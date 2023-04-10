Приянка Чопра и Ник Джонас рассказали, каково это — быть родителями малютки Малти
Приянка и Ник — счастливые родители годовалой малютки Малти Мари. Недавно знаменитая пара поделилась серией фотографий о своей семейной жизни, и мы не можем сдержать эмоций, такие они милые.
Каков папа, такова и дочка
«Папа и дочка».
Недавно Ник выложил фотографию, на которой рядом с его кроссовками Nike стоит миниатюрная копия кроссовок той же модели, которые принадлежат Малти. И он подписал это милое фото так: «Папа и дочка».
Мама тоже делится трогательными моментами
«Сказки на ночь».
Чуть позже на своей страничке в соцсетях Приянка разместила фотографию спящей Малти под белым одеялком и подписала ее: «Сказки на ночь ❤️».
Еще в одной публикации 40-летняя актриса показала снимок, который она озаглавила: «Прихорашиваюсь вместе с мамой».
На нем актриса вытянула губы трубочкой для удобного нанесения макияжа, в то время как ее дочурка наблюдает за всем процессом, лежа у нее на коленях. И, похоже, она с нетерпением ждет момента, когда сможет последовать маминому примеру.
Они мечтали о детях
В январе 2022 года влюбленные объявили, что вскоре станут родителями при помощи суррогатной матери. А до этого Приянка не раз упоминала, что видит свое будущее и будущее своей семьи в окружении детей.
В одном интервью в 2020 году она рассказала, насколько для нее важно стать мамой.
Знаменитые родители счастливы, что в их семье появилось прибавление. А Чопра не скрывает, что материнство изменило ее жизнь.
Актриса говорит: «На протяжении 20 лет я работала без остановки и только и думала о том, каким будет мой следующий проект. Но теперь мой центр притяжения — это моя дочь, потому что любое мое решение в той или иной мере связано с ней».
Семья всегда на первом месте
Приянка также рассказала, что делает все возможное, чтобы ее малышка всегда была рядом с ней. Она говорит: «В ее комнате установлено 7 камер. И вы не представляете, насколько это восхитительно — видеть ее лицо, когда она только-только открыла глаза».
А еще Приянка отмечает, что ей очень помогают Ник и его родители, ведь она пока не планирует бросать свою актерскую карьеру. «Моя семья — это моя главная сила», — с гордостью сообщает она.
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