12 человек, которые просто хотели сменить прическу, но у парикмахера был плохой день
Фотоподборки
51 минута назад
Порой хочется пойти в салон и почистить свои перышки без лишних хлопот. Мы доверяем мастерам красоты, надеясь, что оправдаются наши ожидания, но бывает, что все выходит из-под контроля. Вот герои нашей статьи хотели стильные прически, но у их мастеров оказалось своё особенное видение.
«Мой парень решил подстричься за $5. Креативно справились с задачей»
«Я всего лишь хотела быть красоткой на своей свадьбе»
- Только не говори, что ты заплатила за это $200. © Unknown author / Reddit
«Что просил, а что получил. Парикмахер все испортил и еще взял с меня $40. Потом мне вернули деньги»
«Ожидание vs реальность. Хотела локоны»
«Больше не пойду стричься в сетевые салоны»
«Три стиля по цене одного»
«До сих пор смеюсь с того, как в 15 лет мне в салоне осветлили челку»
«Хотел стрижку, как в фильме "Старикам здесь не место"»
«Новые красные волосы моей подруги»
«Как вам моя стрижка?»
«Сходил на стрижку к мастеру в Японии и получил вот такой результат»
- Перетерпи эти две недели! ©**** inthewater / Reddit
«Барбер подставил меня в 2019 году»
Мы принесли вам еще несколько интересных статей про прически и макияж:
Фото на превью idg**_101 / Reddit
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