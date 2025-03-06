10 вещей и явлений, которые в 2025 году стали популярны

Культура
19 минут назад

Мы нередко поддаемся влиянию трендов, даже если сами того не замечаем. К примеру, вещь, которая когда-то казалась нам немодной, постепенно становится привычной, и вот мы уже неосознанно выбираем в магазине трендовые джинсы. Мы собрали несколько вещей, которые постепенно завоевывают или уже завоевали место в наших сердцах, а также на полках дома.

Цветные полотенца

Дизайнеры считают, что эра минимализма и бежевых интерьеров почти ушла. Это касается и ванных комнат. Теперь вполне нормально, если вместо белых полотенец в ванной висят разноцветные, добавляя помещению яркости и создавая уютную атмосферу.

Домашний хлеб

В последние годы все больше людей увлекаются выпечкой домашнего хлеба. Появляются блоги, где люди рассказывают, как пекут разный хлеб — на закваске и без, а также делятся рецептами.

Минимализм в косметике

Еще несколько лет назад на полочке в ванной хранился целый арсенал уходовых средств. Это кремы для глаз, век, пяток, рук, тела, лица. Сейчас все больше людей склоняются к косметическому минимализму и выбирают многофункциональные средства.

Психотерапия

Кажется, люди конец осознавали важность ментального здоровья и стали обращаться за помощью и поддержкой к специалистам. Вместо того, чтобы принимать сомнительные решения, люди записываются на прием к психотерапевту или психологу.

Ногти в цвете «шоколад»

В 2023 году модницы с удивлением обнаружили, что французский маникюр снова в тренде. В 2024 году их ждало еще большее удивление — наряду с модой на естественные оттенки популярность вернул себе и красный цвет. Ну а в 2025 году самым трендовым стал шоколадный цвет.

Укладка волос на бигуди

В социальных сетях можно встретить множество способов укладки волос. В ход идут носки, пояса, стайлеры. Но и простые бабушкины бигуди внезапно вернулись в моду. Освоить их несложно, а эффект от использования просто потрясающий.

Кусковое мыло

Вместо гелей для душа на полках в ванных теперь лежит обычное кусковое мыло. Многие бренды поспешили выпустить линейки с роскошным ароматом и ухаживающими компонентами. Так что долой дозаторы, время купить в супермаркете симпатичную мыльницу.

Ведение бюджета

Злой Доктор
2 дня назад

Вот это лайфхак. Свежо, первый раз слышу о планировании бюджета. Спасибо, кэп Адме.

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Тренд, зародившийся в соцсетях, призывает не тратить деньги бездумно, а, наоборот, осознанно подходить к своему бюджету. Его суть — открыто говорить о финансах и учиться контролировать расходы.

Кухни без острых углов

Пять лет назад «волнистые» кухни со скругленными фасадами и полками считались безвкусицей. Но в последние годы они неожиданно снова вошли в моду. Специалисты считают, что этот дизайн позволяет сделать помещение более комфортным и добавить уюта.

Покраска волос дома

Раньше многие косо смотрели на девушек, которые самостоятельно красили волосы дома. Колористы предупреждали, что без знаний техники легко навредить волосам, да и результат таких экспериментов может быть непредсказуемым. Но теперь кажется, что люди осознали: окрашивать волосы дома — вполне нормально. Особенно если речь идет о простом тонировании, а не о сложных техниках.

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