Посмотрите, кого выбрали в мужья титулованные королевы красоты, которые в свое время покорили миллионы сердец

Приянка Чопра, Айшвария Рай, Наталья Глебова — всех этих женщин объединяет то, что в разные годы их признали мисс мира или мисс Вселенная. Все они уже давно замужем, и некоторые из красавиц обрели свою любовь еще до того, как им дали международные титулы, а другие уже после.

Мы в ADME решили посмотреть, как же выглядят и чем занимаются мужья общепризнанных красоток.

1. Приянка Чопра (мисс мира — 2000)

East News , CPD+DFY / KCS / East News

В мае 2018 году Приянка Чопра начала встречаться с музыкантом и актером Ником Джонасом. Спустя пару месяцев молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а поженились они в декабре 2018 года. После свадьбы красавица взяла двойную фамилию, теперь она Чопра-Джонас. Спустя 3 года посредством суррогатного материнства у пары родилась дочь.

2. Айшвария Рай (мисс мира — 1994)

East News

До того как выйти замуж и после получения титула «Мисс мира» Айшвария Рай встречалась с такими популярными болливудскими актерами, как Салманом Ханом и Вивеком Обероем. Во время съемок в фильме «Байкеры-2: Настоящие чувства» у нее завязались отношения с партнером по съемочной площадке Абхишеком Баччаном. В 2007-м молодые люди связали себя узами брака, а в индийских СМИ их тут же стали называть «суперпарой». В ноябре 2011 года на свет появилась их дочь Аарадхия.

3. Вега Поланко (мисс Вселенная — 2003)

East News

Амелия Вега Поланко стала первой доминиканкой, победившей в конкурсе «Мисс Вселенная». Вскоре она познакомилась с молодым и перспективным баскетболистом Элом Хорфордом, с которым впоследствии завязались романтические отношения. В конце 2011 года Амелия и Эл поженились. Позднее ее супруг признавался, что, когда они только начали встречаться, он комфортно чувствовал себя с Амелией и знал, что женится на ней. Сегодня супруга активно поддерживает мужа на баскетбольных матчах. Пара воспитывает 4 детей и ожидает рождения 5-го ребенка.

4. Дженнифер Хоукинс (мисс Вселенная — 2004)

ASSOCIATED PRESS / East News

В 2005 году Дженнифер Хоукинс познакомилась со строителем Джейком Уоллом, с которым у нее вскоре завязались отношения. Лишь в конце 2011 года молодой человек опустился на одно колено и предложил девушке выйти за него замуж. В июне 2013-го они официально оформили отношения в присутствии 60 близких друзей. Долгое время Дженнифер пыталась забеременеть, но ей не удавалось сделать это из-за эндометриоза. Наконец в 2019 году на свет появилась их дочь Фрэнки Вайолет, а в 2021-м — сын Хендрикс.

5. Ролин Страусс (мисс мира — 2014)

Ролин Страусс стала третьей южноафриканкой, получившей титул «Мисс мира». Еще до того, как на ее голову водрузили корону, она встречалась с успешным бизнесменом Ди Нейлом Страуссом, а после победы девушки в конкурсе в 2014 году пара обручилась. В феврале 2016-го они поженились, а уже спустя год стали счастливыми родителями.

6. Габриэла Ислер (мисс Вселенная — 2013)

AP / East News

Габриэла Ислер и Альберто Фигероа начали встречаться еще до того, как красавица получила титул «Мисс Вселенная», а официальное оформление их отношений произошло в 2017 году. Девушка описывает своего супруга как остроумного и веселого, а также называет его мужчиной своей мечты. В октябре 2021-го у пары родился первенец.

7. Розанна Дэвисон (мисс мира — 2003)

East News

Розанна Дэвидсон, дочь Криса де Бурга, стала первой ирландкой, завоевавшей титул «Мисс мира». С 2006 года она состоит в отношениях с Уэсли Куирком, с которым позднее заключила брак. До того как пара обзавелась детьми, Розанна пережила 14 выкидышей. Сегодня молодые родители воспитывают 2-летнюю Софию, появившуюся на свет с помощью суррогатного материнства, и годовалых близнецов Оскара и Хьюго, которые родились естественным образом.

8. Азра Акын (мисс мира — 2002)

East News

До того как Азра Акын и бизнесмен Атакан Кору связали себя узами брака, они встречались на протяжении 4 лет. В 2017 году молодые сыграли свадьбу, на которой присутствовали их семьи и самые близкие друзья. В одном из интервью супруг признался: «Азра прекрасна для всего мира, но она особенная для меня. Я знаю ее необыкновенные стороны, о которых никто даже не догадывается». Через 2 года после свадьбы Азра и Атакан познали радость родительства с появлением на свет их сына Демира.

9. Меган Янг (мисс мира — 2013)

AFP / East News

Меган Янг стала первой филиппинкой, завоевавшей титул «Мисс мира». В 2011 году она начала встречаться с моделью и актером Микаэлем Даэсом, но изначально молодые люди были просто друзьями. Микаэль предложил ей стать его девушкой в день своего рождения, ну а в 2020 году они официально стали мужем и женой.

10. Химена Наваррете (мисс Вселенная — 2010)

AP / East News

Мексиканка Химена Наваррете долгое время встречалась с бизнесменом Хуаном Карлосом Вальядаресом, с которым впоследствии официально оформила отношения. Химена особо не распространяется на тему личной жизни, но известно, что она стала мамой.

11. Деми-Лей Тибоу (мисс Вселенная — 2017)

Derek Storm / Everett Collection / East News

Деми-Лей Тибоу — вторая в истории конкурса «Мисс Вселенная» представительница ЮАР, одержавшая победу. Уже после получения титула она начала встречаться с игроком в американский футбол Тимом Тибоу. В 2019 году пара обручилась на семейной ферме Тима, а спустя год они поженились.

12. Наталья Глебова (мисс Вселенная — 2005)

Наталья Глебова — вторая канадка, одержавшая победу за всю историю конкурса «Мисс Вселенная». В 2007 году она вышла замуж за тайского теннисиста Парадорна Шричапана, однако рассталась с ним в начале 2011 года. Позднее начала встречаться с Дином Келли, который, кстати, является обладателем титула «Мистер Панама — 2001», и оформила с ним отношения в 2016 году. У них есть дочь, а проживает семья в таиландском Бангкоке.