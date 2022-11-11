Как теленок Саймон и черепаха Леонардо стали лучшими друзьями

Саймон и Леонардо, трехногий теленок и гигантская черепаха, прошли через множество трудностей, пока не встретились. Их дружба доказывает, что счастье можно найти даже в самые мрачные времена, просто нужно немного подождать.

Леонардо лишился дома, когда зоопарк закрылся

Леонардо, самец шпороносной черепахи, понятия не имел, что его ждет дальше, когда его забрали из закрывающегося зоопарка в Бангкоке, Таиланд. Он прибыл в центр спасения животных Wildlife Friends Foundation Thailand (Фонд друзей дикой природы Таиланда) в 2013 году. Леонардо постепенно привыкал к новой жизни и не знал, что скоро ему не будет так одиноко.

Теленок Саймон запутался в винограднике

В 2016 году Саймон был всего лишь маленьким теленком. Он потерял ногу, когда застрял в виноградных лозах. Тогда на выручку и пришли представители Фонда друзей дикой природы Таиланда. Сотрудники организации сделали ему протез и перевезли его в свой заповедник для животных. Саймон потерял ногу, но вот-вот должен был обрести нового лучшего друга.

Вскоре теленок и черепаха встретились

Спасатели планировали познакомить Саймона с другими телятами заповедника. Но, похоже, у него были другие планы. «Мы решили временно разместить его в большом вольере под открытым небом на территории спасательного центра WFFT, где он мог бы освоиться, — написали представители WFFT. — Затем мы хотели перевести его в поле, где у нас живут еще 2 спасенных теленка». Но потом Саймон увидел Леонардо и понял, что не оставит его одного. «К нашему удивлению, теленок сразу же привязался к черепахе», — сказали сотрудники WFFT.

Теленок и черепаха часто ходят друг за другом по пятам, делятся едой и отдыхают вместе. Персонал и весь остальной мир были в восторге от такой неожиданной дружбы. Благодаря этим животным мы вспоминаем о том, что для возникновения взаимной привязанности важны наши внутренние качества, а не внешний вид.

«Мы надеемся, что эта необычная дружба продолжит процветать», — заявили в WFFT. Мы тоже желаем Саймону и Леонардо долгой и счастливой дружбы. Если вам интересно, как они играют, вы можете посмотреть этот ролик.