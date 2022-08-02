Почему ветеринары призывают отказаться от покупки плоскомордых собак и положить конец моде на них

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост популярности собак брахицефальных пород. От сородичей они отличаются плоской или укороченной мордой. И как раз поэтому кажутся людям очень милыми и не похожими на большинство остальных песиков. Помимо того что мопсов, бульдогов и других брахицефалов обожают знаменитости и состоятельные люди, их еще удобно содержать в квартирах. Но если вы тоже мечтаете о таком мохнатом друге, то сначала стоит узнать о нескольких важных моментах.

Во-первых, ветеринары всего мира уже давно призывают людей отказаться от покупки плоскомордых собак и отдать предпочтение питомцам с естественной формой черепа. Во-вторых, эти домашние животные имеют ряд существенных проблем со здоровьем, ухудшающих их качество жизни. Мы в ADME решили разобраться в этом вопросе и вот что узнали.

Что означает слово «брахицефальный»

Это сложнопроизносимое слово ветеринары используют для описания короткомордых или плоскомордых собак. «Брахицефал» происходит от двух греческих слов, означающих «короткий» и «голова». Брахицефалами называют собак, морды которых выглядят так, будто они придавлены или вообще сплющены внутрь.

Какие породы относятся к брахицефалам

Согласно Американскому клубу собаководства (кинологической организации, которая ведет реестр чистокровных пород собак), к плоскомордым собакам относятся такие породы, как аффенпинчер, боксер, бульдог, бельгийский гриффон, бульмастиф, бостон-терьер, кане-корсо, чау-чау, бордоский дог, английский той-спаниель, французский бульдог, японский хин, лхасский апсо, пекинес, мопс, ши-тцу. Интересно, что у предков брахицефальных собак не было коротких морд. Популярные сегодня у любителей животных черты были привиты заводчиками, которые хотели сохранить генетические уродства независимо от того, шло это на пользу собаке или во вред. В частности, внешний вид мопса, скорее всего, изменился после 1860 года, когда возникла новая волна доставки мопсов непосредственно из Китая. У этих собак уже тогда встречались более короткие ноги, квадратное коренастое тело и приплюснутый нос.

Сравнение современного мопса с мопсом, изображенным Генри Бернаром Шалоном в 1802 году.

В результате такой селекции мопсы, бульдоги, пекинесы и другие плоскомордые собаки сегодня обладают полным набором генетических дефектов и подвержены многим проблемам со здоровьем, которые сложно или вообще невозможно как-то исправить.

Какие проблемы со здоровьем имеют эти собаки

Самая распространенная патология собак брахицефальных пород — проблемы с дыханием. У таких животных зауженные ноздри, что затрудняет вдох. У них более короткие кости морды в черепе, чем у их обычных сородичей, при этом мягкие ткани вокруг рта, носа и горла по размеру стандартные. А это означает, что дыхательные пути частично блокируются, поскольку ткань вжимается в меньшее пространство.

Как известно, собаки не могут потеть и вместо этого регулируют свою температуру в основном за счет дыхания с открытым ртом. Но в силу физических проблем собаки с короткой мордой не могут делать это эффективно. Потому брахицефалы склонны к перегреву . Некоторых даже убивает жаркая погода, особенно если они толстенькие или старые.

. Некоторых даже убивает жаркая погода, особенно если они толстенькие или старые. У брахицефальных собак из-за проблем с дыханием постоянная нехватка кислорода в крови. Соответственно, сердце постоянно испытывает нагрузку , а она влечет повышенный риск возникновения сердечных заболеваний.

, а она влечет повышенный риск возникновения сердечных заболеваний. Брахицефальные собаки часто страдают от удлиненного нёба , которое заходит в гортань и мешает дыханию. Именно из-за этого такие животные так часто фыркают.

, которое заходит в гортань и мешает дыханию. Именно из-за этого такие животные так часто фыркают. Из-за формы головы у этих животных часто бывают глубокие кожные складки вокруг глаз и суженные слуховые проходы. Они плохо вентилируются, что способствует развитию дрожжевых или бактериальных инфекций, поэтому эти области могут сильно болеть.

А плоскомордых собак то же количество зубов, что и у их сородичей с естественной длиной морды (42 зуба). Но поскольку зубам приходится расти на гораздо меньшей площади, то они зачастую перекрывают друг друга, увеличивая риск кариеса и заболеваний десен .

