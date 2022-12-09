Каких принципов придерживаются Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, чтобы у их дочек было нормальное детство
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли считаются одной из самых крепких и гармоничных голливудских пар. За 10 лет совместной жизни селебрити обзавелись уже 3 детьми и сейчас ожидают очередное пополнение в семействе. Но мало кто знает, что их дочки живут вдали от голливудской роскоши, потому что родители мечтают обеспечить для них обычное, нормальное детство.
Райан и Блейк вступили в отношения в 2011 году — спустя ровно год после их первой встречи на съемках фильма «Зеленый Фонарь». До этого актеры поддерживали лишь тесную дружбу.
Первый ребенок в семье появился спустя 3 года после начала их совместной жизни. Точную дату рождения старшей дочери родители скрывают от поклонников до сих пор, достоверно известно лишь то, что девочку зовут Джеймс.
Еще 2 дочери — Инес и Бетти — появились у Рейнольдса и Лайвли в 2016-м и 2020-м. Став многодетным отцом, Райан заявил о своем желании сделать перерыв в карьере и посвятить семье все свободное время.
Счастливый папа демонстрирует свою любовь к детям даже в мелочах. Например, для выступления на одном телешоу актер надел на руку несколько браслетов из бисера, которые ему сделали дочки. Позже актер признался, что с гордостью носил украшения до конца лета.
О своем решении воспитывать детей в максимально естественных условиях пара рассказала в одном из своих интервью. «Мы хотим сделать жизнь наших дочек как можно более нормальной, чтобы у них было такое же детство, как у нас самих. Мы не могли поступить иначе, ведь в противном случае чувствовали бы себя эгоистами».
Стремление обеспечить дочерям нормальную жизнь сказалось и на проектах, над которыми актеры предпочитают работать. «Удержать меня на съемочной площадке и вытащить из дома, оторвав от детей, может только роль, которая мне действительно очень понравится», — раскрыла правду Блейк.
Похожий настрой продемонстрировал и Райан: однажды он признался, что всегда предпочтет съемкам возможность провести время дома с семьей. «Не хочу пропустить это волшебное время. Ведь эти годы уже не получится вернуть обратно», — поведал миру счастливый глава семейства.
Звездные родители скрывают информацию о своих детях. Однажды Блейк даже сказала: «Мы с мужем выбрали профессию, у которой есть „побочка“ — отсутствие любой личной жизни. Все, что мы делаем, сразу становится достоянием общественности. Мы хотим позволить нашим детям самим решить, нужна ли им эта публичность или нет».
Счастливая пара не против завести еще больше детей. «Я выросла в семье, в которой было 5 детей, а в семье моего мужа — 4. Так что да, мы официально многодетные», — поделилась Блейк в одном из своих интервью.
Согласны ли вы с точкой зрения на воспитание детей, которой придерживаются Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли? Вам нравится эта пара?