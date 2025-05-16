10 монументальных объектов, которые мы теперь можем увидеть только на фотографиях

Город находился на правом берегу Волги. Впервые он упоминался в книгах 1540-х годов. Во второй половине XIX века в городке насчитывалось более 400 дворов, также имелись лавки, гостиницы, училища и больница. Кстати, Корчеву в романе «Война и мир» упоминал Лев Толстой.

В 1932 году началось строительство канала «Москва — Волга», в результате которого город попал в зону подтопления. Как написал Александр Крон: «Во время строительства канала Волга ― Москва Корчева была затоплена и ныне покоится на дне водохранилища». На сегодняшний день там сохранилось лишь кладбище и дом купцов Рождественских.