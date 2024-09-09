10 простых советов, как выбрать качественную одежду на осень

Обновление осеннего гардероба — недешевое удовольствие. Поэтому хочется, чтобы купленные одежда и обувь прослужили хотя бы пару лет, перед тем как отправиться на покой. Мы решили узнать, как выбрать одновременно качественные и стильные вещи, которые хорошо подойдут для этого промозглого времени года.

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Стоит обратить внимание на карманы и пояс на брюках

Jiàngzāi 2 часа назад А если у человека такая фигура, что человек как раз хочет визуально "накинуть пару килограммов"? Это делает одежду некачественной? - - Ответить

Брюки станут отличным дополнением к осеннему гардеробу. Как широкие, так и относительно узкие штаны практически никогда не выходят из моды, если речь, конечно, не идет о чересчур экстравагантных моделях. А действительно качественная вещь прослужит не один сезон. При покупке специалисты советуют обратить внимание на несколько деталей. Во-первых, лучше выбирать брюки не на резинке, а на поясе, который не будет растягиваться. Иначе он быстро потеряет форму и штаны будут выглядеть неряшливо. Во-вторых, стоит проверить плотность материала и расположение карманов. Штаны из более тонкой ткани быстрее мнутся и уже к середине рабочего дня покроются многочисленными складками. А карманы, расположенные слишком близко к боковым швам, могут визуально исказить фигуру, накинув пару лишних килограммов.

Следует изучить ярлык на джинсовой юбке

Благодаря разнообразию представленных дизайнерами моделей, этой осенью мы можем выбрать джинсовую юбку на любой вкус. Сейчас особенной популярностью пользуется длина миди и более женственные силуэты с четко обозначенной талией. А чтобы образ выглядел еще интереснее, можно дополнить ансамбль строгой джинсовой курткой. Перед покупкой стоит обратить внимание на ткань, из которой сшита юбка. Сырой деним зачастую выглядит ярче и цвет его кажется насыщеннее. Но такие изделия во время стирки теряют краску и могут сесть. Лучше выбрать юбку из «стираного» денима, причем желательно, чтобы ткань была обработана с помощью энзимов. Такая вещь будет мягче и не изменит размер после стирки.

Узор на свитере может рассказать о качестве изделия

Вэлл 1 час назад Да, редакция, избегайте шерсти и, особенно, кашемира, нам больше достанется - - Ответить

Свитера идеально подходят для прохладной осенней погоды. В этом сезоне в тренды возвращаются яркие расцветки и интересные узоры. Однако подобрать качественное вязаное изделие может быть задачей со звездочкой. Если вы решили купить модный сейчас свитер ажурной вязки, стоит внимательно изучить узор. Асимметрия в рисунке говорит о том, что вещь сделана спустя рукава. Такой свитер будет просто неудобно носить. Кроме того, стоит по возможности избегать изделий, которые связаны из смеси натуральных волокон: они быстро потеряют внешний вид.

Лучше прикупить профессиональные топ-сайдеры

Топ-сайдеры вновь возвращаются в моду, и этой осенью их можно будет увидеть буквально повсюду. Такая классическая обувь хорошо сочетается и с джинсами, и с юбками. Правда, в дождливую погоду обычные топ-сайдеры могут быстро испачкаться. Поэтому стоит поискать качественную пару, которая прослужит дольше. Топ-сайдеры изначально предназначались для яхтсменов, поэтому производители, занимающиеся изготовлением таких туфель, шьют модели из моющейся кожи и снабжают их специальной нескользящей подошвой.

Однотонное пальто станет отличным выбором

Хорошее шерстяное пальто может стать настоящей палочкой выручалочкой с наступлением холодов. Оно отлично защищает от промозглого ветра, и примерить его можно практически с любым нарядом. Хотя каждый год в трендах появляются новые силуэты, двубортный вариант бежевого цвета — это неувядающая классика. Стилисты советуют не гнаться за прихотливой модой, а купить пальто в базовых цветах. Неожиданная расцветка, узоры или необычный фасон могут невольно усложнить жизнь хозяйке, так как подобрать к пальто подходящий ансамбль будет сложнее.

Нужно присмотреться к силуэту кардигана

Agness Fox 1 час назад Тот, что якобы портит фигуру (нет), смотрится однозначно лучше - - Ответить

Кажется, кардиганы никогда не выходят из трендов, а этой осенью дизайнеры предложили сразу несколько модных силуэтов. Правда, иногда актуальные вещи только скрадывают достоинства нашей фигуры. В этом сезоне былую популярность обретают длинные кардиганы свободного кроя. Но такие модели больше подходят высоким и стройным барышням, а на других выглядят мешковато. Кроме того, подобрать подходящую верхнюю одежду к такому кардигану будет непросто. Лучше купить модный сейчас приталенный вариант с ремешком. Он отлично подчеркивает линию талию и обрисовывает силуэт. Такой кардиган выглядит стильно и с джинсами, и с вечерним платьем.

Черная водолазка станет отличным дополнением к гардеробу

Если надеть поверх водолазки толстовку, получится интересный повседневный образ, а в сочетании с летним платьем кофта будет выглядеть необычно и стильно. Достаточно накинуть поверх водолазки пуховик, добавить несколько ярких аксессуаров, и наряд заиграет новыми красками. Главное, подобрать качественное изделие подходящего цвета. Легче всего создать ансамбль на основе черной или белой водолазки. Лучше выбрать изделие из хлопка, которое будет обрисовывать силуэт и не вызовет раздражения на коже. Стоит обратить внимание и на воротник. У хорошей водолазки он достаточно свободный, чтобы его можно было высоко поднять или наоборот скатать.

Стоит внимательно исследовать плечи пиджака

Пиджак — это настоящая находка для женского гардероба. С помощью него можно создать любой приглянувшийся образ, достаточно лишь подобрать другие подходящие детали туалета. Причем можно выбрать и классический вариант, и более свободную модель. Однако дешевое изделие не только быстро потеряет внешний вид, но и будет плохо сидеть по фигуре. Лучше выбрать пиджак из натуральной ткани: хлопка или шерсти, причем материал не должен растягиваться. Линия плеча на хорошем пиджаке чуть превышает натуральную ширину, а шов располагается ровно на самой высокой точке плеча. На верхней части рукавов не должны образовываться складки.

Пуховик с горизонтальными швами — не обязательно хороший выбор

Nika88 2 часа назад "скорее всего, дольше прослужит", но это не точно. Где связь, где логика? - - Ответить

Пуховик — это идеальный вариант для переменчивой осенней погоды. Хорошая куртка отлично защищает и от дождя, и от ветра. Неудивительно, что такие вещи никогда не выходят их моды. Сейчас в тренде объемные пуховики, но вполне можно примерить и что-то более облегающее. К сожалению, некачественный пуховик вполне может отправиться на помойку через пару сезонов. Так что при покупке стоит обратить внимание на расположение швов, которые удерживают утеплитель на месте. Чаще всего производители используют горизонтальные швы, но они могут визуально увеличиаать фигуру. Лучше поискать пуховик с диагональными швами. Такая куртка не только лучше сидит, но и скорее всего дольше прослужит.

Не стоит брать замшевые сапоги до колена

В этом сезоне сапоги до колена снова в моде. Они не только отлично защищают ноги от промозглой осенней погоды. Эта обувь хорошо сочетается с различными нарядами. Их можно примерить и с облегающими джинсами, и с юбкой миди или вязанным платьем. В идеале стоит выбрать пару из кожи со специальным покрытием. Замшевые сапоги выглядят элегантно, но могут пострадать в дождливые деньки, да и ухаживать за ними значительно сложнее.