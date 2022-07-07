19 доказательств того, что жизнь с котами покруче оскароносной комедии

Если вы задались вопросом о том, почему коты ведут себя так или иначе, пожалуй, стоит бросить эту идею. Ведь их поведение не поддается логике. Они разрешают себя погладить, а через мгновение впиваются в руку когтями. Мирно спят, а через долю секунды взлетают до потолка.

Мы в ADME любим котиков. И поэтому подготовили для вас фото пушистиков, которые делают жизнь хозяев более веселой и непредсказуемой.

«Мне скоро предстоит стать папкой. Подскажите, тут все правильно?»

«Мама прислала фотку. Кот любит лежать на вибрирующей стиралке, будто он на массаже. В этот раз мама оставила ведро. Кот не очень доволен»

«Наш кот странно себя ведет: все время сидит в раковине. Отвезли его к ветеринару. А тот сказал, что все нормально: кот торчит в раковине, потому что он кот»

«6 моих котов так уселись на спинке дивана»

«Вы только что видели привидение»

«Ваш кот застрял!» — «Он не застрял, ему так удобно»

«И вот так он сидит каждый день»

Забанили⁠⁠

«Я слышу, как мой кот издает странные звуки в ванной, захожу и вижу это»

«Мой кошак застрял между диваном и стеной⁠⁠»

«Я думаю, что с моей кошкой что-то не так»

«Минут 5 что-то шуршало на кухне, а потом прискакал Супермен»

Кошка-шарф

Он просто стоит так. Угрожающе

«Он любит нюхать обертку от моей мятной шоколадной конфеты. Шоколада там не осталось, ему просто нравится все, что пахнет мятой»

«Это любимое растение кота. Он специально ищет его каждый раз, когда мы в саду»

«Нет. Только кот может быть любимым малышом»

«Нашел тайник кота под духовкой»

«Когда мы включаем вентилятор, наша кошка подходит к нему и садится напротив. По этому случаю у нее есть особенное выражение мордахи»