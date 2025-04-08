12 примеров того, что непредсказуемость детей не знает границ

Интересно, откуда сын узнал, что другие женщины, когда умываются, остаются без бровей и ресниц? Мама рассказала?
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Иногда дети могут отчебучить такое, что далеко не каждому взрослому такое в голову придет. Детская непосредственность бывает настолько непредсказуема, что ее выход можно ожидать в любой момент.
Иногда любовь может постучаться в наши двери, когда ее совсем не ждешь. В этом убедились и некоторые пользователи сети.
Интересно, откуда сын узнал, что другие женщины, когда умываются, остаются без бровей и ресниц? Мама рассказала?
Мальчик из последней истории знает, что говорит)
Когда я с мужем знакомилась, еще до встречи, в переписке отметила, что не делаю макияж, ни яркий, ни легкий, вообще никакой.
И главный плюс - то, что утром я выгляжу точно так же, как и вечером, с теми же бровями, с теми же ресницами, с теми же губами 😎