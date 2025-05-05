12 эпизодов из жизни, которые достойны отдельной сцены в комедийном шоу

Иногда жизнь подкидывает такие сюжеты, что никакому сценаристу и не снилось. Ситуации, когда хочется то смеяться до слез, то хвататься за голову, а потом рассказывать об этом всем подряд. Мы собрали реальные эпизоды, которые вполне могли бы стать отдельной сценой в комедийном шоу.