11 человек, которые явно ошиблись, когда повелись на чужой внешний вид
Один из самых устойчивых стереотипов — встречать по одежке. Первое впечатление действительно бывает обманчивым, и порой наши ожидания рушатся, когда человек, которого мы поспешно осудили, оказывается совсем не тем, за кого мы его приняли.
- Сидела на остановке на конечной, ждала когда приедет маршрутка. Возле меня в 10 метрах стоял парень молодой, внешность у него необычная — длинные волосы, одет во все черное, с цепями. Я только и слышала разговоры про него от бабушек и теток, сидящих рядом. Но вдруг подъехала маршрутка и паренек резко бросился к ней: оттуда вышла бабушка с двумя сумками. Он ей очень галантно подал руку, забрал сумки и повел под руку в сторону жилых домов. При этом они со старушкой о чем-то очень мило ворковали — ну явно бабушка и внук. Такая милая картина была. Но еще больше я порадовалась тому, как заткнулись все жужжащие тетки и старухи. Нечего людей по одежке встречать и сразу же навешивать все грехи мира. © Палата № 6 / VK
- Как-то на конференции среди лекторов заприметила безумно красивую женщину. Она выглядела настолько идеально (укладка, лицо, одежда, обувь), что я не могла оторвать от нее глаз. Когда она вышла на трибуну, оказалось что она торговый представитель какой-то крупной технологичной компании и как только она открыла рот, все очарование улетучилось: говорила она сбивчиво, топорно, и вряд ли дело было только в волнении. Слушать ее было тяжело. Не верилось в то, что она понимает, о чем говорит. Да, всем приятно смотреть на ухоженных людей, идеально отутюженных. Во всем нужен баланс, все мы помним про правило одеваться как для работы мечты, но у меня между «казаться» и «быть» стрелочка стремится к последнему. © tlisheva
- Мне 21 и я сама очень неплохо зарабатываю, но выросла в бедной семье. И есть у меня старая привычка, которая стала развлечением. На шопинг я иду абсолютно без макияжа, без укладки и в чем удобно. И как же интересно наблюдать за выражением лица консультантов, которые, фыркая, отвечали на твою просьбу помочь и на барышень в «шубках», которые роются в отделе скидок. В тот момент когда я без угрызения совести покупаю вещь из лимитированной коллекции — высшее наслаждение. Не встречайте по одежке, господа. © Не все поймут / VK
- Как-то раз мне пришлось после ночной смены поехать в центр города и я как назло забыл деньги на обратную дорогу в других штанах. Я работаю на градообразующем предприятии и зарплата выше среднего. Но в тот момент я был невыспавшийся, так что начал подходить к прохожим и просить на дорогу денег, но люди от меня сильно шарахались. В итоге поковырялся в кармане рюкзака и нашел достаточно денег, как раз на проезд. После этого случая я не отказываю в помощи на улице. Не всегда внешний вид указывает на статус человека. Бывают разные жизненные ситуации. © Kirieshka07 / Pikabu
- Несколько лет назад я зашла в магазин купить нарядное платье для особого случая: я выбрала платье и попросила подобрать к нему туфли и аксессуары, но продавщица посмотрела на меня с кислой миной и сказала: «Думаю, вам будет дешевле поискать в других магазинах». Я не могла поверить своим ушам — да, мне было чуть за двадцать, и я была в джинсах и футболке, но я же выбрала дорогое платье и собиралась платить, разве теперь нужно наряжаться, чтобы просто пойти за покупками? © Halazoonam / Reddit
- Работал в юридическом отделе и к нам перевели паренька, бывшего грузчика и строителя, безмерно гордившегося своей новой профессией. На деле он был так себе, но руководство повысило его, несмотря на более компетентных коллег. А все потому, что он ходил на работу всегда в костюме и галстуке, выглядя «статным молодым человеком», хотя дресс-кода не было. © Superman1990 / Pikabu
