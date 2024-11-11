10+ привычек, которые не будут лишними для леди среднего возраста

Чем старше мы становимся, тем важнее пересмотреть свои повседневные привычки, начиная от питания и заканчивая маникюром. Выглядеть роскошно можно и нужно в любом возрасте — взгляните на ту же Монику Беллуччи. В этой статье мы собрали наблюдения о том, какой образ жизни ведет холеная женщина, которая не переживает, что нежная юность осталась позади.

Она достаточно спит

Genoveva Kolomyceva 9 часов назад С такой собачкой она не только достаточно спит, но и оч-ч-ень много гуляет. Есть у меня знакомая, у неё сиба-ину, так этот собак требует не меньше 10 км в день проходить в бодром темпе, иначе может дома всё вверх дном перевернуть, какой уж тут сон!🏃‍♀️🐶 - - Ответить

Все мы знаем, что недосып вредит нервной системе и всему организму. Но если в 20 лет мы с легкостью можем, протанцевав всю ночь, с утра бежать на пары, то спустя еще пару десятков лет наше здоровье такие штуки уже не прощает. Кроме того, недосып влияет и на наш вес наряду с неправильным питанием и отсутствием физической активности, — словом, несет за собой кучу проблем. За здоровый сон от 7 до 9 часов ваше тело скажет вам спасибо. Но одно дело сбитый режим, который можно восстановить и самой, и совсем другое — проблемы со сном, которые корректируются у врача. Если вы страдаете от бессонницы, обязательно обратитесь к нужному специалисту, ведь плохой сон вредит организму сильнее, чем кажется.

Учитывает особенности своего возраста, нанося макияж

Сохранить кожу безупречной в зрелом возрасте, кажется, удается только голливудским звездам. Со временем, если в нашем распоряжении нет целой команды стилистов и косметологов, контрастность внешности снижается — у кого-то она и от природы не такая высокая, — и кожа становится не такой яркой и упругой. Стоит учитывать эти естественные изменения и наносить макияж так, чтобы освежить лицо, скрыть усталость и вернуть блеск глазам. Что касается помады, стоит следить за тем, чтобы губы были увлажнены — сухость сведет все усилия на нет. Попробуйте, например, оттеночные бальзамы: они добавят цвета и точно не высушат губы. Стоит быть аккуратнее со слишком яркими оттенками помады: если область подбородка и шеи кажется вам неидеальной, помните, что броский цвет привлечет внимание к этой части лица. Ну а карандаш для губ, если вы им пользуетесь, не должен быть темнее тона помады: либо светлее, либо тон в тон.

Занимается спортом в удовольствие, не изнуряя себя

Мохнопопая егоза 9 часов назад Правильно, не всем. И дело не в возрасте и поле. - - Ответить

Здоровое и подтянутое тело — это круто в любом возрасте. Но интенсивные тренировки подходят не всем, да и сильная нагрузка может нанести вред суставам и мышцам. Стоит отнестись к спорту как к еще одному способу заботы о себе и давать телу посильные нагрузки. Вариантов может быть много: йога, плавание, да даже простая ходьба. Скажем, скандинавские женщины, о чьих бьюти-секретах мы часто писали, обожают проводить время на природе и ходить пешком. Попробуйте последовать их примеру и найти активное занятие, которое будет приводить вас в такое же умиротворенное состояние.

Держит руки в порядке

Nati Ja 3 часа назад Абсолютно разный вид у согнутых и выпрямленных пальцев, не замечали? - - Ответить

Известно, что руки, если не уделять им должного внимания, могут выдать наш возраст. Если нам этого не хочется, стоит изучить арсенал хитростей, в том числе и новые фишки в маникюре. Скажем, слишком темные цвета лака, такие как черный, фиолетовый, темно-бордовый или синий, привлекут внимание к тусклости кожи или пигментным пятнам, если они есть. Значит ли это, что теперь нужно выбирать только нюдовые оттенки? Конечно, нет. Ну, только если вам так хочется. Но яркие и сочные тона вовсе не под запретом. Взгляните на список самых культовых оттенков лака для ногтей: среди них полно жизнерадостных оттенков. Но маникюр — это еще не все. За лицом и шеей мы ухаживаем, но уделять внимание коже рук столь же важно. Не забывайте об увлажнении (можно использовать и антивозрастные кремы с ретинолом): наносите толстый слой питательного крема на ночь, а днем не пренебрегайте кремом или флюидом с защитой от солнца.

Ухаживает за волосами

В первую очередь, конечно, под уходом за волосами подразумевается поддержание их природного сияния, густоты и мягкости, ведь с возрастом волосы тускнеют, и это совершенно нормально. Стоит понимать, что изменения, происходящие с волосами, начинаются изнутри. организма. Меняется наш гормональный фон, но кроме него, на состояние волос влияют и другие факторы: стресс, образ жизни, питание. Поэтому врачи советуют внести полезные продукты в рацион и постараться снизить уровень стресса. Стоит позаботиться и о внешнем виде шевелюры: увлажняющие маски, подходящие вашему типу волос, сушка волос прохладным воздухом, использование безаммиачной краски для волос, если вы их красите. И, конечно, подходящая стрижка, — и мы не имеем в виду «чем короче, тем лучше». Правильно подстриженные волосы могут сделать лицо более открытым. Да и длинные ухоженные волосы прекрасны в любом возрасте, главное — подобрать форму стрижки так, чтобы она подчеркивала достоинства и отвлекала взгляд от тех областей, к которым мы не хотели бы привлекать внимание.

