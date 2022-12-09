Каких принципов придерживаются Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, чтобы у их дочек было нормальное детство

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли считаются одной из самых крепких и гармоничных голливудских пар. За 10 лет совместной жизни селебрити обзавелись уже 3 детьми и сейчас ожидают очередное пополнение в семействе. Но мало кто знает, что их дочки живут вдали от голливудской роскоши, потому что родители мечтают обеспечить для них обычное, нормальное детство.

Райан и Блейк вступили в отношения в 2011 году — спустя ровно год после их первой встречи на съемках фильма «Зеленый Фонарь». До этого актеры поддерживали лишь тесную дружбу.

Первый ребенок в семье появился спустя 3 года после начала их совместной жизни. Точную дату рождения старшей дочери родители скрывают от поклонников до сих пор, достоверно известно лишь то, что девочку зовут Джеймс.

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Еще 2 дочери — Инес и Бетти — появились у Рейнольдса и Лайвли в 2016-м и 2020-м. Став многодетным отцом, Райан заявил о своем желании сделать перерыв в карьере и посвятить семье все свободное время.

Счастливый папа демонстрирует свою любовь к детям даже в мелочах. Например, для выступления на одном телешоу актер надел на руку несколько браслетов из бисера, которые ему сделали дочки. Позже актер признался, что с гордостью носил украшения до конца лета.

О своем решении воспитывать детей в максимально естественных условиях пара рассказала в одном из своих интервью. «Мы хотим сделать жизнь наших дочек как можно более нормальной, чтобы у них было такое же детство, как у нас самих. Мы не могли поступить иначе, ведь в противном случае чувствовали бы себя эгоистами».

Carlos Piaggio / The Grosby Group / EAST NEWS

Стремление обеспечить дочерям нормальную жизнь сказалось и на проектах, над которыми актеры предпочитают работать. «Удержать меня на съемочной площадке и вытащить из дома, оторвав от детей, может только роль, которая мне действительно очень понравится», — раскрыла правду Блейк.

Похожий настрой продемонстрировал и Райан: однажды он признался, что всегда предпочтет съемкам возможность провести время дома с семьей. «Не хочу пропустить это волшебное время. Ведь эти годы уже не получится вернуть обратно», — поведал миру счастливый глава семейства.

AFP / East News

Звездные родители скрывают информацию о своих детях. Однажды Блейк даже сказала: «Мы с мужем выбрали профессию, у которой есть „побочка“ — отсутствие любой личной жизни. Все, что мы делаем, сразу становится достоянием общественности. Мы хотим позволить нашим детям самим решить, нужна ли им эта публичность или нет».

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Счастливая пара не против завести еще больше детей. «Я выросла в семье, в которой было 5 детей, а в семье моего мужа — 4. Так что да, мы официально многодетные», — поделилась Блейк в одном из своих интервью.

Согласны ли вы с точкой зрения на воспитание детей, которой придерживаются Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли? Вам нравится эта пара?