11 человек, которые явно ошиблись, когда повелись на чужой внешний вид

Девушка, которая типа как в 21 круто зарабатывает и фыркает наа всех: если и правда такая ухватистая, как пишет, то все равно не менее жалкая, чем прочие, нна кого она сама свысока смотрит. И да, если она сама такая против стереотипов, то чего других клеймит? Состоятельные люди не имеют экономно деньги тратить? Обязательно выкидывать кучу денег, лишь бы доказать, что они не бедные вот таким вот дурам?