12 историй о "внутренней кухне" в люксовых магазинах и о причудах ВИП-клиентов
Истории
2 часа назад
Если вам любопытно, что происходит за кулисами бутиков и других мест, где обитают состоятельные люди, загляните в эту подборку. Сотрудники поделились историями о поведении ВИП-клиентов и необычных покупателей — здесь найдется и повод для смеха!
- Мы с мужем как-то зимой зашли чисто погреться в мультибрендовый бутик часов. Я нормально выгляжу, но все равно лично мне было стремно. Муж хохмил, нас усадили, напоили великолепным кофе, показали и рассказали все от и до. Дали мужу примерить все часы, какие он хотел. Дали роскошный каталог и пригласили снова заглядывать, на что он ответил: "Ну, продадим корову, придем, чего-нибудь купим". Через две недели он меня снова зовет в этот бутик, нам открывают дверь как дорогим гостям с вопросом: «Корову продали?» И, оказывается, да. Муж купил часы по цене половины хрущевки, и так я узнала о его хобби - любви к часам. © elenochkavi2436 / YouTube
- Мы с мужем не хотели устраивать пышную свадьбу, хотя средства были. Я решила надеть простой светлый костюм, но подобрать парочку свадебных аксессуаров, например, перчатки и шляпку. Пришла в салон с мамой. К нам подошла сама хозяйка. Познакомилась, расспросила, что мы хотим. А потом сказала, что у нее есть шикарное платье и она просит меня его примерить, причем примерка будет бесплатной (кто не в курсе, в салонах за примерку свадебных платьев надо платить).
Я надела это платье и моя мама разрыдалась от восторга, настолько мне было хорошо. Позвонили будущему мужу. Он приехал, увидел меня в нем, повернулся к хозяйке и, даже не спросив цену, сказал, что мы это платье покупаем. Очень рада, что мы зашли в тот салон, и что в моей жизни случилось знакомство с той замечательной женщиной. Участие и вежливость очень многое решают. © ЕкатеринаАлександрова-в5е / YouTube
- В студенчестве подрабатывала консультантом в люксе. Такого гадюшника в жизни не видела. Менеджер заставлял стоять всю смену независимо от того, есть клиенты в салоне или нет. Стоять можно было только в позе, когда руки скручены за спиной, облокотился - штраф, руки затекли и ты их решил размять – штраф. Шнурки не завязал на выставленной обуви - штраф, сумку не повесил как следует – штраф. В коллективе делали подлянки. Меняли номера клиентов в базе (чтобы ты не мог дозвониться и сообщить о новой коллекции), пока ты на обеде обслуживали по-быстрому твоих клиентов и делали продажу. Ужасное место работы. © ЕкатеринаАлександрова-в5е / YouTube
- Мои родители достаточно обеспеченные, но они не любят брендовую одежду, люкс. Была годовщина - 25 лет совместной жизни родителей. Мы зашли померить маме шубу. Консультант так нос воротила, словно мы украсть хотим что-то. Подошла потом ее коллега, мило общалась, все показывала, в итоге мы потратили 300 тысяч и сделали ей выручку. Она была такая радостная, когда мы шли на кассу, а та, что носом крутила, аж в лице поменялась, резко грустная стала и ушла к себе в подсобку.
