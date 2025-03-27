Очень удобные щётки для волос которые "не стоит брать". Они пластиковые и их можно мыть. К тому же легко убирать с них выпавшие с головы волосинки.
А щётку "другое дело" я использую для чистки пальто, курток и замшевой обуви.
11 повседневных вещей, на которых экономить себе дороже
Обычно мы радуемся, когда удается найти недорогие аналоги предметов, которые ежедневно используются в быту, ведь это позволяет сохранить приличную часть семейного бюджета. Однако иногда такая экономия может выйти боком. В результате нам приходится не только тратить больше денег. Из-за использования этих штук могут возникнуть с проблемами со здоровьем.
Щетка для волос
Очень удобные щётки для волос которые "не стоит брать". Они пластиковые и их можно мыть. К тому же легко убирать с них выпавшие с головы волосинки.
Обладателям пышной, кудрявой шевелюры стоит особенно тщательно выбирать расчески. Дешевые пластиковые изделия, на зубьях которых расположены круглые шарики, могут только спутать пряди или даже разорвать волосы. В идеале стоит поискать модель с плоскими щетинками и достаточно большой подушкой. Такая щетка мягко скользит по волосам, расчесывая, но не травмируя их
Нижнее белье
Вот я не очень люблю бюстгальтеры с косточками. При моем 5м р-ре носить их целый день трудно. Поэтому есть домашние и ночные варианты, простые, подешевле, без всяких финтифлюшек, из х/б дышащего материала.
Даже если женщина уверена, что ее белье никто не увидит, это точно не тот элемент гардероба, на котором стоит экономить. Качество дешевых бюстгальтеров зачастую оставляет желать лучшего. Они могут не только выглядеть неэстетично, но и быть достаточно неудобными, что порой приводит к нарушению осанки и болям в спине. А вот трусы можно купить и подешевле, главное, чтобы они были сшиты из натурального и дышащего материала
Линзы для очков
Меня, как очкарика со стажем, очень раздражает отсутствие стеклянных линз. Пропали они из всех оптик года 2-3 назад, раньше покупала без проблем стеклянные с нужными мне покрытиями. Теперь 100500 слойный пластик, который, якобы, стойкий к повреждениям. Дорогая редакция, я часто посещаю строительные площадки, никакой пластик не выдерживает строительной пыли. А я очень аккуратно обращаюсь с линзами. Верните стекло!!! Простите, крик души.
Совершенно не обязательно тратить бешеные деньги на оправу — главное, чтобы очки было удобно носить. А вот к выбору линз стоит подойти ответственно. Хотя, по мнению офтальмологов, ношение неподходящих очков не наносит существенного и необратимого вреда здоровью, оно может вызвать временную резь в глазах и головную боль.
А вот дешевые солнцезащитные очки без достаточной защиты от ультрафиолета представляют реальную опасность. Из-за затемненных стекол зрачки расширяются, и в глаза проникает больше ультрафиолетовых лучей, что, в свою очередь, может повредить сетчатку.
Светодиодные лампочки
Специалисты утверждают, что использование светодиодных ламп позволяет сократить потребление электроэнергии в доме на 80%. Однако многие люди стараются экономить не только на электричестве, но и на самих лампочках.
Это может быть не только невыгодно, но и опасно. Во-первых, дешевые и некачественные лампы служат не более года. Во-вторых, их корпус часто бывает дефектным, и прикосновение к нему может привести к удару током. В-третьих, такие лампы излучают слишком слабый или мерцающий свет, что порой вызывает напряжение глаз и головные боли.
Моющие средства
Дешевые стиральный порошок и жидкость для мытья посуды кажутся выгодным приобретением только на первый взгляд. Зачастую такие средства работают эффективно лишь при увеличенной дозировке. В итоге вся экономия сводится на нет.
Кроме того, некоторые производители нередко добавляют в такую бытовую химию формальдегид. Это вещество обладает антибактериальными свойствами, но при этом может привести и к проблемам со здоровьем, особенно при длительном воздействии или неправильном применении. Поэтому стоит внимательно изучить состав средства перед покупкой.
Диски для снятия макияжа
Нетьььь. Спасибо, но все эти многоразовые прокладки, диски, губки и прочие радости жизни, я оставлю молодым экологам. Я помню хорошо времена, когда мы даже не подозревали о существовании подобного.
