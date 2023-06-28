Какая собака не умеет лаять и еще 16 других малоизвестных фактов о братьях наших меньших
Наверное, в каждом втором или третьем доме живет какой-нибудь питомец, например, кошка или собака. Кажется, их владельцы знают о своих животных все. Но мы сейчас докажем, что люди в курсе далеко не обо всем, что касается братьев наших меньших. Например, мало кто слышал, что кошки не могут чувствовать сладкий вкус. А собаки почти всегда зевают в след за своим хозяином. Вот 17 любопытных фактов о наших любимых пушистиках.
- Исследователи из Центра поведения животных Королевского университета в Белфасте проанализировали данные, собранные владельцами кошек смешанных пород. Кошатников попросили последить, какую именно лапу используют их пушистые друзья, когда делают первый шаг вниз по лестнице или когда заходят в лоток. Выяснилось, что самцы склонны отдавать предпочтение своей левой лапе, в то время как у самок доминирует правая лапа.
- Сейчас вы узнаете ответ на давний вопрос, интересующий многих владельцев собак: почему у собак мокрые носы? Эксперты говорят, что когда собаки пытаются учуять запах соседской кошки или бекон, который вы готовите на завтрак, их носы выделяют особую слизь. Она помогает животным лучше поглощать ароматические химические вещества. А так как у песиков на нёбе есть обонятельные железы, то, чтобы понять, что за запах они почуяли, собаки и облизывают нос.
- У кошек в нижней задней части каждого наружного уха есть карман Генри — кожный краевой мешочек. Он представляет собой складку кожи, образующую открытый мешочек. Функция кармана неизвестна, и неясно, есть ли она вообще. Есть предположение, что этот карман помогает обнаруживать высокие звуки за счет ослабления более низких частот, особенно когда ухо наклонено под углом, что характерно для хищников во время охоты.
В этих ушных карманах часто скапливаются паразиты, поэтому их следует проверять как самим владельцам, так и во время ветеринарного осмотра.
- Если вы думали, что все собаки лают, то приготовьтесь сломать свой шаблон: представители породы басенджи не склонны лаять. Вместо этого они, как правило, издают йодль, скулят, рычат или кричат. Считается, что басенджи — одна из старейших пород в мире — не лает, как типичные домашние собаки, потому что у них гортань другой формы.
- Вы наверняка слышали что-то про обезьян и собак, которых запускали в космос. Но знаете ли вы, что кошка тоже побывала на околоземной орбите? 18 октября 1963 года французская кошка Фелисетт стала первой и единственной кошкой, побывавший в космосе. Она стартовала на ракете Véronique AG1 и пролетела почти 160 км над Землей, где ненадолго испытала невесомость.
- В 1990 году 50-летний Билл Ирвин — медицинский технолог и корпоративный менеджер из Берлингтона, — решил пройти всю Аппалачскую тропу (маршрут для пешеходного туризма), которая простирается почти на 3 400 км. Вот только дело в том, что мужчина был слепой и в качестве компаньона он взял с собой свою собаку-поводыря — немецкую овчарку по кличке Ориент.
Его поход длился более 8 месяцев и Билл Ирвин подсчитал, что упал тысячи раз. Он сломал себе ребра и страдал от переохлаждения, когда карабкался по горам и переходил реки вброд. Но осуществить задуманное ему все же удалось и в первую очередь благодаря его верной собаке.
- Исследователи обнаружили, что домашние кошки и тигры на 95,6 % генетически сходны. У них также много общего в поведении, например, маркировка запахом и мочой, выслеживание добычи и нападение.
- Специалисты утверждают, что в среднем около 30 % далматинов глухи на одно ухо, а 5 % — на оба. Это связано с геном, который отвечает за их белую шерсть и голубые глаза (у некоторых из них). Кстати, далматины с более крупными темными пятнами с меньшей вероятностью будут глухими.
- Ни для кого не секрет, что кошки довольно быстрые животные. Особенно это видно, когда смотришь, как котята носятся по дому в порыве веселья. Но в действительности кошки бегают так быстро, что они могли бы легко победить в беге на 200 метров 11-кратного чемпиона мира легкоатлета Усэйна Болта. Эти мурлыкающие пушистики могут развивать скорость до 48 км/ч. Напомним, Усэйн Болт может бегать со скоростью 44,7 км/ч.
- У каждой собаки есть 3 века на каждом глазу: нижнее, верхнее и третье веко. Третье веко представляет собой розовую складку, скрытую во внутреннем уголке глаза. Его основная функция заключается в защите. Кроме того, в третьем веке расположена слезная железа, которая у собак производит до 50 % слез.
- Примерно 1 % из всех кошек страдает астмой. Предполагается, что ее вызывает табачный дым, пыль от наполнителя для кошачьего туалета, пары бытовых чистящих растворов и аэрозолей, пыльца деревьев, сорняки и трава, плесень и грибок, пылевые клещи, дым от каминов и свечей. Кстати, кошки, которые проводят большую часть или все свое время на открытом воздухе, более склонны к астме, чем домашние кошки. Потому, что они регулярно подвергаются воздействию гораздо большего количества потенциальных аллергенов.
- У кошек отличное зрение вдаль, но объекты вблизи могут быть для них размытыми. Поэтому, когда вы играете со своей кошкой, лучше держать игрушки подальше, чтобы она могла видеть «добычу», — говорит специалист по поведению животных Джулия Посланс.
- Помните тот момент, когда в транспорте видишь зевающего человека и вы тут же сами зеваете? С собаками бывает точно так же. Еще в 2008 году британские биологи показали, что зевота заразна между людьми и их домашними собаками. Кстати, зевота широко распространена в животном мире, но заразная зевота — показатель общности и родства — наблюдается только у людей и нескольких других животных.
- Хотя большинство людей думают, что мурлыканье — это признак счастья, оно также может возникать во время сильного стресса или болезни, а также когда голодны. Кошки также могут чрезмерно мурлыкать во время родов. К сожалению, ученые до сих пор точно не уверены, что заставляет кошку мурлыкать.
- Доктор ветеринарной медицины Джо Майерс говорит, что собаки не умели выражать на морде эмоции, похожие на человеческие (например, улыбку), пока не были одомашнены.
В общем, несмотря на то, что ученые непрерывно занимаются исследованиями природы и ее обитателей, открытия не заканчиваются. И чем больше появляется информации о животных, тем интереснее она становится. Вот еще 18 фактов о животных, которые смогут удивить даже тех, кто думал, что знает о них все.
Фото на превью Oleg Royko / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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