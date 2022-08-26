19 питомцев, которые были бы заурядными животинами, если бы не одна изюминка
Иногда природа любит почудить: то на морде теленка изобразит цифру 7, словно он должен служить живым талисманом Криштиану Роналду, то «превратит» кота в довольно прелестную пушистую бабочку.
ADME любит наблюдать за такими причудами природы. Мы убеждены: каждый недостаток или изюминка во внешности питомцев из следующей подборки сделали их в итоге только краше.
Когда мог бы быть бабочкой, но родился котом
«У Максимуса просто дичайшие брови»
«Шерсть моего кота окрашена так, словно он носит деловой костюм с галстуком»
- Этот кот выглядит так, словно может оформить налоговый вычет, а потом увести вашу девушку. © Bobbycankillit / Reddit
«Кажется, шоколадные котики — это настоящая редкость»
Этот теленок по кличке Бен родился под счастливым... числом
«Я взяла себе домой кота, у которого нет зубов, поэтому он всегда выглядит так»
«Его массивный валик на шее сводит меня с ума»
Если бы снимали кошачий «Призрак оперы», этой кошечке следовало бы отвести главную роль
«У Фриды усы выросли даже раньше, чем ее уши»
«Мы на выходных въехали в новый дом, и сосед пришел поздороваться»
- Он похож на человека, запертого в кошачьем теле. © raytian / Reddit
А этого ушастика хозяин находит похожим на Адама Драйвера
Пятно на груди щенка напоминает птицу
Этих двух джентльменов в смокингах и перчатках любой бы пригласил на ужин с сочным стейком
«У моего пса витилиго. Вот как он изменился за 9 месяцев»
«Он похож на вельможу из какого-то старого фильма»
«Носик Пикассо похож на сердечко»
«У Фрэнки глаза как у персонажа мультика»
Судя по стрелке, в комплект к этой собаке идет инструкция по местам, которые следует гладить
Кот Зорро с легкостью одержит победу даже над крупной колбасной группировкой
Встречались ли вам животные с какими-то запоминающимися особенностями? А может быть, такой очаровашка живет прямо у вас дома?
Фото на превью Jackwiththebeard / Reddit
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