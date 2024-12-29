15 вещей, которые раньше выглядели совсем не так, какими мы привыкли их видеть

Культура
1 день назад

Иногда стоит погрузиться в историю обычных вещей, чтобы увидеть, насколько непохожи они были на привычные нам варианты. И ладно, если речь идет о временах, от которых нас отделяют сотни лет, но и вещи, созданные меньше века назад, еще ой как способны нас удивить. Посмотрите только.

Зубные протезы

Подушка

Парик

1 день назад

Египетский ещё мух ловит и паутину плетёт 🤭

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Приспособление для завивки

Дрель

A_n_s_y
1 день назад

Пффф... 17-й век... У меня была советская ручная дрель похожего типа.

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Пудреница

Детская погремушка

Детская бутылочка

Телефон

woloshin
1 день назад

- Алёна, это Яна!
- А я не Алёна!
- А я не Яна, это я так разговариваю-нна!

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Утюг

Руконожка Ай-Ай
6 дней назад

У моей бабушки массивный старинный утюг был, только чуть поменьше, чем справа.
Но она его грела уже na газу)

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Холодильник

Телевизор

Стиральная машина

Андрей Иванченков
6 дней назад

Как то странно... В 20ых такой крутой холодильник, в 30ых оказывается даже такой крутой телевизор был!.. А в 40ых такая беспонтовая стиралка))

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Фен

Nati Ja
17 часов назад

У меня в конце 70-х был похожий. Он мог сушить и автономно, не только с колпаком (кстати, колпачок был ярко-оранжевый).

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Фотоаппарат

А вот и еще несколько статей про вещи, которые раньше выглядели совсем по-другому:

Фото на превью Олег Перевалов и Яна Гришай / Wikimedia Commons, CC BY 4.0, Upper denture, England / Wellcome Images / Wikimedia Commons, CC BY 4.0, Copy of an Etruscan denture, Europe, 1901-1930 / Wellcome Images / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Комментарии

Уведомления
Лживый Кусь
18 часов назад

Что касается зубных протезов. Принято считать, что их история начинается примерно с 6 века до н.э. (нâ фото вообще средневековый протез, ну добрый вечер же, ну!), и основными материалами называются раковины мидий.
Однако если говорить о протезах съемных, в древнем Египте были обнаружены деревянные протезы, датировка которых - примерно 20 век до н.э. А результаты некоторых раскопок нâ стоянках верхнего палеолита позволяют предположить, что попытки к замещению выпавших/непригодных зубов предпринимались и раньше. Гораздо, гораздо раньше.

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