10 вещей и явлений, которые в 2025 году стали популярны

Мы нередко поддаемся влиянию трендов, даже если сами того не замечаем. К примеру, вещь, которая когда-то казалась нам немодной, постепенно становится привычной, и вот мы уже неосознанно выбираем в магазине трендовые джинсы. Мы собрали несколько вещей, которые постепенно завоевывают или уже завоевали место в наших сердцах, а также на полках дома.