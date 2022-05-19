20 рукодельников, которые так обожают своих питомцев, что черпают в них вдохновение

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Когда человек особенно любит своего питомца, он всячески его балует, покупает игрушки, вкусняшки, ну еще и фотографирует на долгую память. Правда, некоторые люди считают фотоснимок прошлым веком. Они своих домашних питомцев запечатлевают иначе, например, на куске дерева, в виде вышивки или даже логотипа на толстовке.

Мы в ADME теперь тоже считаем, что ковер в виде любимого питомца смотрится намного эффектнее банального фото, висящего на стене.

1. «Я как-то упомянул жене, что на работе скучаю по нашим кошкам, и она заказала их портреты»

2. Крысы на новом коврике

3. «Портрет питомца, вручную выжженный на спиле липы»

4. «Я сделала ожерелье в виде моего хорька Вонючки»

5. «Нарисовала себя и мою кошечку. Она очень много значит для меня и делает мир прекраснее»

6. «Я вырезаю портреты домашних животных из косточек авокадо»

7. «Вышила своего кота»

8. «Моя мама сделала этот витраж»

9. «Я сделала коврик в виде своего кота»

10. «Нарисовала эту картину на заказ»

11. «Сегодня пошила себе джемпер с логотипом в виде нашего котика»

12. «Моя кошка Опи»

13. «Я рисую домашних животных на брелоках. И очень горжусь собой»

14. «Сделал коврик в виде папиной кошки»

15. «Только что вышила крестиком мою кошку Дорис»

16. «Портреты моих питомцев на камне»

17. «Я пошила для своей сестры 2 толстовки с кошачьей тематикой»

18. «Вырезал из тыквы фонарь в виде собаки»

19. «Вылепила из полимерной глины еще один портрет питомца»

20. «Открытка ко дню рождения подруги. Вышила ее маленького черного котенка»