12 эпизодов из жизни, которые достойны отдельной сцены в комедийном шоу

Истории
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Иногда жизнь подкидывает такие сюжеты, что никакому сценаристу и не снилось. Ситуации, когда хочется то смеяться до слез, то хвататься за голову, а потом рассказывать об этом всем подряд. Мы собрали реальные эпизоды, которые вполне могли бы стать отдельной сценой в комедийном шоу.

  • В первый год после переезда во Францию идем мы с папой домой пешком из центра. Навстречу двое. Спрашивают на пальцах и ломаном французском, как пройти куда-то. Папа развел руками и отвечает: «Извините, я не понимаю». Один из двоих: «А, не понимаешь…» — и пошел. Отошел метров на 50, потом до папы дошло, что ему на его языке ответили. Оборачивается и орет: «Мужик, ты че хотел-то?» До того тоже дошло, что на его языке. Ржали все. © poesie_de_vie
  • Солнце, лето, выхожу на балкон. Смотрю, на соседнем балконе сидит кот. Я зову его: кис-кис-кис. Вышла хозяйка, глянула на меня как на умалишенного и забрала кота. Я в растерянности. Но потом до меня дошло, что это был не кот, а черные сапоги. Надо идти очки покупать срочно. © captaingiper
  • Многие пожилые с трудом разбираются, как вообще звонить с телефона, а моя бабушка, блин, решила освоить Фотошоп. Серьезно. Я сначала поржала, но она такая: "Научи". Ну я и показала ей базу — где кнопки, как вырезать, вставить, что и как двигается. Думала, на этом все закончится, а она неделю сидела за компом, практиковалась, даже меня не дергала — сама врубалась, что-то там резала, клеила, сохраняла.
    Приезжаю к ней на выходных, а она: "Садись, внученька, сейчас покажу", — и включает мне слайд-шоу. Я просто офигела: на экране бабушка в обнимку с молодым Аленом Делоном, потом на пляже с каким-то мачо без рубашки. Все такое романтичное — с фильтрами, сердечками, закатами на фоне. Я уже не знала, то ли ржать, то ли гордиться.
    Она сидит рядом вся довольная: "Нравится? Я сама делала". Честно, я была в шоке. Хорошо еще, что она не умеет нормально печатать, а то, боюсь, уже бы фигачила фанфики в стиле "мне приснился Аленделонушка, как мы с ним в Париже". © Не все поймут / VK
  • Работаю с документами в одной юридической конторе. Документы серьезные — резюме, анкеты, договоры. Скукотень полнейшая. На днях приходит ко мне дяденька лет сорока. Серьезный, суровый, большой такой. Солидный мужик. Подает документы, а я, не глядя, спрашиваю: «Подпись везде поставили? Не забыли?» Он: «Да, конечно», — развернулся и ушел.
    Я начинаю проверять — и ржу на весь кабинет! Вместо подписей у него солнышки стоят! Думала, пошутил, но в паспорте тоже солнышко вместо подписи. Сначала ничего не поняла, а потом увидела фамилию — «Солнце». Ох, повеселил он меня! Спасибо ему за чувство юмора и нескучную подпись. © Палата № 6 / VK
  • Муж недавно напомнил одну историю, до сих пор смеемся. Тогда в поликлинике нам выдали талоны на молочку для ребенка — целая пачка на месяц. Я по пути домой решила навести порядок в сумке, повыбрасывала всякий хлам — чеки, бумажки, упаковки от влажных салфеток. Пришла домой, залезла в сумку за талонами — а их нет! Паника! Звоню мужу, он как раз с работы ехал — в костюме, при галстуке, весь такой солидный. Говорю: «Походу, в урну скинула вместе с мусором!» Он без вопросов поехал, нашел эту помойку и начал копаться.
    Мимо идет бабушка с внучкой, смотрит на него и говорит внучке: «Вот не будешь учиться — будешь по мусоркам рыться, как этот дядя». А он, бедный, с лицом философа продолжил перебирать пакеты. Я потом так ржала, что слезы текли. А талоны, как оказалось, все это время были в кармашке у коляски. © Мамдаринка / VK
  • Сын-первоклассник пришел из школы и говорит: «Я понял, любви нет». И грустно вздыхает: «Таня со мной рядом сидит не потому что я ей нравлюсь, а потому что я ей конфеты приношу. Сегодня не дал — ушла к Илье. Но я буду бороться, дай мне завтра побольше конфет».
