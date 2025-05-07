13 человек, которые получили то, что хотели, правда, есть одно жирное «но»

что значит - не торопитесь взрослеть? как будто это зависти от желания человека. и не уверена, что родители будут рады факту сидения у них нна шее великовозрасной детинки. всё хорошо в меру. и поддержка и тёплые близкие отношения - это немного другое, однако же возможное именно во взрослом возрасте. и я не знаю как кто, а лично я рада была жить отдельно, выстраивать свою жизнь самостоятельно. да, не забывая, любя и поддерживая отношения с близкими, но всё же отдельно