15+ малышей, при взгляде на которых у нас сердце замирает от нежности

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Все малыши очаровательны, будь то человеческие младенцы или детеныши животных. То, как они пошатываются, делая первые шаги, или невинно смотрят большими глазами, неизменно вызывает у нас умиление.

Мы в ADME уверены, что славных маленьких зверят много не бывает, а потому подготовили эту подборку.

«Это Рыбка. У него синдром плоской грудной клетки котят. Он носит корсет, чтобы нормально расти. Дети еще не знают, что это наш новый член семьи»

«Этого малыша я собственноручно выкормила из бутылочки»

«Теперь это мой песик»

Какая же она маленькая!

«Им чем-то приглянулся мой тапок»

Это малышка решила, что чехол для планшета принадлежит ей

«Потребовалось 5 часов, все мои рыбные консервы и видео из соцсетей, где мама-кошка зовет своих котят, чтобы выманить этому малышку из ливневой канализации»

Уже подает лапку

Посмотрите, какой славный малыш

Крошечные исследователи дикой природы

«Гнездо с крольчатами, которое мы нашли у себя на заднем дворе»

«Пошла в магазин за хлебушком, а вернулась домой с одичавшим котенком»

«Дай пять!»

«Везу эту малышку домой»

«А это мой ньюфаундленд. Малышка немного застенчива»

Еще не открыл глазки

Уличный котенок, который теперь стал домашним

Когда вырос из своего домика