Шуба, к слову, очень хорошая, мама от нее в восторге. © iamcaliko8545 / YouTube
- Почему люди идут работать к нам в люкс? Место красивое. Нравятся бренды. Некоторые по факту работают без зарплаты, потому что на зарплату они покупают себе эти бренды. Был небольшой процент девчонок, которые хотели замуж и у них это успешно получалось. Они обычно и говорят: «Поставьте меня в мужской отдел». Мне кажется, они приходят после тренингов «Как выйти замуж за богатого», где их учат, как посмотреть и что сказать. © Коллектив / YouTube
- Обычно в люксе у тебя глубокий контакт с клиентом. Ты знаешь его размеры, какая посадка брюк и высота каблука нравится. Они тебе рассказывают все про свою жизнь, ты знаешь про их семью, путешествия. Ты - как бы их психотерапевт. И они к тебе относятся лояльно. Они же видят, что ты в таком же кашемировом свитере ходишь (купленном на всю зарплату). Если ты держишь себя достойно, к тебе не относятся, как к прислуге. Но если гнуть спину, заискивать, то и отношение к тебе тогда будет соответствующим. © Коллектив / YouTube
- Я была постоянной клиенткой дорогого бутика. Моей подруге, гендиректору предприятия, нужен был наряд. Я ее повела туда. Нас обслуживала хозяйка. Принесла два наряда, которые ну совсем не подходили. Я сказала подруге, что платья плохо сидят. Хозяйка обиделась и запретила мне посещать ее магазин. Бывают и такие странные люди, которые сами себе вредят. © Вера-т2к5щ / YouTube
- Помню, случайно зашла в магазин брендовых очков. Меня встретила консультант очень вежливо. Знаете, не наигранная лыба, больше похожая на оскал, сквозь которую отчетливо проступает ненависть к людям, а милое, доброжелательное и участливое отношение. Девушка перемерила со мной все оправы, в итоге я купила очки, равные по стоимости моей зарплате, и ничуть не пожалела. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. © rusalka241 / YouTube
- К нам в люксовый магазин пришла бабуля, никто к ней не подошел. А я люблю поболтать со старушками, в итоге она примерила самую дорогую дубленку и говорит: «Сейчас схожу в туалет, достану деньги и вернусь». Все надо мной поржали, а она вернулась: оказалось, в лифчике хранила пачки с деньгами. Ушла довольная, с дубленкой. © ЮлияЧамьян / YouTube
- Работала много лет назад в очень дорогом бутике. Раскрою один секрет. Работодателю не следует нанимать красивых девушек на позицию продавца. Покупательницы будут избегать приходить за покупками со своими мужьями и любовниками в этот бутик. © IrinaMira1 / YouTube
- Работаю в банке. У нас есть неадекватный премиум клиент. Приходил и всегда находил причину нахамить сотрудникам. Так вот, однажды я не вытерпела, высказала все, что копилось, за себя и за других девчонок. Он вернулся вечером. Попросил позвать меня и протянул букет цветов. Извинился, позвал на свидание. Так и сказал, что ему никто в лицо высказать не может ничего, и мой поступок его зацепил. © ariari9386 / YouTube
- Работала в бутике. Начальник толкал в спину, мол, иди сразу к входу со словами: «Вам что-то подсказать?» Да блин, людей это отталкивает! Одной клиентке нужно было на вечере очень хорошо выглядеть. Я принесла ей напиток, костюм шикарный, туфли и заставила ее представить, что она на том вечере. Она купила все! Кроме бокала. Начальник был в шоке от моего хода. Мне было в кайф. Вот так вот. Покупатели - это хорошие приятели, вот так я считала. © oiga348 / YouTube
Читайте также: "14 собеседований, о которых забавно вспомнить спустя время".
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 случаев, когда реальность превзошла все возможные и невозможные ожидания
Народное творчество
3 года назад
17 историй из общественного транспорта, которые запомнились на всю жизнь
Истории
2 месяца назад
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
4 месяца назад
15+ ситуаций, когда близкие и не очень люди нежданно-негаданно подвели
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ человек, которые точно знают: судить кого-то по одежке — все равно что тыкать пальцем в небо
Народное творчество
1 год назад
19 колег, к общению с которыми желательно заранее подготовиться, чтобы сохранить нервы
Народное творчество
6 месяцев назад
15+ человек, которые просто хотели забрать свои покупки, а вляпались в историю
Истории
1 месяц назад
17 человек, которым так повезло с родней, что нам аж немножко завидно
Истории
6 месяцев назад
15+ историй о настоящей дружбе, после которых захочется крепко обнять своих дорогих и любимых
Истории
3 месяца назад
15 причин, по которым вы не испытываете любви к своим родителям. Не стоит себя за это винить
Психология
3 года назад
18 человек вспомнили ситуации, от которых у них щеки краснеют, словно от мороза
Народное творчество
3 месяца назад
17 историй о том, что может случиться, если взять в семью чужого ребенка
Семья
1 год назад