- После школы я работал на заправке: менял колеса, ездил на эвакуаторе, помогал водителям. Однажды в субботу мой босс поехал со мной на вызовы, а по пути назад попросил заехать в автосалон Lincoln — жена хотела Town Car. Мы, в грязной рабочей одежде, бродили между блестящих машин, но продавцы нас игнорировали. Один лишь мимоходом сказал, что сервисный вход сзади. Тогда босс подошел к одной из машин и сказал: «Красивая. Думаю, возьму. Можно сегодня забрать?» — и вытащил пачку наличных. У продавца челюсть отвисла: он явно не ожидал, что «неопрятный парень с заправки» способен купить дорогую машину за наличные. © Richard Gadberry / Quora
- Сегодня в автобусе видела очень привлекательного парня. Высокий, спортивный, с длинными волосами. Все на него косились, а я взяла и сделала комплимент. Он тут же разволновался и признался, что у его сестры алопеция — у нее совсем не растут волосы. Он отращивает свои, чтобы потом их отрезать и сделать для нее парик. И вот прежде чем судить, подумайте вы не знаете, что стоит за внешностью человека. © aliuyshkin
Им то кто мешал ходить в костюмах? Парню может надоело ходить в чем попало, пока грузчиком и строителем подрабатывал и учился. Наконец-то смог костюм одеть, еще и оценили за это👍
- У нас в городе есть крупный производитель. У меня друг у них работает. Так вот еще несколько лет назад хозяин предпенсионного возраста ездил на своей старой машине, которой было лет 30. Один раз видел его в недорогом магазине, где продукты первой необходимости подешевле. Он стоял и считал мелочь и пытался купить немного недорогих конфет. И одевался тоже соответственно машине прям. И в то же самое время они закупали оборудование на 200 000 долларов. Есть квартиры в больших городах. © RussKon / Pikabu
- Когда-то подруга мамы сказала: «Встречают по одежке...», и, хотя остального я не услышала, но твердо уяснила: по одежде судят о достатке. Эта мысль засела в моей подростковой голове, и я старалась выглядеть богато — требовала дорогую одежду, копила, закатывала истерики, несмотря на то, что у мамы не хватало денег. Сейчас мне 23, и я больше не обращаю внимания на такие высказывания. Есть у меня подруга — одевается так себе, но с хорошей зарплатой, родительской поддержкой, умная, с кучей друзей. Она не зациклена на внешнем, и я ей завидую: будь у меня в юности ее уверенность, возможно, у меня было бы больше друзей и не было бы репутации заносчивой истерички.
© Карамель / VK
- Сегодня с подругой ездили смотреть землю в другой регион. Выехали рано утром, к обеду все сделали и решили заехать в центр города поесть — выбрали приличное кафе рядом с мэрией, выглядело пафосно и надежно. Встретили нас без особого радушия. Официантка была откровенно неприветлива: цокала, закатывала глаза, еле сдерживалась. Я говорю подруге: «Что-то девушка какая-то нервная. Надеюсь, в еду ничего не добавит». Подруга, врач, отвечает: «Нет, на вид здорова, просто странноватая». Потом она пошла в санузел и вернулась, смеясь: услышала, как официантка жалуется, что «кто попало заходит, мол, одеты непонятно как». А мы и правда были без макияжа, в теплой одежде и шапках — после поездки в поле зимой. Ну не в вечернем же платье туда ехать. © Unknown author / Pikabu
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Комментарии
Девушка, которая типа как в 21 круто зарабатывает и фыркает наа всех: если и правда такая ухватистая, как пишет, то все равно не менее жалкая, чем прочие, нна кого она сама свысока смотрит. И да, если она сама такая против стереотипов, то чего других клеймит? Состоятельные люди не имеют экономно деньги тратить? Обязательно выкидывать кучу денег, лишь бы доказать, что они не бедные вот таким вот дурам?
Умиляет когда люди, орущие против стереотипов, сами носятся со своими стереотипами.