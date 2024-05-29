Мы узнали, как выглядят дети 14 актеров из «Гарри Поттера». И зависли

Кино
1 час назад

У многих взрослых актеров, сыгравших магов в «Гарри Поттере», уже были на тот момент собственные дети. Готовы поспорить, что некоторые из них буквально росли за кулисами, пока их звездные папы и мамы снимались в знаменитой саге о приключениях юных волшебников. Кстати, кое-кто из них пошел по родительским стопам. Например, дочь профессора Флитвика или сыновья Минервы Макгонагалл.

Мэгги Смит, Крис Ларкин и Тоби Стивенс

В 1967 году Мэгги Смит вышла замуж за актера Роберта Стивенса. У пары родилось двое сыновей: Крис Ларкин и Тоби Стивенс. Оба они тоже стали актерами. Криса вы могли увидеть в сериале «Чужестранка», а Тоби сыграл мистера Рочестера в одной из экранизаций романа «Джейн Эйр». А еще профессор Макгонагалл — счастливая бабушка. У нее 5 внуков.

Имельда Стонтон и Бесси Картер

У Имельды Стонтон и ее мужа, актера Джима Картера, есть дочь Бесси, родившаяся в 1993 году. Она пошла по стопам знаменитых родителей и тоже стала сниматься в кино. У девушки даже есть совместная работа с отцом: в 2007 году зрители увидели их обоих в сериале «Крэнфорд», где Джим Картер исполнил роль капитана Брауна, а Бесси Картер сыграла горничную.

Гэри Олдмен и Алфи Олдмен

Актер был женат 5 раз. В 1987 году он сочетался браком с английской актрисой Лесли Мэнвилл, и вскоре у них родился сын Алфи. Супруги приняли решение расстаться спустя всего 3 месяца после появления на свет своего первенца. Однако они сохранили хорошие отношения, поэтому общение отца и сына не прерывалось.

Робби Колтрейн и Элис Макмиллан

В конце 1980-х Колтрейн познакомился со скульптором Роной Геммелл, которая была значительно младше актера и училась в Школе искусств Глазго. У пары родилось двое детей: сын Спенсер и дочь Элис Макмиллан. На счету у Элис есть несколько работ в кино, в основном это эпизодические роли и съемки в короткометражках.

Уорик Дэвис и Аннабель Дэвис

Дэвис был женат на актрисе Саманте Берроуз, которая ушла из жизни в марте 2024 года. Пара нередко появлялась на красной дорожке с 2 детьми. А их дочь Аннабель Дэвис тоже снимается в кино: ее можно увидеть в небольшой роли в одной из частей «Гарри Поттера», в современных эпизодах «Звездных войн» и в сериале «Ведьмак».

Эмма Томпсон, Гайя и Тиндиебуа Агабу

Со своим вторым мужем, актером Грегом Уайзом, Эмма Томпсон познакомилась в 1995 году на съемках фильма «Разум и чувства». Спустя 8 лет они поженились. В 1999 году у пары родилась дочь Гайя, тоже ставшая актрисой, а в 2003-м супруги усыновили мальчика-сироту Тиндиебуа Агабу.

Genin Nicolas / ABACA / EAST NEWS

Брендан Глисон и Брин Глисон

У актера, сыгравшего грозного профессора Грюма, четверо сыновей: Донал, Фергюс, Брин и Рори. Донал и Брин пошли по стопам отца и тоже стали сниматься в кино. На этот раз мы решили показать вам Брина Глисона, который засветился в сериалах «Острые козырьки» и «Мандалорец», а в 2019 году сыграл Мерлина в фильме «Хеллбой».

Джон Херт и Ник Херт

В 1990 году актер, сыгравший в саге о Гарри Поттере торговца волшебными палочками Олливандера, женился на Джоан Далтон, помощнице продюсера. Они познакомились во время съемок фильма «Скандал». В этом браке у пары родились 2 сына. Один из них — Ник Херт, которого вы видите на фото.

Джейсон Айзекс, Лили и Руби

Фанаты «Гарри Поттера» знают, что у Люциуса Малфоя рос единственный сын Драко. А вот у сыгравшего эту роль Джейсона Айзекса есть 2 дочки, появившиеся на свет в браке с режиссером-документалистом Эммой Хьюитт. Пара начала встречаться еще во время студенчества, а в 2001 году влюбленные решили пожениться. Сейчас супруги воспитывают дочерей Лили и Руби.

Тимоти Сполл и Рейф Сполл

У Тимоти Сполла и его жены Шейн родилось трое детей: Паскаль, Рейф и Мерседес. Актером из них стал только Рейф — он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Вы могли увидеть актера в фильме «Люди в черном: Интернэшнл», где он исполнил роль агента С.

Хелен Маккрори, Манон и Гулливер

© Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros. and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

К сожалению, актриса, сыгравшая Нарциссу Малфой в саге о приключениях юных волшебников, рано ушла из жизни. У нее остались дочь Манон и сын Гулливер, воспитанием которых занялся их отец — актер Дэмиэн Льюис.

Хелена Бонем Картер и Билли Реймонд Бертон

У Хелены Бонем Картер и ее бывшего мужа Тима Бертона есть сын Билли Реймонд и дочь Нелл. Их рождение далось супругам нелегко. В одном из интервью актриса рассказала о своей борьбе с бесплодием и о трудностях, с которыми сталкивалась во время беременности.

Джули Уолтерс и Мэйси Мэй Роффи

Актриса познакомилась со своим будущим мужем Грантом Роффи совершенно случайно. После первой встречи Джули пригласила Гранта починить свою стиральную машину, между молодыми людьми завязался бурный роман, и в итоге они решили пожениться. В этом браке у них появилась дочка, которая получила имя Мэйси Мэй Роффи.

Дэвид Тьюлис и Грэйси Фрил

Актер, сыгравший в саге о Гарри Поттере профессора Люпина, встречался с английской актрисой Анной Фрил. У них родилась дочь Грэйси. Пара рассталась, но от общения с девочкой Дэвид не отказался: так, фоторепортерам не раз удавалось сделать милые совместные снимки папы и дочки.

Как же быстро растут дети! Только посмотрите, как изменились эти юные актеры из «Гарри Поттера». Честное слово, мы их еле узнали.

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers, Chris Pizzello / Invision / East News, Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, His Assistant

Комментарии

Уведомления
FräuleinAlichen
2 дня назад

По крайней мере, актрисса, сыгравшая Нарциссу, осталась в памяти людской хорошей матерью, благодаря этой своей роли.

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Королева-Ведьма
29 минут назад

Опять начинается. Ну покажите, как выглядят их мужья/жёны, родители, собаки, садовники, соседи и прочие гинекологи, вот, целый контент-план на месяц

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