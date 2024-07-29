10 отпадных купальников, в которых любая женщина будет выглядеть покруче спасательниц Малибу

Пляжный сезон сейчас на самом пике. Но многие поедут в отпуск лишь в августе или даже сентябре. А какой же отдых на солнышке без купальника? Мы порыскали в интернете в поисках самых крутых вариантов в этом году.

«Кокетливые» купальники

Каждая модница знает: в этом году в тренде все женственное, легкое, летящее. Поэтому вы не ошибетесь, если присмотритесь к купальникам с рюшами, бантиками, розочками, а также милыми принтами в клетку и горошек.

Купальники с животными принтами

Многие заметили обилие ярких и броских принтов в этом году на подиумах, да и на улицах городов. Тренд не обошел стороной и купальники. Круто смотрится леопардовый принт, который уже практически стал классикой, но можно выбрать и другой экзотический узор.

Купальник красного цвета

Не так давно на пике популярности были купальники неоновых цветов. Но очевидно оттенки а-ля «вырви глаз» всем немного надоели. Яркость по-прежнему остается в тренде, но все модницы сходят с ума по красному цвету, который смотрится роскошно. Выбрать можно любой оттенок.

Купальники с лифом-бандо

Топы-бандо всегда были спорным вариантом. С одной стороны — у них нет поддержки груди, из-за чего можно попасть впросак. Но с другой — они идеальны для загара. Поэтому если обычное бикини кажется слишком простеньким, то купальник с топом-бандо освежит образ, ведь это — горячий хит.

Купальники в стиле бохо

В моду вновь вошли купальники в бохо-стиле. Поэтому как никогда сегодня актуален цветочный узор и рюши. А также стоит присмотреться к слитным купальникам с ярким большим принтом.

Блестящие купальники

В этом году на подиумах было много металлических оттенков. Не обошел этот тренд и летний гардероб, поэтому стоит присмотреться к купальникам с атласной или даже блестящей тканью, чтобы сиять на пляже.

Купальники с цветными блоками

Известно, что колорблок (четкое разделение двух контрастных цветов в одежде) помогает визуально скорректировать фигуру. И, к счастью, этот тренд перекочевал и в сегмент купальных костюмов. Колорблок может быть разных цветов, он также уместен в линиях отделки.

Купальник с украшениями

Melancholy 4 дня назад У левой ноги неизвестная доселе мышца появилась. Или я что-то не знаю? - - Ответить

Купальники с украшениями сейчас очень актуальны. Это могут быть кольца, пайетки, медальоны, бусины и любая другая элегантная изюминка. Главное — не переборщить. Небольшое украшение придаст шику и не будет выглядеть вычурно.

Купальники с открытой спиной

Купальники с причудливыми завязками стоит оставить на антресолях. В этом году балом правит минимализм. В моде купальники не просто без завязок, но и без бретелей. А если такой вариант кажется слишком смелым и некомфортным, то можно заменить его на слитные модели с открытой спиной.

Вязаные купальники