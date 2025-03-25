12 человек, которые просто хотели сменить прическу, но у парикмахера был плохой день

Порой хочется пойти в салон и почистить свои перышки без лишних хлопот. Мы доверяем мастерам красоты, надеясь, что оправдаются наши ожидания, но бывает, что все выходит из-под контроля. Вот герои нашей статьи хотели стильные прически, но у их мастеров оказалось своё особенное видение.

«Мой парень решил подстричься за $5. Креативно справились с задачей»

«Я всего лишь хотела быть красоткой на своей свадьбе»

Только не говори, что ты заплатила за это $200. © Unknown author / Reddit

«Что просил, а что получил. Парикмахер все испортил и еще взял с меня $40. Потом мне вернули деньги»



«Ожидание vs реальность. Хотела локоны»



«Больше не пойду стричься в сетевые салоны»

«Три стиля по цене одного»

«До сих пор смеюсь с того, как в 15 лет мне в салоне осветлили челку»

«Хотел стрижку, как в фильме "Старикам здесь не место"»

«Новые красные волосы моей подруги»

«Как вам моя стрижка?»



«Сходил на стрижку к мастеру в Японии и получил вот такой результат»