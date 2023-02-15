8 знаменитостей, которые станут (или уже стали) мамами в 2023 году

Год только начался, но мы уже знаем, каких новостей ждать от наших любимых знаменитостей в ближайшие месяцы. Кто-то планирует свадьбу, а кто-то вскорости ожидает прибавления в семействе. Все больше звезд с удовольствием заявляют о своей беременности и выкладывают фотографии своих округлившихся животиков. Для кого-то это первый ребенок, а для кого-то четвертый, так или иначе в 2023 году мы увидим множество очаровательных малышей.

1. Блейк Лайвли

Блейк Лайвли планирует стать мамой уже не в первый раз. У них с Райаном Рейнольдсом трое прекрасных детишек, но знаменитые родители светились от счастья, когда объявляли о том, что ожидают четвертого ребенка. 35-летняя актриса просто сияла, когда она шла по красной дорожке мероприятия Forbes Power Women’s Summit в Нью-Йорке и с гордостью демонстрировала свой округлившийся живот.

Все были в восторге от новости, что Блейк и Райан скоро снова станут родителями, ведь их дружное семейство имеет огромное число поклонников. И как обычно, знаменитые супруги рассказывают о беременности с искрометным юмором и размещают забавные фотографии в соцсетях. Например, недавно Лайвли выложила снимки (выше) и пожаловалась, что ее тренировки с персональным тренером, кажется, оказались совершенно бесполезными.

2. Крисси Тайген

Крисси Тайген объявила о третьей беременности 20 августа 2022 года, выложив серию селфи на своей страничке. У нее с мужем Джоном Леджендом уже есть двое детей, но они давно пытались завести еще одного ребенка, особенного после трагического выкидыша в 2020 году. Под фотографиями Крисси написала, что делает все возможное, чтобы не навредить здоровью ее еще не родившегося малыша. «Последние 2 года были очень горькими для нашей семьи, но теперь наш дом и наши сердца преисполнены радостью», — рассказала Крисси. К счастью, роды прошли хорошо, и 13 января на свет появился их третий малыш, о чем певец объявил на частном концерте. Он сказал: «Какой благословенный день сегодня!»

3. Хилари Суэнк

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

48-летняя Хилари Суэнк собирается стать мамой в первый раз, и она с нетерпением ждет этого события. Хилари и ее супруг поженились в 2018 году, но они решили, что заведут ребенка только тогда, когда будут к этому полностью готовы. Сейчас актриса буквально светится от счастья, а в одном из своих интервью она удивила всех, сообщив, что ждет близнецов. «Я так долго к этому шла, и вот теперь, когда я уже знаю, что стану мамой, мне сообщают, что я буду мамой не одного ребенка, а двух. Невероятно!» — поделилась своими эмоциями Хилари.

4. Никки Рид

В июле 2017 года у Иэна Сомерхолдера и Никки Рид родилась дочка, и им так понравилось быть родителями, что они решили завести еще детей. На своей страничке в соцсетях Никки написала: «В 2023 году появится новая жизнь». Она разместила фотографию, где она держит на руках свою 5-летнюю дочку и гладит свой округлившийся живот. А другую фотографию она подписала так: «Годы мечтаний и молитв наконец-то принесли свои плоды. Это такой подарок для всей нашей семьи».

5. Джесси Джей

У британской певицы Джесси Джей в прошлом году случился выкидыш, что стало для нее большой трагедией. Поэтому, когда она объявила о своей новой беременности, эта новость удивила многих. «Я так счастлива поделиться этой новостью с вами, — написала она, — но мне все равно немного страшно». Год назад, когда она потеряла ребенка, она приняла решение не держать это в себе, а поделиться своими чувствами с миром. «Я могла бы сохранить этот момент в секрете, но я знаю, что тысячи людей проходят через то, через что пришлось пройти мне, поэтому я сейчас здесь с вами», — сказала Джесси.

6. Наоми Осака

AP / Associated Press / East News

Японская теннисистка Наоми Осака решила сделать перерыв в своей спортивной карьере, чтобы посвятить себя ребенку, который должен вскоре появиться на свет. На своей страничке в соцсетях она написала, что они с ее партнером рэпером Cordae с нетерпением ждут своего первенца. «Я очень хочу вернуться на корт, а пока вот что происходит в моей жизни», — подписала она фотографию своего УЗИ. Впоследствии она рассказала: «Я понимаю, что жизнь коротка, и я ценю каждую ее минуту. Каждый день несет новые события и новые приключения. И я многого жду от своего будущего, например, я хочу, чтобы мой сын посмотрел один из моих матчей».

7. Клэр Дэйнс

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Клэр Дэйнс и Хью Дэнси вскоре станут родителями своего третьего ребенка. Об этой замечательной новости стало известно за несколько дней до появлении Клэр на церемонии вручения премии «Золотой глобус», после того как ее номинировали как лучшую актрису второго плана за роль в фильме «Флейшман в беде». На красной дорожке она рассказала, что ее беременность не была запланированной, но все же она очень рада, что все получилось именно так. Также актриса упомянула, что она на втором триместре и не знает, какого пола ее будущий ребенок.

8. Румер Уиллис