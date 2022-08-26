19 питомцев, которые были бы заурядными животинами, если бы не одна изюминка

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Иногда природа любит почудить: то на морде теленка изобразит цифру 7, словно он должен служить живым талисманом Криштиану Роналду, то «превратит» кота в довольно прелестную пушистую бабочку.

ADME любит наблюдать за такими причудами природы. Мы убеждены: каждый недостаток или изюминка во внешности питомцев из следующей подборки сделали их в итоге только краше.

Когда мог бы быть бабочкой, но родился котом

«У Максимуса просто дичайшие брови»

«Шерсть моего кота окрашена так, словно он носит деловой костюм с галстуком»

Этот кот выглядит так, словно может оформить налоговый вычет, а потом увести вашу девушку. © Bobbycankillit / Reddit

«Кажется, шоколадные котики — это настоящая редкость»

Этот теленок по кличке Бен родился под счастливым... числом

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«Я взяла себе домой кота, у которого нет зубов, поэтому он всегда выглядит так»

«Его массивный валик на шее сводит меня с ума»

Если бы снимали кошачий «Призрак оперы», этой кошечке следовало бы отвести главную роль

«У Фриды усы выросли даже раньше, чем ее уши»

«Мы на выходных въехали в новый дом, и сосед пришел поздороваться»

Он похож на человека, запертого в кошачьем теле. © raytian / Reddit

А этого ушастика хозяин находит похожим на Адама Драйвера

Пятно на груди щенка напоминает птицу

Этих двух джентльменов в смокингах и перчатках любой бы пригласил на ужин с сочным стейком

«У моего пса витилиго. Вот как он изменился за 9 месяцев»

«Он похож на вельможу из какого-то старого фильма»

«Носик Пикассо похож на сердечко»

«У Фрэнки глаза как у персонажа мультика»

Судя по стрелке, в комплект к этой собаке идет инструкция по местам, которые следует гладить

Кот Зорро с легкостью одержит победу даже над крупной колбасной группировкой