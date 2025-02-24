10 лайфхаков, которые помогут вашей машине чувствовать себя хорошо в непогоду

И вновь мы возвращаемся к теме воды. Оставленные в машине жидкости могут привести к образованию инея и даже наледи на внутренней стороне окон. Причем насолить вам могут даже закрытые банки и бутылки с водой. Ведь, как известно, замерзающая вода расширяется – и в этом ее главная опасность. Жидкости за счет этого самого расширения могут повредить емкость, в которой они находятся. Что приведет как к загрязнению салона, так и к повышению влажности воздуха из-за потери герметичности бутылки. К слову, газированные и сладкие напитки особенно опасны в этом отношении, ведь могут лопнуть – и приподнести вам в плохом смысле сладкий сюрприз.