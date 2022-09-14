18 животных, с которыми люди наотрез отказывались находиться под одной крышей

Заводить питомца или нет, обычно решают сообща на семейном совете. И если хотя бы кто-то один против, то хвостатому не видать уютного местечка у домашнего очага. Однако категоричное «нет» не всегда является окончательным: иногда свою позицию меняют даже ярые противники четвероногих.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые наотрез отказывались заводить домашних животных, а потом стали их горячими поклонниками.

«Подруга попросила пристроить кошку, я — к мужу. Он, естественно: „Не нужна нам никакая кошка!“ Но разрешил оставить, пока хозяев не найдут. А на следующий день велел взять и отовсюду удалить упоминания о пристраивании»

«Теперь он ее называет только „моя принцесса“ и носится с ней как с ребенком».

«У нас уже есть 4 кота, завести собаку нереально»

«Я не хотел кота, но теперь его обожаю»

«Я говорил, что не хочу собаку. Но жена уговорила взять пса на передержку, чтобы постараться пристроить. И вот уже 2 года он мой дружище, партнер по прогулкам и помощник»

«Умоляла маму подарить мне котенка, одного из этих двух. Она полюбила обоих, и теперь у нас их двое»

«Выпрашивала у мужа собаку. Угадайте, с кем спит наша Маруся уже 8 лет»

«Перебираю старые фотографии. В 1989 году мой папа не хотел кота, а вот он в 1998 году»

«Я не хотела собаку, муж был категорически против котов. А теперь я с удовольствием гуляю с псом по вечерам, а муж по утрам чешет кошке пузо и втихаря подкармливает ее вкусняшками»

«Муж регулярно предлагает избавиться от кошки, а сам сдвигает клавиатуру, чтоб „коллеге“ было удобнее развалиться»

«Мой папа с собакой, которую будто бы едва терпит»

«Мама: „Никаких котов больше! И эту мы не будем забирать из подъезда!“ Услышав звуки кошачьей драки на даче, без оглядки ломанулась в крапиву спасать котеньку»

«Моя мама 3 года назад: „Я не хочу держать кошку в своем доме. Если бы она у нас была, я бы ее не полюбила“»

«Папа не хотел эту маленькую пушистую белую собачку, но она, похоже, обвела его вокруг пальца»

«Отец был против кошки, мы с мамой все же решили ее взять. Так эта мелкая злыдня лезла к отцу на диван и дрыхла на его ногах. Кошка как будто почувствовала, кто против нее и к кому надо подмазаться»

«Я не люблю маленьких собак»

«„Нет, у нас уже есть собака, мы не будем заводить котят“. 10 лет спустя у нас 3 кошки»

«„Я не хочу, чтобы рядом со мной находилось это существо“. Теперь покупает одинаковые свитера себе и собаке»

«Моя мама была в ярости, когда у нас появились морские свинки. И вот она держит одну на руках»

Бонус № 1

Муж не любит кошек вообще. Как-то к нам прибился черненький котенок. Муж поворчал, мол, сама за ним смотри. Мы впустили котика в дом. Пришло время ложиться спать, а мужа нет. Выхожу из спальни и слышу: «Кушай сосисочку! Станешь самым большим котом и наделаешь соседям под дверь, а то они уже надоели со своим псом.» © Подслушано / VK

Бонус № 2

Несмотря на вопли мамы, завел себе крысюка, назвал Сергеем. Мама его жутко боялась, даже к клетке не подходила. Однажды прихожу домой, а там маманя чистит картошку, на плече у нее сидит Сергей, тычется носом в ухо, а она такая: «Хи-хи, Сережка, ну перестань!» И рукой на другое плечо его перебрасывает. © Unknown author / Pikabu



Бонус № 3

К подруге, у которой 2 кошки, пришла гостья, ярая антикошатница, и тут кошка к ней прямо на руки запрыгнула и «мотор» свой завела. Та мурчанье услышала и говорит: «Так вот почему вы их любите». И все, больше она не антикошатница. © Named0 / Pikabu

