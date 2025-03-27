11 повседневных вещей, на которых экономить себе дороже

Специалисты утверждают, что использование светодиодных ламп позволяет сократить потребление электроэнергии в доме на 80%. Однако многие люди стараются экономить не только на электричестве, но и на самих лампочках.

Это может быть не только невыгодно, но и опасно. Во-первых, дешевые и некачественные лампы служат не более года. Во-вторых, их корпус часто бывает дефектным, и прикосновение к нему может привести к удару током. В-третьих, такие лампы излучают слишком слабый или мерцающий свет, что порой вызывает напряжение глаз и головные боли.