12 примеров того, что непредсказуемость детей не знает границ

Истории
29 минут назад

Иногда дети могут отчебучить такое, что далеко не каждому взрослому такое в голову придет. Детская непосредственность бывает настолько непредсказуема, что ее выход можно ожидать в любой момент.

  • Пришла в гости к подруге. Дочка 5 лет играет с другом. Говорит: “Мы играем в мужа и любовницу”. Удивилась, спрашиваю, знает ли она, что такая любовница. Та: «Любовница - женщина, которую мужчина любит». Я в шоке спрашиваю, кто же тогда жена? А она глазками хлопает и уверенно: "А! Ну, жена - это так, готовит, стирает, убирает..." Устами ребенка, как говорится... © Подслушано / Ideer
  • Я укладываю дочь спать часа по 2, мужу удается сделать это минут за 30. Решила спросить у нее, почему она с папой за минуты засыпает, а со мной продолжает играть. Дочь мигом оставила свои активности, непонимающе посмотрела на меня и выдала: «Мам, ты хоть раз слышала, как папа ужасно поет? Тут заснет даже тот человек, который спать не хочет». Теперь мне все стало ясно. © Не все поймут / VK
  • Мой 5-летний племянник собирал все цветы во дворе и дарил их своей подруге из соседнего подъезда. Мы подумали, это так мило — первые детские ухаживания, все дела. Но однажды он пришел домой и с порога заявил, что ему больше не нужно дарить ей цветы. Спросили, почему, а он в ответ: «Она сказала, что у нее из-за моих цветов аллергия началась!» Вот такая романтика. Сначала даришь букеты, а потом оказывается, что твоя любимая — аллергик. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Cыну стукнуло 9. Ему подарили приличную сумму денег. Основную часть убрал, но немного таскает с собой на всякий случай. Как-то мы гуляли и я говорю ему: «Может, что-то купишь себе на свои деньги?» Он приподнял бровь и выдал: «А что, мы дома совсем без еды остались?» Сразу все быстро понимаешь, когда приходится тратить собственные деньги. © Мамдаринка / VK
  • Стоим на остановке. Было довольно морозно. Я заметила девчонок в коротких юбках и капроновых колготках. Передернулась и говорю своему 4-летнему сыну: «И как они в такой мороз раздетые ходят?» На что он своим звонким голоском на всю остановку выдает: «Мама, они просто закаляются!» © Мамдаринка / VK
  • Как-то дочка набедокурила, потом смотрела на меня со слезами на глазах и взглядом, полным раскаяния. Ну как тут можно злиться? Она меня еще обняла и елейным голосом произнесла: "Папочка, не ругайся! Прости, я так больше не буду" Ну а я что? Я растаял. Она это, конечно же, увидела, положила мне ладошки на щеки и с лукавой улыбкой выдала: "Ну что, поплыл, бородатый?" © ArcNTand / Pikabu
  • 3-летняя дочь листала наш свадебный фотоальбом. Ее восторгу не было предела: платье, торт, праздник. А потом вдруг хлоп! Закрыла альбом, надула губки и ушла. Пытаюсь выяснить, что же случилось. Она долго не отвечала, а потом обиженным голоском выдала: «А почему меня туда не позвали?» © Не все поймут / VK
  • Сестренка обожает своих бабушек. Их обеих зовут Надями. Как-то сестра разговаривала с подругой и спросила, есть ли у нее бабушка Надя. Девочка сказала, что только бабушка Валя. Сестра с отвращением посмотрела на нее и осуждающе сказала: «Ну ничего, не повезло тебе немного. Бабушки Нади самые лучшие, но Валя тоже сойдет». © Не все поймут / VK
  • Дочь твердила нам о том, что у всех в садике есть мобильники, а у нее нет. Мы купили ей игрушечный. Забирала ее из сада, по дороге она достала настоящий телефон. Я в шоке, начала спрашивать откуда он у нее. Она выдала такое, что и бровью не повела: «Я поменялась с одной девочкой!» Я сказала, что обмен неравноценный. На что дочь ответила: «Я знаю, У меня еще шоколадка в кармане. Мой телефон был красивый, с принцессами, а этот какой-то серый весь». Мы, конечно, с мужем посмеялись, но на следующий день вернули телефон родителям девочки. © Мамдаринка / VK
  • Обедала как-то у подружки. Ее бабушка приготовила макароны по-флотски. Самые худшие в моей жизни! Я была очень стеснительным ребенком и не смогла сказать, что невкусно. К тому же была угроза, что если не опустошим тарелки, то не сможем играть. Есть я это не могла, поэтому потихонечку стала избавляться от них. Закончив обед, мы долго играли, а потом я пошла домой. Снимала треники, а макарохи повываливались из карманов на пол. Родители и сестра ржали долго! © Подслушано / Ideer
  • Пришла вчера в гости к сестре. Сижу на кухне, а рядом 6-летняя дочь сестры, моя племяшка. Рисует себе что-то в альбоме, старается. Гляжу на ее рисунок, а там человечки, но не простые, а зеленого цвета. Спрашиваю у нее, мол, а почему зеленые, инопланетяне какие-то? Она мне отвечает: "А у меня просто кожного цвета нет, приходится делать их всех Шреками!" Смеялась над этим пару минут точно! © Карамель / VK
  • В садике устроили праздник для мам. Каждый ребенок должен был сказать комплимент маме. Подходит очередь сына. Он встает, расправляет плечи и с абсолютной уверенностью заявляет: «Я самый счастливый сын на свете, потому что моя мама, когда умывается, остается с бровями и ресницами!» В зале повисла тишина, затем последовал хохот. А я сидела и улыбалась, ведь у меня растет ценитель естественной красоты. © Палата №6 / VK

Иногда любовь может постучаться в наши двери, когда ее совсем не ждешь. В этом убедились и некоторые пользователи сети.

Фото на превью freepik / Freepik

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
18 минут назад

Мальчик из последней истории знает, что говорит)
Когда я с мужем знакомилась, еще до встречи, в переписке отметила, что не делаю макияж, ни яркий, ни легкий, вообще никакой.
И главный плюс - то, что утром я выгляжу точно так же, как и вечером, с теми же бровями, с теми же ресницами, с теми же губами 😎

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