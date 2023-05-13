20 доказательств того, что в детском саду происходит целая гора захватывающих приключений
В детском саду малыши не только учатся лепить животных из пластилина и вырезать фигуры из бумаги, но и становятся участниками и свидетелями различных курьезных ситуаций. Да таких, о которых родители и воспитатели с улыбкой вспоминают еще много лет. Вот вам 20 таких историй, которые поднимут настроение и заодно напомнят о тех беззаботных днях, когда по утрам приходилось есть манную кашу, а в обед нехотя отправляться в кроватку поспать.
- Дело было зимой. Иду я мелкий, года 3–4, и вижу, что забор блестит от инея. Лизнул. Забор меня почему-то не отпустил. На вопли и слезы прибежала воспиталка, меня отлили теплой водой и сказали больше так не делать. Иду, а мне обидно: я к забору прилип, а остальные нет, несправедливо!
Ну подхожу я к детям и говорю: «Видели, как вокруг меня воспиталка носилась? Хотите, чтобы так и с вами было?» Те кивают. И пока воспитательница была в садике, я провел группу к ограде, и на счет «три» детки лизнули забор. Крики, вопли, слезы. Прибежали сразу две воспиталки, одна — из соседней группы. Я пошел туда, расставил детей у ограды, и все по кругу... Короче, за тот вечер, по словам мамы, я обошел все группы сада. А на следующей неделе меня перевели в другой садик. © Ckpyt / Pikabu
- Помню, как мы делали коллажи в виде разноцветных рыбок, собирая кусочки, вырезанные из журналов. Один одногруппник нашел рекламу женского бюстгальтера, вырезал бюстгальтер и использовал его как солнцезащитные очки для своей рыбки. Воспитательница пожурила его, а он так и не понял, что делал не так. © rkgk13 / Reddit
- Подслушала на улице разговор папы с ребенком лет 5:
— Хочу остаться в садике на ночь.
— Зачем?
— Чтобы, когда воспитатели уйдут, можно было воровать.
— А что ты хочешь украсть?
— Ведра. Чтобы нам не смогли суп приносить. © nzvyga / Pikabu
- Я как-то дочку из садика забирал и она мне говорит: «Меня сегодня похвалили!» Ну я и подумал: наверное, чадо стихотворение хорошо рассказало или еще что. А она выдает: «Просто мы с мамой сегодня на завтрак не опоздали». © TaSayY/ Pikabu
- Эту историю о моем первом дне в саду любит рассказывать мама. До детского сада я не любила сама одеваться на прогулку, а мама потакала моей лени. И вот дети собираются на прогулку, а я подхожу с рейтузами к воспитательнице, мол, одевайте меня. На что воспитательница говорит, что в садике дети одеваются сами. Тут в мое поле зрения попал мальчик, еще мне не знакомый. Я подошла к нему, и далее состоялся диалог:
— Мальчик, тебя как зовут?
— Рома.
— Рома, надень на меня штаны!
И Рома молча принялся натягивать на меня рейтузы. © annaryabbi / Pikabu
- Кажется, я была проблемным ребенком. Мне нравилось командовать окружающими. В детском саду я захотела открыть в группе пиццерию. Я «наняла на работу» несколько своих одногруппников, а потом решила, что часть из них недостаточно усердно трудится, и радостно сообщила им, что они уволены. Они так ревели! Сейчас мне даже неловко вспоминать об этом. © Rowan Parmelee / Quora
- Дочери года 4. Однажды прихожу за ней в сад. Она спрашивает:
— А папа Ваня дома?
— Да.
— А папа Игорь?