Лучше потратиться на набор многоразовых дисков для снятия макияжа из натуральных или синтетических чем регулярно покупать одноразовые ватные шарики. Дело в том, что вата хорошо впитывает жидкость, из-за чего на кожу попадает значительно меньше косметического средства, чем нужно. Ватные диски могут раздражать и даже травмировать чувствительную кожу, а макияж удаляют не слишком эффективно. В итоге вы просто намучаетесь, убирая следы туши и карандаша. Кроме того, многие ватные шарики на самом деле состоят преимущественно из синтетических волокон.
Солнцезащитный крем
Дерматологи отмечают, что одно из косметических средств, на которых не стоит экономить, — это солнцезащитный крем. Лучше приобрести качественный продукт с широким спектром защиты и высоким SPF, наносить его ежедневно, даже в пасмурную погоду, и не забывать обновлять, если вы проводите много времени на свежем воздухе. Крем не только защищает кожу от опасного воздействия солнечных лучей, но и предотвращает ее преждевременное старение.
А вот дорогие антивозрастные кремы для шеи и зоны декольте можно легко заменить простыми увлажняющими средствами. По мнению специалистов, такие специализированные антивозрастные кремы не всегда дают выраженный эффект, несмотря на высокую стоимость. К этой же категории можно отнести кремы и сыворотки на основе золота. Нет научных доказательств того, что золото обладает омолаживающим эффектом.
Зарядка для телефона
Да неужели?!фирменные эппловские зарядки ломаются ничуть не реже дешевых 🤷♀️
Качественное зарядное устройство стоит в 2–5 раз дороже, чем бюджетная альтернатива, но у него гораздо больше преимуществ. Оно более эффективно и долговечно, зачастую совместимо с различными устройствами и быстрее заряжает технику.
Кроме того, дешевые зарядные устройства могут быть просто опасны. Иногда они не только выводят технику из строя (а ведь новый телефон стоит значительно дороже зарядки), но и чрезмерно нагревают детали, что чревато возгоранием
Краска для волос
Краска для волос, предназначенная для домашнего использования, кажется неплохой альтернативой салонным процедурам, ведь окрасить пряди можно самостоятельно. Однако у дешевых средств есть несколько скрытых недостатков. Во-первых, в некоторых красках содержатся агрессивные химикаты, и длительное их использование может навредить волосам. Во-вторых, разнообразие оттенков ограничено.
А в-третьих, если нанести такое средство на уже окрашенные волосы, результат может оказаться совершенно непредсказуемым, и даже не в каждом салоне смогут устранить последствия процедуры. Лучше не экономить и обратиться к профессионалу, который подберет пусть и дорогое, но качественное средство.
Маникюрные ножницы
Сразу видно, что у человека никогда не крошились ногти от использования дешевого лака, такие советы дает
Если отдавать предпочтение дешевым маникюрным ножницам, то сэкономить вряд ли получится. При производстве этих инструментов зачастую используется некачественный металл, а значит, после нескольких использований они затупятся. В итоге ножницы приходится менять каждый год, и вы просто заплатите дважды. А вот дорогие, качественные модели могут прослужить вам всю жизнь. Кроме того, использование плохих ножниц повышает риск травм и заражений.
Зато, по мнению специалистов, можно не тратиться на дорогие лаки для ногтей. Зачастую на конечную стоимость продукта влияют затраты на маркетинг, роскошную упаковку и необычный флакончик. Нынешняя форма производства лака существует уже достаточно давно, и ее используют разные производители. Поэтому высокая стоимость средства не гарантирует его качество. Здесь лучше опираться на отзывы других потребителей.
Туалетная бумага
Выбор хорошей туалетной бумаги — не такое простое дело, как кажется на первый взгляд, потому что, купив неподходящий вариант, возможно вы навредите здоровью. С одной стороны, слишком грубая, дешевая бумага может вызвать раздражение на коже, и привести к микротравмам.
С другой стороны, при производстве плотной, мягкой, белоснежной бумаги могут использоваться вещества, такие как формальдегид и хлор, которые могут вызывать раздражение кожи и другие нежелательные реакции. Хотя прямой вред для здоровья от такой бумаги не доказан, некоторые люди предпочитают выбирать менее плотные марки, имеющие натуральный сероватый или коричневатый оттенок, поскольку их производство может быть более экологичным.
А вот на некоторые популярные в быту вещи, наоборот, тратиться не стоит, потому что толку от них немного.
Комментарии
Корпуса некоторых светодиодных лампочек могут быть некачественными и могут ударить током. Мощно . Пластик ведь отлично проводит электрический ток.