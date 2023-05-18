20+ человек, которые не прошли мимо бездомного пушистика и теперь нарадоваться не могут

Сложно описать, какое чувство радости охватывает владельца питомца, когда он видит, как его любимец хорошеет с каждым днем. Вроде совсем недавно мы подобрали где-то маленького заморыша, а сегодня он уже гордый «шерстяной» красавец. Спасая животное, мы делаем счастливее и себя, и его, и даже людей в интернете, с которыми мы делимся нашими историями.

«В приюте говорили, что она долго не протянет. Тем не менее я приютила ее на время, и девочка стала смелее и здоровее»

«Собачку забрала моя подруга, и обе счастливы».

«Нашли этого ангела на обочине. Она была запугана и вся в ссадинах»

«Мы вылечили собачку, и теперь она чувствует себя прекрасно. И она даже завела себе друга».

«На самом деле это он меня спас»

«Мы называем котика Шоколадным Молоком, потому что он выглядит так, будто окунул туда мордочку».

«Из испуганной и лохматой уличной кошки она превратилась в дерзкую красотку. Поприветствуйте Луну!»

«В цехе нашли кота с раненой лапой. Не могли просто так бросить и взяли домой на время лечения. Сейчас уже прошло 5 лет»

«Я неделю назад „усыновила“ собачку, которая пахла ужасно и была очень грязной. Ее шерсть выглядела так, будто ее вообще не мыли»

«От грумера я как будто уже другую собаку забирала!»

«У дверей моего поставщика нашел котенка, который без конца громко мяукал»

«Затем кот прыгнул в мою машину и я услышал, будто он сказал: „Ты мой новый хозяин и теперь будешь за мной убирать лоток“».

Перед Новым годом на стройке нашли щенка. Ему очень повезло, потому что он встретил своего нового владельца и теперь у него есть дом. А через 4 месяца пса уже не узнать — он так изменился!

«Нашел папа котенка на трассе. Слева это он у нас дома в первый день. А через несколько месяцев он уже вырос в большого и здорового кота»

«Кажется, всего 2 недели назад мы взяли бедного брошеного щенка из приюта, а уже сейчас он вырос в полуторагодовалую собаку»

«Эту кошку бабушке подкинули на участок в конце лета. Похоже, кто-то из дачников наигрался с ней и решил ее бросить»

«Подобрали мы совсем крошечную и худую кошку и поэтому назвали ее Бусинкой. Спустя 2 месяца она так выросла, что даже наши другие кошки стали бояться ее».

«Мы забрали собаку из приюта. Для нее весь наш мир был тогда страшным и неизвестным. Сейчас она нежная и любознательная, к тому же обожает обниматься»

«Ехали с женой на машине, и это чудо перебежало дорогу. Остановились, присмотрелись: чумазый и худой. Забрали. Вот такой барин вырос!»

Пример того, что любовь, забота и немного времени могут сделать с собакой

«Котенка нашли в подъезде 3 недели назад, и с тех пор он растет очень быстро. Старшая кошка весьма удивлена»

«Этого пса чуть не усыпили в приюте. Я решил его спасти, и теперь мы лучшие друзья»

«Нашел котенка в гаражах, он орал как не в себя. Сейчас это коротколапое чудо, которое напрочь лишено кошачьей грации»

«На дачах собака родила 12 щенков, мы взяли одного. Нам говорили, что мама — лабрадор, папа — хаски, а в итоге выросло лохматое, но очень любимое пугало»

Котенка нашли на помойке в коробке. Теперь у него есть дом

Он вылечился и набрал 9 кг. Теперь песик уже совсем не напоминает того зверька, которым был раньше

«Был в командировке, снимали квартиру с коллегами. Вечером вышли из подъезда, и к нам подбежала кошечка. Шел ледяной дождь, она вся промокла и тряслась»

«Я сходил в квартиру, вынес кусок колбасы. Та в нее вцепилась и с рычанием съела. Мы ушли. Но мне стало не по себе, я вышел снова, а она тут же откуда-то выбежала и давай тарахтеть и тереться об ноги. В общем вот».

По фото из приюта видно, что собака была очень грустной. Зато теперь она нашла свою любящую семью и на мордашке появилась улыбка

«Утро. Дождь. Ехали с женой на работу. Увидели щенка на дороге. Он весь дрожал, был мокрый и грустный. Взяли с собой. Хотели отдать в добрые руки, но никто не брал»

«А тем временем щенок рос, хорошел, рыжел... И вот сейчас это рыжий счастливый красавец по кличке Хускар. Весит более 40 кг».

«В соседнем подъезде появился кот, жил там несколько дней. Видно было, что домашний. Думали, убежал. Но хозяева не нашлись»

«Я решила только посмотреть на него сходить. Как только увидела эти испуганные глаза, полные страха и отчаяния, схватила и унесла к себе. 8 лет котейка уже со мной».

Даже один день в уютном доме может кардинально изменить уличное животное

«Шел дождь. Это мелкое чудо очень активно орало в мусорном контейнере в завязанном на узел пакете»

«Сейчас ей уже больше двух лет, она очень привязана к нам с супругой».