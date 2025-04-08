12 примеров того, что непредсказуемость детей не знает границ

Мальчик из последней истории знает, что говорит)

Когда я с мужем знакомилась, еще до встречи, в переписке отметила, что не делаю макияж, ни яркий, ни легкий, вообще никакой.

И главный плюс - то, что утром я выгляжу точно так же, как и вечером, с теми же бровями, с теми же ресницами, с теми же губами 😎