10 неуместных подарков для любимой в День всех влюбленных

Приближается День святого Валентина, и многие сталкиваются с актуальным вопросом: «Что подарить своей второй половинке?» Особенно сложно обрадовать девушку, когда пара уже в длительных отношениях и многие подарки ее уже не впечатляют. Но в погоне за креативом не стоит забывать, что некоторым вещам большинство женщин не будут рады.

Худшие подарки

В прошлом году девушки поделились, что самыми худшими подарками на День всех влюбленных они считают чистящие средства. Видимо, ни одна дама не хочет получить на праздник то, что она регулярно покупает сама, тем более с намеком на бытовые обязанности. Что интересно, среди подарков, которые они не хотели бы получить также оказались пижамы, ужасное нижнее белье и носки. Лучше не надо дарить одежду, ведь очень легко не угадать с размером, цветом, принтом и фасоном. Лучше сходить вместе с ней в магазин и купить то, что она захочет и предварительно сможет примерить.

Дешевый шоколад

Тот самый ЭкСпЕрТ 4 часа назад Как вариант можно взять Рафаэлло или Ферреро Роше,хоть они сейчас и стоят мама не горюй😢 - - Ответить

Подарок, который покажет, что вы не приложили усилий к его выбору — дешевый шоколад. Да, за красивой упаковкой в виде розового сердечка иногда скрывается такое разочарование, что прости ни в какие ворота не лезет. Если ваша дама сладкоежка и вы точно решили, что конфеты нужны, то лучше заранее узнать, какие конфеты она предпочитает, тогда вы точно порадуете ее.

«Грустные» букеты

Цветочные магазины уже готовятся к наплыву клиентов, но подумайте дважды прежде чем покупать букет заранее и дарить его уже увядшим. Такие грустные гербарии или пару самых дешевых цветочков из ближайшего ларька точно не хочется получить в День Святого Валентина. Помните, что подарок в первую очередь должен быть выбран с любовью. Живые цветы покупайте только в том случае, если точно знаете, каким она будет рада, а конфетные букеты можно заменить на набор клубники в шоколаде, красиво и вкусно. Такой подарок точно можно оценить, как знак любви.

Слишком специфичные подарки

Дарить девушке спортивный инвентарь или билеты на футбольный матч, если она не увлекается спортом, не стоит, а абонемент в спортзал или бассейн может быть неправильно воспринят. В этот же список можно включить джойстики и игровые приставки, если ей это совсем неинтересно. Такие подарки покажут, что вам важнее то, чем увлекаетесь вы, а не она.

Милые безделушки

Тот самый ЭкСпЕрТ 3 часа назад Ещё со школы люблю такие фигнюшки в виде интересных брелоков,маленьких статуэток,необычных свечек. - - Ответить

Автомобильный освежитель воздуха, брелок для ключей, магнит на холодильник и статуэтки — это не те милые безделушки, которые ждет девушка в самый романтичный день в году. Зачастую они просто бесполезны, а лишний хлам только раздражает, не принося никакой пользы.

Плюшевые игрушки

Тот самый ЭкСпЕрТ 3 часа назад Ничего не имею против плюшевых игрушек,но конкретно эти медведи с сердечками никогда не нравились. - - Ответить

Гигантский плюшевый медведь уже давно никого не впечатляет. Да и любые другие игрушки становятся очередными пылесборниками, даже если им порадуются в первые минуты. Конечно, если вашей второй половинке нравятся милые плюшевые мордашки игрушек, и она их коллекционирует, то этот совет не для вас.

Подарки для других людей

Кажется очевидным, что передаривать подарки — не самая лучшая затея, но все же некоторые девушки получали от своих вторых половинок кольцо, предназначенное для кого-то другого, плюшевого медвежонка, которого вернула бывшая, и открытку «С днем рождения!»

Подарочный сертификат в супермаркет

«Подарочный сертификат»

Даже если ваша девушка очень любит ходить в ближайший супермаркет, то это не повод покупать ей туда подарочный сертификат. Он намекнет ей на то, что с подарком никто не хотел заморачиваться и не старался сделать ей приятно, а просто прогулялся до магазина за углом. Сертификат может быть подарком, только если он на массаж или в спа-салон, например.

Средства личной гигиены

Капибара в кимоно 9 часов назад Вот это мне бы подошло, кажется. Хотя бы в целях открывания новых горизонтов . Новые запахи и продукты, почему нет? Предпочла бы подарочный сертификат, но знаю, что опять выберу что-то привычное.. а привычки надо ломать регулярно, и мужа тоже встряхивать новым незнакомым запахом - - Ответить

Гели для душа, шампуни, мыло и другие средства личной гигиены не стоит дарить не только потому, что это можно счесть оскорбительным намеком, но и потому что девушки очень тщательно подходят к их выбору. С косметикой и духами вы тоже можете не угадать.

Бытовая техника и посуда

Таким практичным предметам домашнего обихода не хватает романтики и сентиментальности, которые обычно присущи подаркам ко Дню всех влюбленных. Их лучше покупать в обычные дни по мере необходимости. Если вы хотите, чтобы ваша вторая половинка чувствовала себя любимой, выберите что-нибудь, что не напоминает о повседневных делах. Приготовьте лучше на вашей совместной кухне вкуснейший завтрак или ужин в честь праздника, это растопит сердце каждой девушки.