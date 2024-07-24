10 популярных вещей, которые хорошо смотрятся на манекенах, но не на реальных женщинах

Каждый год дизайнеры выдумывают что-то новенькое, а иногда беззастенчиво возвращают на подиумы давно забытые тренды. Вот только порой эти модные вещи хорошо выглядят лишь на показах и на картинках, а в реальной жизни идут далеко не каждой женщине.

Платья беби долл

Элина Че 2 дня назад Все зависит от ткани, фигуры и фасона. У моей подруги после 5 детей довольно крупный живот, при стройных руках и ногах. Платья такого фасона из струящегося штапеля и вискозы, длиной чуть выше колена, стройнят ее невероятно. Выглядит моложе и легче. - - Ответить

В этом году в моду вошло много «женственных» вещей: с бантиками, рюшами, пастельных тонов. Неудивительно, что платья в стиле baby doll оказались популярными. Однако многие женщины считают, что такие вещи, особенно короткие, выглядят нелепо и неуместно в большинстве случаев.

Вещи, которые нужно носить без бюстгальтера

Олена 1 час назад А я обожаю вещи, которые можно носить без лифчика. С моим 75А это не проблема). - - Ответить

К таких вещам можно отнести топы и платья на одно плечо, со спущенными плечами, вырезом на спине и даже с тонкими лямками. На картинке они смотрятся свежо, необычно и красиво. А вот в реальной жизни далеко не каждая женщина будет комфортно чувствовать себя без нижнего белья. Кроме того, многие не очень-то любят обнажать руки.

Укороченные блузы и рубашки

Катерина Лисичкина 1 час назад Ох, очень провокационный тренд, даже молоденькие девушки не все могут похвастаться подтянутым животиком, а носят все подряд. Ну не могу я быть равнодушна к этому бодипозитиву😒 - - Ответить

На моделях и селебрити можно частенько увидеть укороченные варианты блузок, топов и рубашек. Но вот в реальности мало кто готов к такой откровенной одежде, да и идет она далеко не всем. Некоторые даже жалуются, что сейчас стало практически невозможно купить верх нормальной длины.

Белые платья

Jul 33 минуты назад Лично мне не нравятся белые платья или брюки, потому что они ужасно просвечиваются. Есть, конечно, с подкладками, но это уже не легкий летний вариант. - - Ответить

Белые платья на пике популярности. Выглядят они роскошно и отлично подходят для лета. А еще хорошо смотрятся лишь на манекенах. Практически любая, даже очень плотная, белая ткань имеет свойство просвечивать, из-за чего можно и впросак попасть. Кроме того, белый полнит. А уж сколько мороки со стиркой!

Капри

Катерина Лисичкина 1 час назад Просто подобрать нужную ширину и длину капри! Джинсы скинни, укороченные, как на картинке точно не "поднимут образ на новую высоту" - - Ответить

Капри были в моде пару десятилетий назад, и, казалось бы, уже не станут столь популярными. Однако в этом году они вновь ворвались в тренды. Но не перестали быть штанами, которые не идут никому. Дело в том, что капри визуально режут ноги, из-за чего те выглядят короткими и полными. Лучше взять штаны до лодыжек, которые поднимут образ на новый уровень.

Вещи с яркими принтами

Катерина Лисичкина 1 час назад Блин, ну сами же писали:цветочные принты в моде!А грамотно объединить два принта -вообще высший пилотаж! - - Ответить

Кому же не хотелось летом надеть платье в цветочек или прикупить купальник с тропическим рисунком? К сожалению, подобные кричащие принты мало кому идут, а еще они могут накинуть лишних лет. Особенно стоит избегать смешивания двух и более узоров в одном наряде. Эксперты советуют выбирать однотонную одежду природных или ярких оттенков или с аккуратными элегантными узорами, которые не перетягивают внимание на себя.

Бермуды

Как же сложно выбрать низ на лето: короткие шорты — это слишком откровенно, а в длинных штанах жарко. Казалось бы, бермуды, которые вновь вернулись в моду, должны решить эту проблему. Однако тренд этот спорный. При неправильном сочетании с другой одеждой такие шорты портят весь образ. А кому хочется прям заморачиваться со стилизацией летом?

Юбка-пузырь

Такая вещь была очень популярна в 80-х годах прошлого века, а в этом году мода на нее пережила возрождение. Однако модные эксперты считают, что юбка-пузырь плохо смотрится практически на всех. Исключение — очень высокие девушки-модели.

Блестящие вещи и металлик

Вещи из блестящих светоотражающих тканей могут накинуть килограммов. Это относится как к переливающимся сатиновым платьям, так и к одежде металлических оттенков, которые на пике популярности в этом году. Кроме того, подобные тренды быстро устаревают. Лучше отдать предпочтение классике.

Вязаная одежда

Катерина Лисичкина 1 час назад Да, кроше и правда сложный тренд, умудриться выглядеть элегантно надо постораться! - - Ответить

Речь идет не о любой одежде, а о той, которая выглядит слишком «кустарно», будто человек реально сам ее вязал. Модные эксперты считают, что подобные вещи будут хорошо сидеть только на школьницах, а на всех остальных они смотрятся неэлегантно и могут старить.