12 историй о людях, которые окунулись в мир, привычный богачам
Истории
54 минуты назад
Для одних людей поездка на бизнес-классе, покупки в бутиках и перелеты первым классом – привычный образ жизни, но финансовые возможности на такую "обыденность" есть далеко не у всех. Героям нашей статьи выпал шанс ненадолго окунуться в жизнь обеспеченных людей, и опыт все получили разный. Кто-то позитивный, а кто-то – не очень.
- Родители возвращались из Турции, в аэропорт опоздали из-за накладки. А на регистрации народу – тьма! Подбежали к стойке вне очереди, объяснили, мол, до отлета 30 минут, можно ли как-то быстрее пройти. А у девушки на стойке с английским не очень, она и решила, что это какие-то VIP-персоны. В общем, посадили их на лучшие места в бизнес-классе, накормили соответствующе. Еще и весь полет обхаживали.
- Рядом с нами есть город, в котором живут неприлично богатые люди. Как-то с мамой мы остановились там на одной модной заправке, чтобы купить воды. Мне было 16, дело было незадолго до Рождества. Ко мне вдруг подошла женщина и сказала: «Ты похож на моего сына. Мы купили ему подарки на Рождество, но он решил улететь в Токио. Что скажешь, если мы отдадим его подарки тебе? А ему просто отправим деньги».
Разумеется, я согласился, и мы пошли к ним домой. В итоге они отвезли меня на машине, полной подарков. Мне их просто подарили. Это было похоже на выигрыш в лотерею. Среди подарков был ноутбук, несколько фигурок, часы, дизайнерская одежда, айпод, пошитые на заказ кроссовки и куча вещей вроде дизайнерских носков и галстуков. © Unknown author / Reddit
- Живем в доме бизнес-класса, все на камерах, красиво украшены подъезды. Зимой в тамбурах стали пропадать коврики для ног, потом заметили пропажу картин и одного цветка. Решили проверить камеры. Оказалось, что через служебный вход к нам тайно проникал какой-то мужик. Он построил себе халабуду из картин в котельной, застелил пол коврами и даже украсил свой «дом» цветком. Нужду справлял днем на улице, а ночью просто спал в тепле. Было -30 за окном, а мы, смотря на камеры, решили, что никого не видели. © Подслушано / Ideer
- Как-то поехала на концерт на такси бизнес-класса. Приехали, водитель открывает мне дверь, у всех вокруг челюсти отвисли. Дальше – больше: ищу билет в сумке, и тут охранник отводит меня в сторонку со словами: «Вам, наверное, нужно в гримерку, а вход для артистов с другой стороны». Ну мне дважды предлагать не надо. Так я пообщалась с музыкантами из любимой местной группы и обрела новых друзей.
- Когда-то моя подруга летела с отдыха на самолете, ей стало плохо. Сидевший рядом парень начал пытаться ей помочь. Стюардесса заметила, что происходит, и приняла решение пересадить пару на свободные места в бизнес-классе. Как только они пересели, подруга призналась ему, что она это все имитировала, чтоб ее пересадили, но очень рада, что их пересадили вместе. Тогда они посмеялись над этим. Так моя подруга, хоть и очень необычно, познакомилась со своим нынешним парнем. © Карамель / VK
- Мои очень обеспеченные друзья пригласили нас с моей подругой и ее мужем в крутой ресторан. Сказали, что за все платят сами. И вот сидим мы в этом шикарном месте, вдруг подруга начинает чудить. Повернулась к официанту и говорит, мол, зачем мне меню, вы же здесь все профи, угадайте сами, чего я хочу. Я, честно говоря, чуть под стол не сползла от стыда.
Но официант оказался настоящим мастером своего дела. Не растерялся, а только вежливо ответил: «Как скажете». Забрал меню и через пару минут вернулся с тарелкой обычных спагетти с фрикадельками. Мы там все чуть от смеха не катались. А подруга, похоже, даже и не поняла, что в этом было смешного. © powaqua / Reddit
- Летела на отдых, и в бизнес-классе, когда вставала, случайно столкнулась с одним молодым человеком лет 18. Он сказал мне с усмешкой, что привык, когда поклонницы пытаются привлечь его внимание, предложил автограф и фото. Я отказалась, потому что не знаю, кто он такой. Он посмеялся над этим и попросил не притворяться, что я его не знаю. Прилетев, обшарила весь интернет, но так и не узнала его. То ли он подшутил, то ли он действительно какой-то кумир подростков. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра работает дворецким в очень богатой семье, и она иногда рассказывает мне всякие сумасшедшие истории. Однажды семья, на которую она работает, завели очень дорогую кошку редкой породы. Прошло несколько месяцев, и женщина заявляет моей сестре, что кошке не очень хорошо в их доме. Поэтому она попросила сестру отвезти кота на их частном самолете в их особняк в Италии, чтобы тот провел отпуск на солнышке. © Inequitom / Reddit
- Посчитав билеты с багажом, решила, что бизнесом лететь дешевле, так как положено больше багажа на человека. Заваливаемся на борт с няней, тремя детьми, кучей ручной клади. Сын в шоке, сел на самое крайнее кресло и кричит: «Мам, мы что разбогатели?» Весь борт смеялся в голос. © muz_ainur
- Возвращалась с дачи в соответствующем виде и решила шикануть — от метро доехать на такси. Заказала бизнес-класс, потому что он был ненамного дороже, чем эконом. Ох и пришлось же побегать мне за этим мерсом, а он все от меня отъезжал. Потом водитель 500 раз извинился, но так и не признал, что встретил меня все-таки по одежке. © Anna Eternal / VK
- Однажды летела бизнесом, зашла в салон, место мое занято, человек, который там сидел, сказал, что это бизнес-класс и он может сидеть там, где хочет. Счастье его длилось недолго. Пришли пассажиры, место которых заняла я. © yelena_deutschland2020
- Я студент-художник, работаю садовником в одном из самых богатых районов моей страны. Некоторые клиенты очень хотят показать мне свою коллекцию произведений, висящую у них на стенах, как только узнают, что я изучаю искусство. Как-то раз я стоял в ванной в грязной одежде, в которой работал в саду, а над унитазом висел Пикассо. © useroftheinternet999 / Reddit
Вот еще несколько статей об обеспеченных людях, у которых много разных причуд:
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