Пьет достаточно воды

У каждой из нас своя норма — не стоит ориентироваться на утверждения вроде «не меньше трех литров в день». Лучше всего если вашу норму поможет рассчитать специалист, исходя из состояния здоровья, веса и других факторов. Но выяснить — это полдела: теперь важно не забывать пить. Установите приложение-напоминалку в телефон и всегда держите под рукой бутылочку чистой воды. Вы и сами знаете, как полезна вода: она обеспечивает нормальную работу суставов, помогает разносить кислород по организму, улучшает состояние кожи, помогает в снижении веса и многое, многое другое.

Помнит про защиту от солнца

В борьбе с возрастными изменениями наш главный помощник — это SPF. Ультрафиолет способен сильно навредить коже: ускорить процесс ее старения, спровоцировать появление пигментных пятен, а при длительном воздействии — ослабить волокна эластина, отвечающие за способность нашей кожи растягиваться и возвращаться в исходное состояние. В юности эти изменения могут быть неочевидными, но со временем они все равно проявятся. Поэтому важно защитить кожу лица и шеи (а так же рук, как мы уже писали выше) от агрессивного воздействия солнца. Кстати, не забудьте и про солнечные очки. Во-первых, глазам тоже нужна защита, а во-вторых, без очков мы постоянно щуримся на солнце, ускоряя проявление мимических морщинок.

Грамотно подбирает одежду

Главный совет, который можно услышать от стилистов — «одевайтесь в соответствии со своей нынешней фигурой». Не существует каких-то универсальных советов для всех женщин, ведь каждая из нас уникальна, и то, что подходит одной, необязательно будет хорошо сидеть на другой. Важно учитывать собственные пропорции и знать, какую часть тела хочется подчеркнуть, а к какой не привлекать внимания. Цвета тоже важны. Зрелая красота отличается от юной, и слишком много темных цветов в гардеробе могут «украсть» краски нашей внешности. А вот более светлые и яркие тона красок как раз добавят. К слову, естественная седина служит прекрасным нейтральным фоном для одежды ярких цветов, так что не бойтесь экспериментировать.

Носит удобную обувь

карина Какашкинова 13 часов назад Удобная - не всегда значит красивая) я вот считаю кеды удобными. - - Ответить

Обувь — это не только красивое дополнение к образу, но и залог красивой осанки, легкой походки, здоровья ног и спины. Ведь о какой летящей походке может идти речь, если и ходить-то некомфортно? Удобная обувь не равно некрасивая, и менять любимые каблуки на растоптанные тапки не придется. Но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. К примеру, доктора рекомендуют, выбирая нарядную обувь, обратить внимание на ремешок, — лучше, если он будет обхватывать щиколотку для большей устойчивости, — и на каблук: он должен быть устойчивым и толстым, чтобы лучше распределить вес и не допустить вывиха лодыжки. Что касается кроссовок, то у них должна быть хорошая поддержка стопы и пятки, достаточно места для пальцев и оптимальная, но не чрезмерная, амортизация. Ткань, конечно, должна быть дышащей.

Есть ли какие-то модели обуви, о которых в зрелости стоит забыть? Есть, но вовсе не потому, что они уже «не по возрасту». Врачи не советуют носить обувь на плоской либо очень жесткой подошве, чтобы не оказывать сильную нагрузку на суставы и кости.

Следит за рационом

Под этим мы подразумеваем не диету и жесткие ограничения, а здоровое и разнообразное питание. Опять-таки, это в студенчестве мы могли прожить день на кофе с булочкой. Но со временем приходит понимание, что за такой рацион организм спасибо не скажет. Ученые, к слову, выяснили, что существует прямая связь между тем, что мы едим в 40 лет, и тем, в каком состоянии будет наш организм еще через 20-30 лет. Люди, чей рацион в среднем возрасте был богат фруктами, овощами, цельным зерном и полезными жирами, на 43–84% чаще сохраняли хорошее физическое и умственное состояние в возрасте 70 лет по сравнению с теми, кто здорового питания не придерживался. Так что вот и еще один повод разнообразить наш рацион полезными продуктами. С возрастом мы теряем мышечную массу, метаболизм замедляется, и поддерживать здоровый вес становится чуть труднее. Некрахмалистые овощи (шпинат, огурцы, капуста, лук) помогут поддерживать фигуру. А если нужно набрать массу, добавьте в рацион больше крахмалистых овощей.

Не помешает начать есть больше белка — он тоже помогает сохранять здоровый обмен веществ и контролировать чувство голода. Нежирное мясо, птица, морепродукты — вся эта еда богата протеином. Позаботьтесь и о том, чтобы в рационе было достаточно кальция и полезных жиров. Будет здорово, если составить правильную систему питания вам поможет врач-нутрициолог.