10 вещей, которые кажутся важными, но богатые на них не ведутся

Долой кружевные стринги, узкие танга и прочее неудобное нижнее белье. Теперь даже звезды не стесняются признаваться — да, они тоже носят «бабушкины трусы». Такое белье удобно, не давит и не съезжает. Именно так считают некоторые голливудские актрисы. Они признаются порой, что на нижнее белье тратят сущие копейки и иногда покупают его в аптеке у дома.

В популяризации удобного белья отчасти виновата вездесущая Ким Кардашьян — в белье ее марки щеголяют многие звезды. И на вопрос: «Может ли модное быть удобным?» они отвечают уверенное: «Да!»