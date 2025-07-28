10 любопытных деталей в новом сезоне «Игры в кальмара», которые многое объясняют
Третий сезон «Игры в кальмара» покорил умы зрителей, поклонники спорят о финале и о решениях героев. Сейчас это главный хит Netflix в мире и третий по популярности среди всех неанглоязычных шоу за всю историю сервиса.
Внимательные зрители не упустили ни одной мелочи — мы собрали самые необычные факты и детали о новом сезоне. Обратите внимание: в статье содержатся спойлеры.
Фразы на стенах
По задумке создателей сериала организаторы «Игры в кальмара» всегда оставляли участникам подсказки прямо на стенах помещения, в котором жили игроки. Можно сказать, что это было частью игры с ними, но в хаосе борьбы и страха почти никто их не замечал.
В третьем сезоне вместо рисунков с намеком на испытания на стенах общей спальни появляется надпись на латыни: «HODIE MIHI» и «CRAS TIBI». В переводе они означают: «Сегодня — мне, завтра — тебе». Эти фразы часто можно увидеть на надгробиях. Именно в этот момент игроку 456 необходимо принять сложное моральное решение: устранить конкурентов, не дав им сыграть в финальную игру, или продолжить борьбу дальше.
Манипуляция едой
Еще один инструмент игры организаторов, на который игроки не обращают внимание — это еда. С помощью нее тонко управляют настроением игроков, используя как средство контроля. В начале — сытные блюда, затем — обед, который скорее символ, чем подкрепление. В первом сезоне рацион сократился до яйца с водой, в третьем — до вареного картофеля. Этот голод порождает раздражение, слабость и снижает концентрацию.
Намеки на судьбу игрока 333
Возвращаясь к теме надписей в сериале, отметим, что они не только носили философский характер или были подсказками для игроков, но и помогали зрителю понять истинную суть героев. Так, во время игры в «Прятки» за игроком Ли Менги (игрок 333) появляются две надписи. В одной сцене за его спиной видна фраза на корейском: 사람 조심 바보. Дословный перевод: «Будьте осторожны, люди — идиоты». А в другом кадре еще одна фраза: «Будьте осторожны с любовью». В дальнейшем игрок предаст и свою любовь, и других участников, но в финале погибнет сам.
Цифры на таймере
В «Прятках» спрятана еще одна «пасхалка». Она связана с главным героем — Кихуном. Он искал Кано Дэхо (игрока 388), поскольку именно из-за него провалился план побега во втором сезоне. У Кихуна было 30 минут, чтобы поймать предателя, но он выходит на его след именно тогда, когда до конца игры остается 4 минуты и 56 секунд. Это прямая отсылка на порядковый номер главного героя — 456.
Отсылка к игроку из первого сезона
На протяжении трех сезонов в шоу участвовали игроки из разных стран. Одной из таких участниц была Кан Сэ Бек (Чон Хо Ен), известная как игрок 067. Одна страна происхождения объединяет их со стражницей в розовом костюме, Кан Но Ыль (Пак Гю Ен), за историей которой мы наблюдаем в финальном сезоне. На связь двух персонажей указывает не только это, но и то, что имя участницы переводится как «речной рассвет», а имя стражницы — как «речной закат».
Черный список игроков
В пятом эпизоде с Кан Но Ыль связан еще один любопытный момент. Когда она возвращается в архив, где находит несколько папок с надписью «Архивы Игры в кальмара 2024», а в дальнем левом углу — файл «Чёрный список игроков». Однако, она решает забрать файл с информацией об игроке 246 и уничтожить его, так что зрителю, кажется, не суждено узнать, кто находится в черном списке и за что они туда попали.
Камео режиссера
В финальном эпизоде также появился и режиссер сериала — Хван Дон Хек. Он снялся в роли еще одного уличного художника, рисующего пару на улице. Да, эпизод мимолетный и даже четко разглядеть его лицо невозможно, потому что он остается на заднем плане, но внимательные зрители смогли его узнать.
Квадрат на маске
Помощник детектива, Чхве У Сок, находит в доме капитана Парка розовую форму охранников и маску с квадратом. Это доказывает его связь с организаторами, а также его высокий статус. Ведь в иерархии работников закулисья игр именно обладатели квадратов принадлежат к элите. Круги и треугольники выполняют базовые функции, следя за порядком.
Игра в небесных кальмаров
Как отметил режиссер проекта в своем интервью, последняя игра в серии — «Sky Squid Game» — имитировала строительную площадку. Именно поэтому там установлен знак: «Безопасность прежде всего», который можно увидеть на стройках в Южной Корее.
Игра в Ттакджи
И, конечно, финал последнего эпизода вызвал бурю обсуждений в сети, пользователи делились различными теориями. В последние минуты шоу ведущий, возвращаясь после передачи вещей игрока 456 его дочери, слышит знакомые звуки из соседнего переулка. Затем он опускает стекло машины и видит, как американская вербовщица, роль которой исполнила Кейт Бланшетт, играет в ттакджи с нищим. Кто-то считает, что это намек на американский спин-офф оригинального сериала, а кто-то — знак, что Кихуну не удалось победить систему, ведь такие игры есть в каждой стране.
В первом сезоне тоже были пасхалки, которые многие упустили из виду: о них мы рассказывали в этой статье.
Комментарии
Уже третий сезон закончился, а я ещё ни одной серии первого не видел