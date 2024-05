Мы узнали, как выглядят дети 14 актеров из «Гарри Поттера». И зависли

Мэгги Смит, Крис Ларкин и Тоби Стивенс

Имельда Стонтон и Бесси Картер

Гэри Олдмен и Алфи Олдмен

Робби Колтрейн и Элис Макмиллан

Уорик Дэвис и Аннабель Дэвис

Эмма Томпсон, Гайя и Тиндиебуа Агабу

Брендан Глисон и Брин Глисон

Джон Херт и Ник Херт

Джейсон Айзекс, Лили и Руби

Тимоти Сполл и Рейф Сполл

Хелен Маккрори, Манон и Гулливер

Хелена Бонем Картер и Билли Реймонд Бертон

Джули Уолтерс и Мэйси Мэй Роффи

Дэвид Тьюлис и Грэйси Фрил

,

,

,

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers Chris Pizzello / Invision / East News