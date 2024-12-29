15 вещей, которые раньше выглядели совсем не так, какими мы привыкли их видеть

Иногда стоит погрузиться в историю обычных вещей, чтобы увидеть, насколько непохожи они были на привычные нам варианты. И ладно, если речь идет о временах, от которых нас отделяют сотни лет, но и вещи, созданные меньше века назад, еще ой как способны нас удивить. Посмотрите только.