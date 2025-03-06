Какие-то не такие у вас дизайнеры, в блогах у всех по прежнему бесконечные бело-бежевые интерьеры и текстиль
10 вещей и явлений, которые в 2025 году стали популярны
Мы нередко поддаемся влиянию трендов, даже если сами того не замечаем. К примеру, вещь, которая когда-то казалась нам немодной, постепенно становится привычной, и вот мы уже неосознанно выбираем в магазине трендовые джинсы. Мы собрали несколько вещей, которые постепенно завоевывают или уже завоевали место в наших сердцах, а также на полках дома.
Цветные полотенца
Домашний хлеб
В последние годы все больше людей увлекаются выпечкой домашнего хлеба. Появляются блоги, где люди рассказывают, как пекут разный хлеб — на закваске и без, а также делятся рецептами.
Минимализм в косметике
Еще несколько лет назад на полочке в ванной хранился целый арсенал уходовых средств. Это кремы для глаз, век, пяток, рук, тела, лица. Сейчас все больше людей склоняются к косметическому минимализму и выбирают многофункциональные средства.
Психотерапия
Кажется, люди конец осознавали важность ментального здоровья и стали обращаться за помощью и поддержкой к специалистам. Вместо того, чтобы принимать сомнительные решения, люди записываются на прием к психотерапевту или психологу.
Ногти в цвете «шоколад»
В 2023 году модницы с удивлением обнаружили, что французский маникюр снова в тренде. В 2024 году их ждало еще большее удивление — наряду с модой на естественные оттенки популярность вернул себе и красный цвет. Ну а в 2025 году самым трендовым стал шоколадный цвет.
Укладка волос на бигуди
В социальных сетях можно встретить множество способов укладки волос. В ход идут носки, пояса, стайлеры. Но и простые бабушкины бигуди внезапно вернулись в моду. Освоить их несложно, а эффект от использования просто потрясающий.
Кусковое мыло
Ведение бюджета
Вот это лайфхак. Свежо, первый раз слышу о планировании бюджета. Спасибо, кэп Адме.
Тренд, зародившийся в соцсетях, призывает не тратить деньги бездумно, а, наоборот, осознанно подходить к своему бюджету. Его суть — открыто говорить о финансах и учиться контролировать расходы.
Кухни без острых углов
Покраска волос дома
Если _n-a_ любое странное (для вас) явление смотреть косо - то можно и реально окосеть)
Раньше многие косо смотрели на девушек, которые самостоятельно красили волосы дома. Колористы предупреждали, что без знаний техники легко навредить волосам, да и результат таких экспериментов может быть непредсказуемым. Но теперь кажется, что люди осознали: окрашивать волосы дома — вполне нормально. Особенно если речь идет о простом тонировании, а не о сложных техниках.