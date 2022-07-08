16 невест, которые постарались сделать все, чтобы выглядеть по-особенному в день своей свадьбы

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Предсвадебная подготовка — важнейший этап в жизни невесты. Каждая женщина хочет, чтобы после торжества осталось побольше приятных воспоминаний, поэтому подбор яркого образа становится кропотливым процессом. Сегодня невесты все чаще отходят от традиций и выбирают экстраординарные наряды.

ADME представляет вам невест, которые доказали, что выглядеть сногсшибательно можно без фаты и пышного белого платья. А в конце статьи вас ждет бонус — пример того, что оригинальность невесты может проявляться не только в платье.

«Я связала крючком свадебное платье и шаль. Жду не дождусь, когда передам его кому-то из своих детей»

«У нас была свадьба в стиле „Ведьмака“, и это лучший день в моей жизни»

«Нашла себе платье! Волновалась, что оно недостаточно „свадебное“, но я от него в восторге»

«Сказала „да“ этому платью!»

Оно настолько прекрасно, что я не представляю, как от такого платья можно отказаться! © DarbiB / Reddit

«Я сшила на заказ экстраординарное свадебное платье»

Невеста в нем похожа на королевскую особу. Это потрясающе! © truffleblunts / Reddit

«Очень классное платье! Оно напоминает мне наряд Тейлор Свифт»

«Я очень хотела запечатлеть наши отношения, и мы решили устроить такую фотосессию»

«Мое роскошное свадебное платье! Фиолетовую юбку можно снять для танцев»

«На эту прическу ушло 4 часа. Парикмахер проделала большую работу, закрепив цветы на моих волосах»

Если бы Рапунцель существовала в реальности, ее свадебная прическа выглядела бы так

«Мой красочный свадебный наряд! Ткань из Ганы, платье сшито на заказ в Кении»

Я думаю, что это самое роскошное свадебное платье, которое я когда-либо видела! © ZoSo1303 / Reddit

«Мое сердце трепетало во время последней примерки вьетнамского платья»

«Я нашла свое экстраординарное платье! Может, стоит попросить гостей не надевать зеленое?»

Если у вас есть возможность провести фотосессию в честь помолвки, сделайте это!

«Я заглядывалась на это платье 2 года и все-таки купила его на распродаже»

«За 1,5 года я связала себе свадебное платье»

Бонус: «Мой свекор был не в восторге от ведьмовской свадьбы»

Хорошо, что ты выходишь замуж не за свекра. Туфли просто шикарные! © NWAsquared / Reddit