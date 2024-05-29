Мы узнали, как выглядят дети 14 актеров из «Гарри Поттера». И зависли

У многих взрослых актеров, сыгравших магов в «Гарри Поттере», уже были на тот момент собственные дети. Готовы поспорить, что некоторые из них буквально росли за кулисами, пока их звездные папы и мамы снимались в знаменитой саге о приключениях юных волшебников. Кстати, кое-кто из них пошел по родительским стопам. Например, дочь профессора Флитвика или сыновья Минервы Макгонагалл.

Мэгги Смит, Крис Ларкин и Тоби Стивенс

В 1967 году Мэгги Смит вышла замуж за актера Роберта Стивенса. У пары родилось двое сыновей: Крис Ларкин и Тоби Стивенс. Оба они тоже стали актерами. Криса вы могли увидеть в сериале «Чужестранка», а Тоби сыграл мистера Рочестера в одной из экранизаций романа «Джейн Эйр». А еще профессор Макгонагалл — счастливая бабушка. У нее 5 внуков.

Имельда Стонтон и Бесси Картер

© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers , Netflix / Courtesy Everett Collection / East News Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

У Имельды Стонтон и ее мужа, актера Джима Картера, есть дочь Бесси, родившаяся в 1993 году. Она пошла по стопам знаменитых родителей и тоже стала сниматься в кино. У девушки даже есть совместная работа с отцом: в 2007 году зрители увидели их обоих в сериале «Крэнфорд», где Джим Картер исполнил роль капитана Брауна, а Бесси Картер сыграла горничную.

Гэри Олдмен и Алфи Олдмен

© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers , Jordan Strauss / Invision / AP / East News Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Актер был женат 5 раз. В 1987 году он сочетался браком с английской актрисой Лесли Мэнвилл, и вскоре у них родился сын Алфи. Супруги приняли решение расстаться спустя всего 3 месяца после появления на свет своего первенца. Однако они сохранили хорошие отношения, поэтому общение отца и сына не прерывалось.

Робби Колтрейн и Элис Макмиллан

В конце 1980-х Колтрейн познакомился со скульптором Роной Геммелл, которая была значительно младше актера и училась в Школе искусств Глазго. У пары родилось двое детей: сын Спенсер и дочь Элис Макмиллан. На счету у Элис есть несколько работ в кино, в основном это эпизодические роли и съемки в короткометражках.

Уорик Дэвис и Аннабель Дэвис

© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers , Chris Pizzello / Invision / East News Chris Pizzello / Invision / East News

Дэвис был женат на актрисе Саманте Берроуз, которая ушла из жизни в марте 2024 года. Пара нередко появлялась на красной дорожке с 2 детьми. А их дочь Аннабель Дэвис тоже снимается в кино: ее можно увидеть в небольшой роли в одной из частей «Гарри Поттера», в современных эпизодах «Звездных войн» и в сериале «Ведьмак».

Эмма Томпсон, Гайя и Тиндиебуа Агабу

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers , Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Со своим вторым мужем, актером Грегом Уайзом, Эмма Томпсон познакомилась в 1995 году на съемках фильма «Разум и чувства». Спустя 8 лет они поженились. В 1999 году у пары родилась дочь Гайя, тоже ставшая актрисой, а в 2003-м супруги усыновили мальчика-сироту Тиндиебуа Агабу.

Genin Nicolas / ABACA / EAST NEWS

Брендан Глисон и Брин Глисон

© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

У актера, сыгравшего грозного профессора Грюма, четверо сыновей: Донал, Фергюс, Брин и Рори. Донал и Брин пошли по стопам отца и тоже стали сниматься в кино. На этот раз мы решили показать вам Брина Глисона, который засветился в сериалах «Острые козырьки» и «Мандалорец», а в 2019 году сыграл Мерлина в фильме «Хеллбой».

Джон Херт и Ник Херт

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers , Photoshot / East News Photoshot / East News

В 1990 году актер, сыгравший в саге о Гарри Поттере торговца волшебными палочками Олливандера, женился на Джоан Далтон, помощнице продюсера. Они познакомились во время съемок фильма «Скандал». В этом браке у пары родились 2 сына. Один из них — Ник Херт, которого вы видите на фото.

Джейсон Айзекс, Лили и Руби

© Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. and co-producers , Avalon.red / REPORTER / East News Avalon.red / REPORTER / East News

Фанаты «Гарри Поттера» знают, что у Люциуса Малфоя рос единственный сын Драко. А вот у сыгравшего эту роль Джейсона Айзекса есть 2 дочки, появившиеся на свет в браке с режиссером-документалистом Эммой Хьюитт. Пара начала встречаться еще во время студенчества, а в 2001 году влюбленные решили пожениться. Сейчас супруги воспитывают дочерей Лили и Руби.

Тимоти Сполл и Рейф Сполл

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

У Тимоти Сполла и его жены Шейн родилось трое детей: Паскаль, Рейф и Мерседес. Актером из них стал только Рейф — он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Вы могли увидеть актера в фильме «Люди в черном: Интернэшнл», где он исполнил роль агента С.

Хелен Маккрори, Манон и Гулливер

© Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros. and co-producers , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

К сожалению, актриса, сыгравшая Нарциссу Малфой в саге о приключениях юных волшебников, рано ушла из жизни. У нее остались дочь Манон и сын Гулливер, воспитанием которых занялся их отец — актер Дэмиэн Льюис.

Хелена Бонем Картер и Билли Реймонд Бертон

У Хелены Бонем Картер и ее бывшего мужа Тима Бертона есть сын Билли Реймонд и дочь Нелл. Их рождение далось супругам нелегко. В одном из интервью актриса рассказала о своей борьбе с бесплодием и о трудностях, с которыми сталкивалась во время беременности.

Джули Уолтерс и Мэйси Мэй Роффи

Актриса познакомилась со своим будущим мужем Грантом Роффи совершенно случайно. После первой встречи Джули пригласила Гранта починить свою стиральную машину, между молодыми людьми завязался бурный роман, и в итоге они решили пожениться. В этом браке у них появилась дочка, которая получила имя Мэйси Мэй Роффи.

Дэвид Тьюлис и Грэйси Фрил

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers , Ben Dome, PacficCoastNews.com / EAST NEWS Ben Dome, PacficCoastNews.com / EAST NEWS

Актер, сыгравший в саге о Гарри Поттере профессора Люпина, встречался с английской актрисой Анной Фрил. У них родилась дочь Грэйси. Пара рассталась, но от общения с девочкой Дэвид не отказался: так, фоторепортерам не раз удавалось сделать милые совместные снимки папы и дочки.