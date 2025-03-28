12 историй о людях, которые окунулись в мир, привычный богачам

Для одних людей поездка на бизнес-классе, покупки в бутиках и перелеты первым классом – привычный образ жизни, но финансовые возможности на такую "обыденность" есть далеко не у всех. Героям нашей статьи выпал шанс ненадолго окунуться в жизнь обеспеченных людей, и опыт все получили разный. Кто-то позитивный, а кто-то – не очень.