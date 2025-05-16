10 монументальных объектов, которые мы теперь можем увидеть только на фотографиях
Нечасто мы задумываемся о том, что, возможно, то или иное место нашего родного города когда-то выглядело совсем иначе. К счастью, об этом нам могут рассказать старинные фотографии.
Тверской город Корчева на дне водохранилища
Город находился на правом берегу Волги. Впервые он упоминался в книгах 1540-х годов. Во второй половине XIX века в городке насчитывалось более 400 дворов, также имелись лавки, гостиницы, училища и больница. Кстати, Корчеву в романе «Война и мир» упоминал Лев Толстой.
В 1932 году началось строительство канала «Москва — Волга», в результате которого город попал в зону подтопления. Как написал Александр Крон: «Во время строительства канала Волга ― Москва Корчева была затоплена и ныне покоится на дне водохранилища». На сегодняшний день там сохранилось лишь кладбище и дом купцов Рождественских.
Пассаж Солодовникова в Москве
Когда-то этот пассаж был крупным торговым комплексом Москвы. Его возвел в 1862 году архитектор Николай Никитин по заказу купца Гаврилы Солодовникова. Там размещались музыкальные, ювелирные, парфюмерные магазины, меховой салон, кондитерская. Здесь же проводились литературно-художественные мероприятия с участием Островского и Писемского.
В пассаже был открыт один из первых в Москве кинотеатров «Синема-Стар». Поэт Ходасевич вспоминал о пассаже Солодовникова так: «Пассаж был местом прогулок, свиданий, ухаживаний. Московские львы в клетчатых серых брюках разгуливали по нему с тросточками или стояли у стен, „заглядывая под шляпки“, как тогда выражались».
Асмоловский театр в Ростове-на-Дону
В 1882 году фабрикант Владимир Асмолов получил разрешение на строительство театра. Это вызвало волну возмущения у уже существовавшего тогда Гайрабетовского театра. Спор разрешили тем, что назвали театр Асмолова концертным залом. Он просуществовал 38 лет, именно это заведение сделало Ростов театральным городом. Здесь поставили практически всю национальную классику. В 1920 году здание охватил пожар, театр решили не восстанавливать.
Кинотеатр «Сампо» в Петрозаводске
Кинотеатр распахнул свои двери в 1940-х годах. По своему стилю здание было приближено к неоклассицизму с лаконичными архитектурными элементами. «Сампо» называли современным и самым большим зрительным залом в Петрозаводске. В 1956 году он и вовсе стал первым широкоэкранным кинотеатром Карелии. Руководители кинотеатра не боялись внедрять здесь технические новшества, которые впоследствии находили применение в других кинотеатрах Карелии. В 2012 году здание снесли и на его месте построили жилой комплекс.
Железнодорожный вокзал в Выборге
Вокзал представлял собой комплекс из трех зданий. В настоящее время сохранилась только часть одного из корпусов. Сооружение в стиле национального романтизма было построено в 1913 году по проекту архитектора Элиэля Сааринена и зодчего Германа Гезелиуса. На тот момент вокзал стал самой значительной постройкой в городе, он был оснащен даже системой кондиционирования воздуха и электрическим подъемником, с помощью которого доставлялся багаж. Многие называли это сооружение мировым шедевром.
Дом Фамусова в Москве
Такое название получил московский особняк, принадлежавший семейству Римских-Корсаковых. Поводом называть его именем персонажа пьесы Грибоедова «Горе от ума» послужило то, что писатель предположительно отразил привычки и быт московского общества, подмеченные именно в этом доме.
Особняк называли чуть ли не самым гостеприимным домом в столице. Его хозяйка радовала «разными забавами» и пышными балами. Помимо Грибоедова здесь бывали Пушкин, Вяземский, Алябьев. В позднейшем в особняке размещалось Строгановское училище технического рисования и Седьмая московская мужская гимназия. В 1960-х здание снесли и на его месте построили корпус издательства «Известий».
Утраченный дворец Растрелли в Ленобласти
Ропшинский дворец построили в начале XVIII века. В разное время над ним трудились именитые архитекторы, в том числе и Бартоломео Растрелли. По его же проекту был возведен парковый комплекс протяженностью 1,5 километра. В 1990 году дворец включили в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня от этого здания практически ничего не осталось.
Орловский дворец в Стрельне
Дворец, принадлежавший знатному семейству Орловых, возводился под руководством архитекторов Иосифа Шарлеманя и Петра Садовникова в 1830-х годах. Сооружение являло собой яркий образец готического стиля. Современница вспоминала: «Графиня Орлова сама наблюдала за ходом всех работ в доме и доказала, что имеет хороший вкус». На сегодняшний день от усадьбы остались лишь башня-руина, ворота, туфовый мостик и восстановленный дом привратника.
Владимирские ворота в Москве
Владимирские ворота построили одновременно с Китайгородской стеной в 1534–1538 гг. Они представляли собой оборонительное сооружение. В начале XIX были повреждены стены и башни, но их восстановили. В свое время у Владимирских ворот велась бойкая торговля букинистическими книгами, картинами, гравюрами и лубками. В 1934 году сооружение разобрали.
Усадьба Ульянка в Санкт-Петербурге
Усадьба Ульянка сменила множество владельцев. Ее последними собственниками были Шереметьевы. Изначально дом представлял собой деревянное сооружение, впоследствии его разобрали и на этом месте построили новый каменный дом по проекту архитектора Иеронима Корсини. Перед дворцом красовался пруд с квадратным островом. Сам дворец был обставлен довольно скромно.
В 1918 году местные жители решили найти «автомобиль графа с сокровищами», для этого они разрыли плотины и выпустили воду из пруда. В результате таких действий ансамбль сильно пострадал. Сегодня на месте разрушенного дворца стоит здание межшкольного учебно-производственного комбината.
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