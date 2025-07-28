10 любопытных деталей в новом сезоне «Игры в кальмара», которые многое объясняют

По задумке создателей сериала организаторы «Игры в кальмара» всегда оставляли участникам подсказки прямо на стенах помещения, в котором жили игроки. Можно сказать, что это было частью игры с ними, но в хаосе борьбы и страха почти никто их не замечал.

В третьем сезоне вместо рисунков с намеком на испытания на стенах общей спальни появляется надпись на латыни: «HODIE MIHI» и «CRAS TIBI». В переводе они означают: «Сегодня — мне, завтра — тебе». Эти фразы часто можно увидеть на надгробиях. Именно в этот момент игроку 456 необходимо принять сложное моральное решение: устранить конкурентов, не дав им сыграть в финальную игру, или продолжить борьбу дальше.