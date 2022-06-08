19 эмоциональных фотодоказательств того, что в семье без питомца никак не обойтись

Если вы хотите, чтобы ребенок стал сильнее в математике, заведите ему собаку или кошку. Согласно исследованиям, наличие любимого питомца под боком способствует более точным подсчетам. На других членов семьи домашнее животное окажет не менее благотворное влияние: любимая кошка или собака могут понизить давление у папы и мамы, заставить близких больше двигаться и расслабить после стресса на работе или в школе.

Редакция ADME не собирается утомлять вас сухими научными обоснованиями того, что в каждую семью нужен пушистый друг, — это оставим ученым. А мы порадуем вас эмоциональной фотоподборкой, которая докажет это без лишних слов.

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«У моей племянницы только что появился щенок. Думаю, хозяйка пришлась песику по душе»

«Муж не хотел заводить кота. А теперь он часами баюкает его, работая из дома»

«Наш песик оберегает жену, пока она работает»

«Эти золотистые ретриверы принадлежат моей сестре. Было сложно выбрать себе лишь одного, но я уже близок к тому, чтобы определиться»

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«Мы зовем ее Клин. Она любит втискиваться в любое кресло, на котором сидит моя жена»

«Долгие месяцы я не могла забеременеть, и вот мы наконец усыновили малышку. А наша собака без ума от нее»

«Вот что я увидел, когда зашел прошлой ночью проверить, спит ли сын. Его сон хорошо оберегался»

«Папа беседует со своим псом»

«Племянник в тот момент, когда собака вернулась домой после операции»

«Моя собака через полчаса после того, как мама закрыла дверь в комнату»

«Муж вернулся домой с работы раньше обычного»

«Жена встретила нового друга»

«Наша собака Луна долго проявляла ревность из-за любви, которой мы окружили сына, но наконец преодолела ее»

«Мы завели кота за несколько недель до того, как я узнала, что беременна. Всю беременность он проявлял тепло и ласку, а теперь любит мою дочку»

«Муж был категорически против щенка, но потом мы приютили у себя 11-летнего песика моего брата»

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