11 бытовых привычек наших мам и бабушек, которые сейчас кажутся странными

Выбор декоративной косметики во времена наших мам и бабушек был невелик, да и ту, что была в продаже, не всегда удавалось купить. Однако это не означало, что женщины спокойно смирялись с таким положением. С помощью небольших хитростей они умудрялись самостоятельно изготавливать необходимые косметические средства.

Например, чтобы получить тушь с удлиняющим эффектом, барышни добавляли в обычную тушь нарезанные кисточки для рисования. Эффект был просто сногсшибательным! Единственный недостаток — волоски могли случайно попасть в глаз, и тогда девушке приходилось несладко.