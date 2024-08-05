10 летних трендов, которыми мы сыты по горло. А ведь есть крутая альтернатива

Каждый сезон тенденции моды меняются. Одни сразу привлекают внимание, другие вызывают лишь недоумение. Мы подготовили подборку самых горячих трендов этого лета, в которые, однако, не каждая рискнет нарядиться.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Футболка с принтом «корсет»

Последние несколько лет корсеты активно отвоевывают себе место в женском гардеробе. Но этим летом дизайнеры догадались объединить этот тренд с самой базовой вещью из нашего шкафа — футболкой. На нее в виде принта или аппликации наносится изображение корсета или — еще одна вариация — кружевного бюстгальтера. Сомнительное сочетание, конечно, но, с другой стороны, чего только мода не пережила!

Юбка с клиньями

Кажется, что этим летом все модницы вылезли из миди и поголовно переоделись в белые мини-юбки. Особенно свежо выглядят новомодные модели юбок с клиньями, которые красиво колышутся при движении, а если в них покружиться — то вообще восторг. Однако за пределами фотосессий для социальных сетей будет ли такая модель практичной в ежедневной носке? Ну, по крайней мере, до первого порыва ветра.

Платья а-ля молочница

Вот уже несколько сезонов женственные платья с облегающим корсетным лифом, присборенным овальным вырезом и свободной юбкой пользуются неизменной популярностью. Они достаточно легкие для жаркой погоды и неплохо сочетаются с кедами и балетками. Кажется, все вокруг сходят с ума от этого романтичного стиля. Но некоторым этот тренд уже порядком надоел. Барышни жалуются, что если пройтись по магазинам, то вариантов как одеться — кот наплакал.

Блумерсы

Ардна Скела 3 часа назад Уже было это в другой статье. Ни фига такого, как слева, у нас не носят и не продают (во всяком случае в Москве и массово) 🤷🏻‍♀️ - - Ответить

Некоторые стилисты предполагают, что за один из самых спорных трендов этого лета нам стоит поблагодарить премьеру третьего сезона сериала «Бриджертоны». Очарованные образом викторианского кружевного белья, барышни решили, что из него поучатся замечательные шорты. Сейчас украшенные оборочками панталоны из мягкого хлопка или шелка, кажется, носят все поголовно. Однако еcть что-то неловкое в том, чтобы рассекать по улице в одежде, больше напоминающей нижнее белье. Да и не очень понятно, куда в таком виде можно отправиться.

Вязаные туфли

Сейчас популярностью пользуются любые вязанные вещи: от различных предметов одежды до аксессуаров. Поэтому неудивительно, что вязанная обувь тоже оказалась в тренде. Выглядят туфли свежо и отлично создают летнее настроение, только непонятно, как долго они продержатся при интенсивной носке. А если обувь неправильно постирать, она может испортиться или деформироваться. Лучше выбрать туфли из более прочного материала.

Капри

Еще недавно считалось, что капри безнадежно устарели и никто не ожидал их скорого возвращения. Тем более, многим облегающие модели, столь модные в последнем десятилетии прошлого века, казались несколько безвкусными. Однако капри неожиданно возродились во всем блеске славы и именно в обтягивающем варианте. Но такие модели длиной до колена идут далеко не всем, так как визуально укорачивают ноги и нарушают пропорции фигуры. К счастью, широкие свободные штаны с высокой талией, в которых большинство дам выглядит стройнее и выше, все еще в моде.

Атласные туфли

Атласные туфли на небольшом каблуке сейчас как никогда популярны. Выглядят такие модели женственно и очаровательно, но есть один нюанс. Атлас очень капризный материал и ухаживать за такой обувью будет непросто. Туфли плохо переносят контакт с водой, кроме того, на них легко появляются зацепки. Поэтому лучше оставить их на полке в магазине и обратить внимание на кожаные изделия.

Прозрачная одежда

Голые платья, кажется, не торопятся выходить из моды и с завидной регулярностью появляются на красных дорожках и подиумах. Правда, тренд этот не нов и уже несколько раз был на пике популярности. Стилисты отмечают, что с помощью таких нарядов дизайнеры подчеркивают красоту женского тела и раздвигают границы восприятия одежды. Но, похоже, некоторым людям голые платья уже наскучили. Ведь выглядеть соблазнительно и изящно можно и не задрапировывая себя в прозрачную ткань. Да и примерить такой наряд практически некуда, разве что в ночной клуб. Лучше уж выбрать интересное платье-рубашку, которая нынче тоже в моде.

Туфли на высокой платформе

Этим летом в моду возвращается платформа. Но в отличие от моделей прошлых лет, сейчас особой популярностью пользуются туфли на невероятно высокой платформе. Похоже за этот тренд мы опять же должны поблагодарить последнее десятилетие прошлого века. По мнению некоторых женщин, выглядят такие туфли просто глупо. Кроме того, обувь на высокой платформе, по словам специалистов, не слишком удобна. При ходьбе в ней увеличивается нагрузка не только на мышцы передней части голени, но и на все тело. Можно просто выбрать модель на платформе пониже.

Пантабутсы

Этот загадочный предмет туалета — то ли штаны, то ли туфли, — прославился с легкой руки Ким Кардашьян, а недавно в них блеснула и Виктория Бекхэм. Теперь этот когда-то спорный тренд, по мнению дизайнеров окончательно утвердился и никуда не собирается исчезать. Однако у многих женщин к нему возникают вопросы. Во-первых, как эти пантабутсы натягивать и насколько удобно их вообще носить. Во-вторых, как их стирать и можно ли это вообще делать. И, в-третьих, такой предмет туалета выглядит довольно смело, поэтом выгуляв пантабутсы, барышня навряд ли рискнет их снова надеть в ближайшее время. А покупать вещь только для того чтобы единожды всех удивить, кажется некоторой расточительностью. Можно просто примерить туфли с чулками в тон.