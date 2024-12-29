15 вещей, которые раньше выглядели совсем не так, какими мы привыкли их видеть
Иногда стоит погрузиться в историю обычных вещей, чтобы увидеть, насколько непохожи они были на привычные нам варианты. И ладно, если речь идет о временах, от которых нас отделяют сотни лет, но и вещи, созданные меньше века назад, еще ой как способны нас удивить. Посмотрите только.
Зубные протезы
Подушка
Парик
Приспособление для завивки
Дрель
Пудреница
Детская погремушка
Детская бутылочка
Телефон
- Алёна, это Яна!
- А я не Алёна!
- А я не Яна, это я так разговариваю-нна!
Утюг
У моей бабушки массивный старинный утюг был, только чуть поменьше, чем справа.
Но она его грела уже na газу)
Холодильник
Телевизор
Стиральная машина
Как то странно... В 20ых такой крутой холодильник, в 30ых оказывается даже такой крутой телевизор был!.. А в 40ых такая беспонтовая стиралка))
Фен
У меня в конце 70-х был похожий. Он мог сушить и автономно, не только с колпаком (кстати, колпачок был ярко-оранжевый).
Фотоаппарат
А вот и еще несколько статей про вещи, которые раньше выглядели совсем по-другому:
Комментарии
Что касается зубных протезов. Принято считать, что их история начинается примерно с 6 века до н.э. (нâ фото вообще средневековый протез, ну добрый вечер же, ну!), и основными материалами называются раковины мидий.
Однако если говорить о протезах съемных, в древнем Египте были обнаружены деревянные протезы, датировка которых - примерно 20 век до н.э. А результаты некоторых раскопок нâ стоянках верхнего палеолита позволяют предположить, что попытки к замещению выпавших/непригодных зубов предпринимались и раньше. Гораздо, гораздо раньше.