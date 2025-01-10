12 лайфхаков, которые быстро помогут понять, что перед вами: подделка или брендовая вещь

Бывает, мягко говоря, обидно, когда платишь кучу денег за якобы фирменную вещь, а она в итоге оказывается лишь репликой. Вот мы и решили как следует прошерстить интернет и выяснить, как же отличить брендовые вещи от подделок.

Туалетная вода Lacoste Blanc

Эта туалетная вода от Lacoste обязательно должна иметь аппликацию в виде фирменного вышитого крокодила. Если он деформирован или выглядит неряшливо — это явный сигнал, что перед вами подделка. Стоит обратить внимание и на нанос-распылитель. На подлиннике вставка из пластика будет серая, под цвет металла. А если она белая, то лучше воздержаться от покупки.

Джинсы Levi’s

При выборе легендарных Levi’s тщательно изучите нашивку. На ней черными буквами должны быть указаны: модель, талия и размер. Так получается потому, что сначала создается этикетка, и только потом печатаются нужные характеристики для каждой пары. Сама нашивка должна располагаться по центру, не иметь орфографических ошибок и не быть слишком темной или светлой. При стирке она не выцветает.

Кеды Converse

На подошве оригинальных кед всегда отпечатаны логотип компании, пятиконечная звезда и надпись «ALL STAR», а рядом расположена маленькая шестиконечная звездочка. Если последний элемент отсутствует или под большой звездой есть знак копирайта, возможно, обувь поддельная. Всю информацию о кедах (размер, страна-изготовитель, состав и уникальный идентификационный номер) можно найти на бирке, которая пришита к внутренней стороне язычка. Если информация на ботинках в паре различается — это повод насторожиться.

Сумки Gucci

Чаще всего подделку можно отличить по фирменному логотипу. Осмотрите буквы: на настоящей сумочке засечки на них элегантные и длинные. Округлая часть G выглядит как идеальный овал и не имеет острых углов. Сам логотип четкий. Если он выглядит смазанным и слишком гладким, это наверняка подделка. Также обратите внимание на строчку. У настоящих Gucci она идеальная. Так что если стежки выглядят неодинаковыми или нитки на них отличаются по цвету от самой сумки, лучше отказаться от покупки.

Часы Tissot

Strizh3109 15 часов назад Как-то видела передачу про подделки роллексов. Если не быть специалистом и не рассматривать под микроскопом внутренности часов, то хр~н отличить подделку от оригинала, а уж по функционалу и качеству некоторые подделки гораздо лучше оригиналов.

Вывод: если вещь хорошая и по приемлемой цене, то так ли уж важно оригинал это или нет? - - Ответить

Марка «Tissot» пользуется популярностью по всему миру, а потому в некоторых магазинах можно случайно столкнуться с подделкой. Чтобы определить, оригинальное ли перед вами изделие или всего лишь копия, часы лучше подержать в руках. На заводной головке обязательно должна быть выгравирована буква «T». Если элемент просто приклеен — часы поддельные. Также стоит попробовать завести часы. В настоящих «Tissot» в процессе завода сопротивление внутренних механизмов или их замедление совершенно не чувствуются.

Кроссовки Balenciaga

Нашумевшие кроссовки Balenciaga имеют характерный выступ на пятке. На подделках он отсутствует, так как их конструкция не настолько прочная. Также обратите внимание на логотип по бокам: у оригинального товара он имеет ровные буквы одинакового размера. У подделок он вечно не на месте, а буквы или слишком толстые, или тонкие, или разного размера. Передняя часть настоящих кроссовок не должна сильно выгибаться.

Сумки Chanel

Сумки Chanel славятся не только великолепным дизайном и отличным качеством используемых материалов. Компания также внимательно относится к другим деталям. Вся металлическая фурнитура на сумках, даже та, что находится внутри, выполнена из металла одного цвета. Застежка в виде логотипа закрепляется на сумке с помощью винтов с головкой в форме звездочки (на старых сумках можно встретить плоские винтики). Если вместо них используются крестообразные винты, значит, изделие поддельное. Сам логотип тоже должен выглядеть определенным образом: буквы обязательно объемные, при этом правая «С» сверху проходит над левой, а снизу наоборот.

Стайлер Dyson Airwrap

Этот нашумевший стайлер упакован в коробку и кожаный чехол. Упаковка должна выглядеть аккуратно, иметь четкий логотип и ровные швы. Внутри нее должна находиться состоящая из двух частей перегородка из картона. А вот раздельные картонки бывают у контрафактного товара. Если вы видите у прибора недостаточное количество настроек, какие-то лишние кнопки, которые еще и нажимаются с трудом, это может говорить о том, что товар поддельный. Это можно заподозрить и если стайлер сильно нагревается при работе. Обязательно посмотрите на штрихкод. Некорректный код свидетельствует о явной подделке.

Куртки North Face

Чтобы отличить оригинальную куртку от дешевой копии, достаточно взглянуть на логотипы, вышитые на изделии. Если буквы выглядят неаккуратно и различаются по толщине — это признаки поддельных вещей. Кроме того, производители подделок зачастую оставляют между символами разное расстояние. Это же касается и трех полосок, которые изображают иглу. На некачественной реплике они заканчиваются на разной высоте. А в последние годы бренд «North Face» снабжает все свои изделия яркими цветными голограммами со специальными вырезами на уголках — это сертификат подлинности бренда.

Расческа Tangle Teezer

Мариночка 8 часов назад Не понимаю вообще ажиотажа вокруг этой расчёски. Объясните, вдруг прям оригинал есть у кого - - Ответить

Эти расчески с запатентованными двухуровневыми зубчиками, которые невероятно бережно расчесывают волосы, очень популярны. Отсюда и большое количество подделок. Чтобы не ошибиться и купить оригинал, нужно перейти по QR-коду на упаковке на официальный сайт. Должно появиться сообщение, подтверждающее, что расческа оригинальная. Так как производят этот товар только в Великобритании, его не могут отправлять из других стран. Также вас должно насторожить, если расческа со своей функцией справляется плохо: обрывает волосы, травмирует кожу головы. Это и слишком низкая цена говорят о том, что перед вами подделка.

iPhone

Чтобы проверить подлинность телефона, нужно узнать международный идентификационный номер мобильного устройства (IMEI). На моделях iPhone эту информацию можно получить, набрав *#06#. Затем следует сравнить этот номер с тем, что указан на коробке. Если цифры не совпадают, скорее всего, у вас в руках дешевая копия бренда. Некоторые продавцы хитрят и предлагают оригинальные устройства, но не новые, а те, что уже побывали в ремонте. Платить значительную сумму за iPhone, в котором ранее обнаружили брак, вряд ли хочется. Чтобы узнать историю устройства, достаточно снова взглянуть на его идентификационный номер. Буква «М» в начале обозначает, что телефон совершенно новый. Буква «F» — что его пришлось восстанавливать.

Обувь Fila