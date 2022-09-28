19 фото, которые без лишних слов поймет каждый родитель

Едва ли найдутся родители, которые хотя бы раз не играли со своим малышом в прятки или не застигали его в тот самый момент, когда он что-то невольно ломает или крушит. О курьезах, которые происходят время от времени со всеми мамами и папами, — эта фотоподборка.

«Жена зашла ко мне в кабинет и сказала, что не может найти дочь, игравшую в соседней комнате. В панике она выбежала искать ее на улицу, а я обшарил весь дом»

«И вскоре нашел нашу плутишку в кладовке... с набитым зефиром ртом».

«Жена накрасила дочери ногти, пока я был в ванной. Им не терпелось показать мне, что вышло»

«Мой сынишка растерял всю свою уверенность уже через 2 секунды после запуска аттракциона»

Она решила влезть между раздвижной дверью и сеткой

«Закончилась туалетная бумага. Я попросила 3-летнюю дочь принести мне немного. Вот что она мне принесла. Прямо в таком виде»

«Это так мило. Он думает, что я его не вижу»

4-летний малыш решил засунуть монетку в измельчитель для бумаги

«Дочь нашла пачку салфеток. Теперь они разбросаны повсюду»

Его любимая еда — кетчуп. Он окунает пиццу в кетчуп. Он все ест с кетчупом. В этот раз он решил попробовать есть с кетчупом печенье

«Дочка увидела статую снежного человека и сказала: „Папуля, сфоткай меня с ним“»

«Однажды вечером я пришел с работы домой и увидел дочь, спящую в таком положении. У меня прямо-таки спину ломит от этого фото»

«Дочурка захотела смотреть на печенье, пока духовка будет греться. Она просидела так 10 минут»

«Вот как моя малышка играет в прятки»

«На День отца дочка нарисовала меня»

Вот как ощущается радость быть родителем трех маленьких девочек

«Громкость звука достигает 90 дБ. 30-минутное пребывание в таком шуме может привести к временной потере слуха».

«Дочка сделала мне педикюр»

«Когда мне было 6, я собирал коллекцию камней. Вот нашел ее, родимую. В числе сокровищ — кусок цемента»

Когда дочка решила примерить «колечко», а потом оказалось, что без мыла его не снять

«В ресторане спросили, празднуем ли мы что-то особенное»

«Сегодня вечер без детей!»