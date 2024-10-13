10+ актрис, которые рискнули приглушить свою красоту на экране. И не прогадали

Конечно, мы знаем, что актеров специально учат входить в образ и создавать уникальных и неповторимых персонажей. Но бывает, что они настолько меняются ради роли, что зритель с трудом узнает их на экране. Именно это и сделали актрисы, которые стали героинями нашей статьи.

Светлана Ходченкова

Мы привыкли, что актриса часто играет нежных и романтических героинь. А вот в 2024 году она примерила необычный образ во время съемок сказки «Волшебник Изумрудного города» и перевоплотилась в злую волшебницу Бастинду.

Светлана Иванова

Актриса исполнила главную роль в сериале "Тест на беременность", где сыграла акушера-гинеколога Наталью Бахметьеву. Чуть позже на экраны вышел сериал "Триггер", где Светлане Ивановой досталась непростая роль Даши, бывшей жены психолога Артема Стрелецкого. По сюжету ее героиня переживает серьезную драму, что сильно отражается на ее внешности и она превращается из цветущей женщины в бледную тень.

Елизавета Боярская

В 2007 году актриса сыграла главную роль в продолжении знаменитой "Иронии судьбы", в котором дочь Нади и Ипполита встречает Лукашина-младшего. А в 2011 году зрители смогли увидеть ее в фильме "Пять невест" в образе Зои Скворцовой, шофера почтовой машины.

Полина Максимова

Максимова прославилась на всю страну, сыграв Лелю в «Деффчонках». Но уже через несколько лет актрисе пришлось резко сменить образ для съемок в фильме «257 причин, чтобы жить». Там звезда воплотила в жизнь образ девушки Жени, которая ведет сложную борьбу с раком.

Агата Муцениеце

Многие зрители помнят Агату еще со времен сериала «Закрытая школа». Но проектов у артистки было множество. Причем от фильма к фильму образ актрисы менялся не очень сильно — чаще всего она играла светловолосых блондинок. Но недавно на экраны вышла картина «Тур с Иванушками», где звезда предстала в неожиданном для себя и зрителей образе.

Лукерья Ильяшенко

Известность Лукерье принесла роль Леры в «Сладкой жизни». Но, кажется, звезда без проблем перевоплощается на экране из супер-красотки в обычную женщину. Взять хотя бы ее игру в фильме «Очень женские истории». Звезда сыграла молодую любовницу, которая уводит у героини Любови Толкалиной мужа. Частенько актриса появляется на экране без яркого макияжа.

Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая много лет ведет кулинарную программу, где готовит различные блюда. Но также звезда снимается в фильмах, по больше части в работах своего мужа Андрея Кончаловского. Женщина рассказывает, что в картине «Рай» старалась «как можно меньше играть». Этого от нее и других актеров добивался режиссер.

Екатерина Климова

У Екатерины Климовой обширная фильмография, включающая множество разноплановых ролей. Но в 2024 году вышел анонс сериала «Жена Рассел», где артистка перевоплотилась в ведьму.

Зоя Бербер

Известность 36-летняя Зоя обрела благодаря сериалу «Реальные пацаны». Там она сыграла богатенькую красотку Леру. Начиная с 2010 года актрису звали в различные проекты. Например, в «Проект „Анна Николаевна“», где звезда сыграла робота-полицейского. Ради роли девушка отстригла волосы и перекрасилась в темный цвет.

Дарья Мороз

У заслуженной артистки классных ролей — не счесть. Одна из самых последний ярких работ — Лена в «Содержанках». Героиня Дарьи всегда одета с иголочки и выглядит просто идеально. Но для звезды сменить образ — раз плюнуть. Например, в драме «Точка» в 2005 Дарья сыграла лысую девушку с тяжелой судьбой. А в «Угрюм-реке» звезда перевоплотилась в образ ссыльной революционерки.

Кристина Асмус

Некоторые роли Кристины вызывали в сети большой переполох. Взять хотя бы ее участие в фильме «Текст». Однако чаще всего Асмус ассоциируется у зрителей с Варей из «Интернов». Но в фильмографии актрисы много разноплановых ролей, в том числе — фильм «Психи», где Кристина сыграла девушку-гота.

Екатерина Волкова

На счету актрисы более 70 фильмов, где она сыграла поистине разных персонажей. Самые известные работы: фильм «Живой», а также сериалы «Заступники», «Начальник разведки», «До свидания, мальчики». Для фильма «Вдох-выдох» звезде пришлось побриться налысо.

Анна Снаткина