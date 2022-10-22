15 человек, которые были против животных в доме, а стали самыми любящими хозяевами

Многие люди не хотят заводить питомцев по тем или иным причинам, будь то аллергия или отсутствие времени. И мы их прекрасно понимаем. Но перед обаянием четвероногих иногда не в силах устоять даже самые ярые противники животных, как и 15 героев нашей сегодняшней статьи.

1. «Он не хотел держать котенка»

2. На лице хозяина очень удобно спать

3. «Я никогда не хотела собак, потому что они мне не нравятся. Но так получилось, что эта красотка живет со мной уже 4 года, и она мой неиссякаемый источник любви»

4. «Папа: „В моем доме не место котам!“ Также папа: „Какой у меня кот-лапочка. Надо срочно сделать селфи!“»

5. «Он постоянно твердил, что не хочет собаку»

6. «Кое-кто убеждал всех, что ему не нравятся кошки»

7. «А ведь он был категорически против собак»

8. «Селфи моего папы»

9. «Муж пытался убедить меня в том, что больше не хочет котов, потому что они ему не нравятся»

10. «Мой парень утверждал, что терпеть не может котов. Думаю, что это фото красноречивее тысячи слов»

11. «Отцу моей девушки не нравились коты, но, похоже, она его переубедила»

12. «Мой дядя Фред тоже раньше был не в восторге от представителей кошачьих»

13. «Мой отец не хотел кота, а так и не скажешь»

14. «Моя подруга убедила своего мужа завести котят»

15. «Мой папа 10 лет назад: „Даже слышать ничего не хочу о живности в доме!“ И поглядите на него теперь»