Помню косые взгляды мамочек в мою сторону. И не будешь же объяснять, что папа Игорь — это паренек лет 15 из нашего дома, которого малышня прямо обожает. Он играет с детворой — вот они его так и прозвали. © Елена Юрина
- Сын, когда был маленький, не любил ходить. Идти из детского сада до дома минут 20–25. И через 5 минут он начинал ныть, проситься на руки: «Нестись хочу!» Шел нам навстречу немолодой мужчина. Видимо, какая-то болезнь на лице — оно было обезображено. И этот мужчина со словами «Я тебя заберу» протянул к сыну руки. Он, видимо, думал, что малыш испугается. Но испугался сам: сынишка залез ему на руки и снять его было невозможно. Уцепился и орет: «Я нестись хочу!» Еле оторвали. © Елена Арсланова
- Помню, в детсаду давали отвратительную еду и заставляли ее есть. Не съел — сиди с этой тарелкой до вечера. При этом нас еще запугивали, что выльют тарелку содержимого за шиворот. И вот настал тот день, когда меня это достало: взяла тарелку с рассольником, встала и вылила на воспиталку. Огребла тогда от нее знатно, но была героиней в глазах воспитанников. А родители даже не ругали. © Подслушано / Ideer
- Первый день моей дочери в саду. Я волновалась очень, что она плакать будет. Она зашла в группу, а я за стеклянной дверью еле слезы сдерживаю. Вдруг она оборачивается и говорит мне спокойно: «Ты еще здесь? Иди, и не надо волноваться за меня!» Думала, что все, свобода, но не тут-то было! Целый день переживала, как она там. Пришла забирать, а дочка мне: «Что, уже домой пора?» © Ecaterina Climentovschi
- Привел сына в садик, а там меня просят почистить снег на площадке. Беру лопату, и тут в голову приходит гениальная мысль. В итоге быстро справился и сбежал от греха подальше. А вечером воспитательница меня чуть ли не на руках носила, потому что я прокопал в снегу проходы в виде лабиринта. Дети, когда вышли гулять, сначала замерли, а потом с визгом начали там носиться. Их даже на обед еле загнали, да и потом они стали ходить на улицу гораздо охотнее. © C*** / Pikabu
- Мама рассказывала, что я не могла спать в детском саду, если не брала с собой носовой платочек, который был сбрызнут ее духами. У всех детей были разные игрушки, а у меня платочек. © coldmaaay / Twitter
- Как-то раз в садике нас спрашивали, какие добрые дела мы сделали за прошедший день. Я с гордостью ответила: «Я застегнула маме лифчик!» © Подслушано / Ideer
- В детский сад меня всегда водил папа. И вот как-то зимой дорога к садику вся заледенела. После нескольких неудачных попыток по ней пройти мы оба встали на четвереньки и отправились в путь! Успели вовремя: я — к завтраку, а папа — на работу. Он у меня профессор. © Подслушано / Ideer
- Моим детям 29 и 30 лет. И они до сих пор помнят, что от воспитательницы в детском саду всегда пахло свежеиспеченной сдобой. Вот бы обо всех учителях вспоминали с такой нежностью! © EMarieLambert1 / Twitter
- Это был 1982 или 1983 год, мне тогда было года 2–3. Когда мама пришла забирать меня из детского сада, увидела, что я просто неподвижно стою и смотрю на аквариум, который был у нас в одной комнате. Мама спросила меня, что случилось. А я ответил, что меня наказали за то, что я слишком много болтаю в группе, и велели поговорить с рыбой. © Nadzir Jamal / Quora
- Собираю 4-летнюю дочку в детский сад, а она мне: «Не хочу, не пойду. Я спать хочу». Успокаиваю, мол, в садике дневной сон будет. Она ревет и требует, чтобы я забрала ее до дневного сна. Идем в сад — всю дорогу хнычет. В раздевалке детсада рядом садятся мама с мальчиком. Тот пододвигает руку к ручонке моей девочки, едва касается мизинчиком и говорит:
— Мариам, ты очень красивая девочка!
Дочь засмущалась, на лице появился румянец, глазки игриво забегали. Ему она так ничего и не ответила, но, заходя в группу, мне тихо сказала: «Мам, оставь меня на дневной сон». © AtatoraMatushka / Pikabu
- Пошла вчера забирать внука сразу после парикмахерской, где мне сделали короткую стрижку. Когда вошла в группу и позвала его, он поначалу радостно кинулся мне навстречу, а потом встал как вкопанный. Подозрительно осмотрел меня, нехотя протянул руку и медленно пошел к шкафчикам. А я, пытаясь его растормошить и заодно получить комплимент насчет прически, спрашиваю: «А ты что, меня сразу не узнал?» Внук тяжело вздохнул, еще раз пробежал по мне взглядом и веско сказал: «Да, не узнал, ты в прошлый раз в других туфлях была!» © XXLitov / Pikabu
Вот еще 19 историй, в которых люди поделились своими воспоминаниями о детском садике. И в них есть все: первая любовь, разочарования, искрометные шалости и настоящая трагикомедия.
AdMe/Семья/20 доказательств того, что в детском саду происходит целая гора захватывающих приключений
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