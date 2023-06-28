Какая собака не умеет лаять и еще 16 других малоизвестных фактов о братьях наших меньших

Наверное, в каждом втором или третьем доме живет какой-нибудь питомец, например, кошка или собака. Кажется, их владельцы знают о своих животных все. Но мы сейчас докажем, что люди в курсе далеко не обо всем, что касается братьев наших меньших. Например, мало кто слышал, что кошки не могут чувствовать сладкий вкус. А собаки почти всегда зевают в след за своим хозяином. Вот 17 любопытных фактов о наших любимых пушистиках.