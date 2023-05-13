20 доказательств того, что в детском саду происходит целая гора захватывающих приключений

В детском саду малыши не только учатся лепить животных из пластилина и вырезать фигуры из бумаги, но и становятся участниками и свидетелями различных курьезных ситуаций. Да таких, о которых родители и воспитатели с улыбкой вспоминают еще много лет. Вот вам 20 таких историй, которые поднимут настроение и заодно напомнят о тех беззаботных днях, когда по утрам приходилось есть манную кашу, а в обед нехотя отправляться в кроватку поспать.