. У многих из этих собак выпуклые глаза , поэтому их слезная пленка не распространяется должным образом, к тому же они часто подвержены травмам. У них легко образуются язвы на глазах, которые могут легко привести к потере органа зрения, если их не лечить.

, поэтому их слезная пленка не распространяется должным образом, к тому же они часто подвержены травмам. У них легко образуются язвы на глазах, которые могут легко привести к потере органа зрения, если их не лечить. Некоторые брахицефальные собаки имеют непропорционально большую голову по сравнению с телом. А это значит, что естественные роды для них противопоказаны . Так, английским и французским бульдогам обычно требуется кесарево сечение, а ведь такая операция является серьезной процедурой для любой собаки, тем более для той, которая страдает от проблем с дыханием.

. Так, английским и французским бульдогам обычно требуется кесарево сечение, а ведь такая операция является серьезной процедурой для любой собаки, тем более для той, которая страдает от проблем с дыханием. Брахицефальные собаки могут страдать от неврологических проблем из-за сжатой формы черепа. Сирингомиелия является наиболее распространенной из них — это болезненное состояние, при котором в спинном мозге образуются полости.

из-за сжатой формы черепа. Сирингомиелия является наиболее распространенной из них — это болезненное состояние, при котором в спинном мозге образуются полости. У некоторых собак, особенно у животных со спиральным, очень коротким или отсутствующим хвостом, повышен риск развития позвонков аномальной формы, а это может привести к деформации позвоночника, включая искривление и скручивание (кифоз и / или сколиоз). Отсюда и шаткость, слабость в задних конечностях, спина неправильной формы.

Что говорят владельцы

Мы приобрели мопса, радуясь: «Ах, какая будет спокойная плюшечка-хрюшечка». Мы никогда так сильно не ошибались. Он будет носиться, сносить двери, доставать вас, радостно хрюкать на всю квартиру и ни на минуту не оставит вас в покое (только если не будет жрать).

Была у бывших соседей подобная собачка. Так она умудряется храпеть, даже бодрствуя. Пуканья ни разу не слышал, возможно, стеснялась.

Я стал счастливым обладателем мопса 8 лет назад. Перед покупкой я и не знал, насколько серьезными могут быть их проблемы со здоровьем. Валентино постоянно чесал свои выпученные глаза. Достаточно на что-нибудь наткнуться — и есть шанс, что он потеряет свой глаз. В общем, когда мы его купили, думали, что чистокровная породистая собака — это то, что нужно.

Так почему же эти собаки так популярны

Несмотря на все эти проблемы со здоровьем, плоскомордые собаки становятся все более популярными в мире. Внешний вид плоскомордых пород привлекает людей потому, что они чем-то напоминают человеческих младенцев, только с большими щенячьими глазами. Их неуклюжая шаркающая походка, очаровательно большие головы и выпученные глаза — ну типичные пушистые младенцы. К тому же они хорошо приживаются в небольших помещениях, хорошо ладят с детьми, а еще их очень любят знаменитости.

Интересно, что, если посмотреть на списки самых известных в интернете кошек или собак, у большинства из них будут какие-либо инвалидности или генетические мутации. Например, у Сердитой Кошки (Grumpy Cat) была карликовость и неправильный прикус, из-за чего казалось, что она хмурится. Лил Баб (Lil Bub) была коротышкой в ​​помете, и у нее был язык, который всегда свисал изо рта из-за ненормально короткой нижней челюсти и отсутствия зубов. Точно так же обстоит дело с собаками с укороченной мордой: они не такие, как большинство остальных Тузиков и Мухтаров. Потому-то в обществе и считается, что уродливое мило, а деформированное уникально. И многим непременно хочется обладать подобным песиком.

Советы ветеринаров

К сожалению, заводчики брахицефальных собак будут продолжать их разведение, пока существует спрос. Ветеринары уже несколько лет призывают перестать покупать животных с плоской мордой. Как минимум потенциальные владельцы таких песиков должны дважды подумать перед тем, как заводить себе питомца. «Мы настоятельно рекомендуем людям выбирать более здоровую породу или гибрид», — говорит Шон Уэнсли, президент Британской ветеринарной ассоциации. Кэролайн Киско, секретарь Кеннел-клуба (английского клуба собаководства) добавляет: «Эти породы не очень подходят в качестве домашних животных. Если вам нужен питомец, который будет бегать, гоняться за мячом и т. д., не покупайте короткомордую собаку, основываясь только на том, что знаменитости ходят с подобными песиками на руках».