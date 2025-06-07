10 вещей, которые кажутся важными, но богатые на них не ведутся
Нам кажется, что миллионеры сжигают деньги пачками, а вот и нет. Да, в интернете полно историй о том, как кто-то выиграл в лотерею и все потратил на ерунду. Но настоящие состоятельные люди к деньгам относятся иначе. Они не сорят — они выбирают с умом. Шик не ради понтов, а если действительно нужно. Вот короткий список того, на чем экономят богатые — и, честно говоря, нам бы стоило взять это на заметку.
В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Отказались от неудобного кружевного белья и не стыдятся этого
Долой кружевные стринги, узкие танга и прочее неудобное нижнее белье. Теперь даже звезды не стесняются признаваться — да, они тоже носят «бабушкины трусы». Такое белье удобно, не давит и не съезжает. Именно так считают некоторые голливудские актрисы. Они признаются порой, что на нижнее белье тратят сущие копейки и иногда покупают его в аптеке у дома.
В популяризации удобного белья отчасти виновата вездесущая Ким Кардашьян — в белье ее марки щеголяют многие звезды. И на вопрос: «Может ли модное быть удобным?» они отвечают уверенное: «Да!»
Не питаются в модных ресторанах
Вместо походов в рестораны богатые люди предпочитают готовить еду дома. Кулинария — это навык, который экономит деньги и позволяет лучше контролировать качество потребляемой пищи. Кроме того, приготовление пищи дома — это отличный способ сблизиться с семьей и друзьями.
Больше не делают вылизанные прически у стилиста
С запутанными волосами na работу? Шутите? Na самом деле привести голову в порядок это 20 минут перед выходом. Главное навык иметь
Хорошая новость для тех, кто не любит возиться с волосами: теперь накручивать кудри, поливаться лаком для волос или вообще наращивать пряди не нужно. Состоятельные женщины предпочитают естественность.
В прическе, будто ты только что проснулась и с запутанными волосами побежала на работу, нет ничего плохого. Даже модные дизайнеры так считают. У каждой из нас индивидуальная структура волос: одни дамы кудрявые, другие обладают тонкими от природы волосами. И лучше не прятать свою естественную красоту, а делиться ею с миром.
Перестали делать наращенные ногти
Тренд на «голые» ногти переживает новую волну популярности. По крайней мере, так утверждает владелица сети модных маникюрных салонов из Лондона. Знаменитости вроде Кэри Маллиган или Эммы Стоун больше не наращивают и не красят ногти в вырвиглазные цвета. Стилисты объясняют это усталостью от трендов Тик-Тока, где инфлюенсеры делают сумасшедшие дизайны. Богатые и знаменитые женщины этим показывают: «Я слишком крута для того, чтобы следовать каким-то трендам».
К тому же ухоженные натуральные ногти свидетельствуют о здоровье, да и просто выглядят дорого. Впрочем, все новое — это хорошо забытое старое. Еще богемная Керри Брэдшоу из «Секса в большом городе» ходила с такими вот «голыми» ногтями.
Отказываются от роскошного отдыха
Вместо того, чтобы тратить большие деньги на пятизвездочные курорты и рейсы первого класса, они предпочитают более доступные варианты отдыха. Это означает, что они все еще могут наслаждаться преимуществами отдыха, не разоряя банк. Кроме того, они могут проводить время с друзьями и семьей, исследуя новые направления. Это показывает, что быть богатым не всегда означает вести роскошный образ жизни!
Не просиживают часами в кресле у визажиста
Новую моду на чистое свежее лицо запустила звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон. Мы уже писали о том, как актриса отказалась от макияжа. А теперь и юные звезды вроде Милли Бобби Браун не стесняются показываться на публике без грамма косметики.
Уверенные в себе состоявшиеся женщины разных возрастов могут позволить себе «забить» на украшательства и показать всему миру веснушки, морщинки и другие особенности нормальной кожи.
Вот и актриса Аня Тейлор-Джой пришла на Нью-Йоркскую премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» с такой прической, будто всю ночь спала с влажными косичками.
Обливаются холодной водой вместо похода к массажисту
Звездам Голливуда волей-неволей приходится выглядеть на все сто. Вот и 59-летняя знаменитость сериала «Друзья» Кортни Кокс поделилась своим секретом поддержания упругости кожи — она принимает холодный душ. Кроме того, Кортни говорит, что холодная вода тонизирует не только тело, но и душу — она поднимает настроение.
Зачем тратиться на курсы массажа и лифтинг-терапии, если есть холодный душ? А особенно смелые люди ныряют в ледяные ванны. Однако будьте осторожны — перед такими процедурами необходимо посоветоваться со специалистом.
По-настоящему богатые предпочитают тихую роскошь
Золотая блестящая хрeновина с полкулака в каждом ухе — это теперь называется сдержанностью? ☉_☉
Моде на тихую роскошь уже не один год: в 2018 стартовал популярнейший сериал «Наследники», в котором персонажи-богатеи борются за наследство своего отца. Все герои сериала безупречно элегантны: дамы не носят крупные бриллианты, аккуратно и без излишеств укладывают волосы, надевают самую простую, казалось бы, одежду, однако весь их вид буквально кричит, — люди купаются в деньгах. Как же так получается?
Вот что говорят стилисты: между количеством одежды и ее качеством непременно выбирайте второе, обращайте внимание на детали (бижутерия, аксессуары должны быть безупречными), в одежде используйте спокойные цвета (никакого шика-блеска). Проще говоря — все должно быть сдержанно — без блесток и пайеток. Иначе вас примут за простушку. Состоятельные люди не показывают роскошь.
Не заливают лицо ботоксом и филерами
Все больше и больше селебрити осуждают уколы красоты и говорят: «Я никогда не колола ботокс!» Так, Дженнифер Лопес утверждает, что ее красота на 100% натуральна и вообще она не их тех дам, которые колют себе что-либо в лицо. Ким Кардашьян вторит: «Никаких филлеров! Их нет в моих губах и щеках. Только немного ботокса в зоне между бровей».
Сегодня накачиваться филлерами уже немодно. Посмотрите на актрису чуть выше — это американка Хлоя Севиньи. Госпожа Севиньи выглядит весьма натурально, но признается в том, раз в полгода колет ботокс от морщин, но очень аккуратно.
Выбросили каблуки куда подальше
Обувь na каблуке тоже бывает удобной, все зависит даже не от фирмы и цены, а от колодки .
Удобство — еще одна важная привилегия состоятельных людей. Уж они-то точно не будут мучиться в неудобной обуви. Однако и людям со средним доходом по силам выглядеть так, что все подружки обзавидуются. Сбросьте неудобную обувь на каблуках — ничего хорошего вашим ногам она не принесет. А балетки на небольшом каблуке, напротив, стильный и модный выбор. Главное — не поддаваться соблазну надевать их со всем подряд. Например, здесь мы подробно рассказали, с чем носить балетки, мюли и даже лоферы, чтобы выглядеть модно при любых средствах.
А вот несколько других статей про богатых людей:
Комментарии
Устали женщины, не хотят никому ничего доказывать.Na самом деле поменялся образ жизни у селебрити- переходят na ЗОЖ, и обычные люди тоже. Все ценят здоровую еду, хороший сон, движение na свежем воздухе. Деньги здесь ни при чем. Хотя соглашусь, что ЗОЖ у некоторых недешевый.