    Стою, смотрю на него — не знаю, смеяться или сочувствовать. С одной стороны, какой же он у меня взрослый уже. С другой — понял, что любовь можно покупать... Вечером рассказывала мужу — ржали полвечера. © Карамель / VK
  • Делаем с мужем ремонт в квартире больше года. Наняли рабочих и хорошего прораба. С самого начала ремонта мы обращались к нему «Олег». Олег купи, Олег проследи, Олег вот тебе и твоим ребятам денюжка и т.д. После окончания ремонта узнали, что он вообще-то не Олег, а Коля. Спрашиваем его: мол, а чего же ты молчал все это время? Коля улыбается и отвечает: «Знаете, за такие деньги я могу быть для вас кем угодно. Лишь бы вы платили!» © Палата № 6 / VK
  • Когда спросила у мужа, в какой момент он понял, что влюбился в меня, он ответил — в тот день, когда я выскочила к ним в дядь-Валеркиных сандалиях. Лето, жара, брат с другом чинят мотоцикл во дворе, я — девчонка лет 17, мою дома окна. Приехали родственники, обувь разлетелась по дому, остались только огромные сандалии маминого двоюродного брата. Тут брат с улицы орет: «Вынеси квасу!» Я хватаю кувшин, на ходу всовываю ноги в эти сандалии и чапаю к ним, улыбаюсь другу брата, красивая такая, уверенная в себе.
    Подхожу, ставлю кувшин — и тут брат ржет: «Ты че, совсем? Дядь Валерка грибок лечит пятый год!» Все, занавес. Визг, квас летит в траву, сандалии — в разные стороны, я рву когти в баню, хватаю хозяйственное мыло, щетку и начинаю драить ступни. За дверью хохочут, а брат сквозь смех выдает: «Да я пошутиииил!» © Палата № 6 / VK
  • Вернулись мы с мужем из отпуска, начали приходить в себя. Проходит несколько дней, я у шкафа ворчу: «Где все мои вещи? Ничего не могу найти!» Муж поддерживает: «Да, у меня половина футболок пропала, странно вообще». Искали, порядок наводили — бесполезно. В итоге на выходных пошли в магазин, докупили новые вещи.
    Через неделю муж решил выйти на балкон. Через минуту возвращается, ржет так, что сказать ничего не может, и тянет меня туда. Захожу — а там наш чемодан с «пропавшими вещами», который мы так и не разобрали после отпуска. © Палата № 6 / VK
  • В первый рабочий день мне позвонили на офисный телефон. Женщина хотела договориться о встрече и дала какие-то запутанные инструкции. Я решил, что это связано с работой, типа обучение. Приезжаю — а это где-то далеко за городом, посреди поля. Оказалось, они просто пытались продать трейлер и случайно набрали не тот номер. © Unknown author / Reddit
  • Купила себе мороженое, спрятала в морозилке за замороженными баклажанами. Дети не найдут. Муж — тем более. Ночью, когда все спали, пошла на кухню. На цыпочках. Села в кладовке, открыла пачку, лизнула с закрытыми глазами. Тишина. Счастье. Даже слезу пустила. И тут — шаги. Муж. Я прячу мороженое за спину, делаю вид, что ищу тряпку. Он смеется: «Ты серьезно?» Я — серьезно. Это был мой единственный момент покоя за неделю. Мороженое и кладовка. Новый уровень мамской терапии. © Мамдаринка / VK
  • В колледже как-то раз преподаватель по ошибке прикрепил к каждому тесту лист с ответами. Через пару минут после раздачи ему позвонили, и он вышел. Все заметили ответы и решили использовать их, а потом аккуратно оторвать.
    Я проверил: все правильно, кроме последнего задания — надо было нарисовать блок-схему. В ответах было написано: «варианты могут отличаться».
    Я нарисовал свою схему, оторвал лист с ответами и пошел сдавать тест. И тут стало интересно — решил глянуть, что остальные нарисовали. А у всех вместо схемы было написано «варианты могут отличаться». © Unknown author / Reddit

Жизнь сама пишет лучшие комедийные сценарии — стоит только оглянуться. А если хочется ещё порцию забавных историй, загляните сюда — там люди вспоминают курьезные моменты, которые не скоро забудут.

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