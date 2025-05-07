Флиртовать нa приеме у гинеколога.
Я даже не знаю, как это прокомментировать.
13 человек, которые получили то, что хотели, правда, есть одно жирное «но»
Не зря существует такая поговорка: «Бойтесь своих желаний». Иногда мы чего-то так сильно жаждем, что неправильно формируем запрос в своей голове, а потом получаем желаемое с неким подвохом. А в конце статьи вас ждет бонус, от которого сердечко может дрогнуть.
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- У подруги были проблемы по-женски. Она шутила: мол, хочу выйти замуж за гинеколога. Стала гулять возле меда, флиртовала на приемах. Нашла своего. Но когда у нее начались схватки, муж не придумал ничего лучше, чем сложить руки лодочкой и уткнуться в них головой, всхлипывая и причитая: «Что мне делать? Ну вот что мне делать?!» А потом такой: «Анюта, рыбонька, срочно звони в скорую — врачи приедут, они тебе помогут», — и убежал в другую комнату. Подругу скорая отвезла в роддом, все благополучно закончилось, но муж ее еще долго таскал в зубах букеты и извинялся за то, что так струсил тогда. Цитирую: «Это же мой ребенок! А вдруг я налажал бы?»
- Жена после смерти матери исполнила мечту всей своей жизни — сменила имя. Ну не нравилось человеку быть Анжелой. Всегда всем представлялась Аней, а мать при одном намеке на это желание «переименоваться» хваталась за сердце и устраивала скандал. Однажды после тяжелого рабочего дня ложимся спать. Я в полудреме глажу жену по спине и как ляпну: «Анжелочка, родная моя...» Она напряглась так, что аж искры полетели. Ледяным голосом переспрашивает: «Анжелочка?» Сон как рукой сняло. Начал оправдываться: мол, извини, само вылетело. Про себя думаю: неужели ее так сильно раздражает прежнее имя? Но тут жена продолжает: «И кто она?» Я аж опешил. Отвечаю: «Так... ты?» Молчание. Слышно, как колесики в голове крутятся. Потом как захохочет! © Подслушано / Ideer
- В том году я пожелала себе «Мерседес» (средства, конечно, на который не имею). А сегодня мне домой притащили кота по кличке Мерс. Его как раз в честь марки машины и назвали. © LeviEkb / Pikabu
Флиртовать нa приеме у гинеколога.
- Влюбилась в парня. Мы общались, но я боялась признаться ему в чувствах. Мечтала, что он придет на мой день рождения. Но он уехал в командировку. Было безумно обидно.
И вот день икс, звонок в дверь, на пороге он, но... картонный. Подруги решили подбодрить меня и заказали его ростовую фигуру из картона. Смеялись мы потом весь вечер.
Мечта, получается, сбылась, но немножко иначе. У меня хорошие друзья, а тот парень... Да и фиг с ним.
- Мечтала устроиться в конкретную фирму. Прошла несколько этапов собеседования, но меня не взяли. Пришлось устроиться на другую работу. Прошёл где-то год — и я снова наткнулась на открытую вакансию этой компании. Решила рискнуть и попробовать снова. Меня взяли.
А через пару месяцев работы там в голове постоянно крутилась одна мысль: «Зачем я сюда так рвалась?» Кроме «красивой обложки», здесь ничего выдающегося и не оказалось.
- Поступила в универ в другой город, соответственно, живу в общежитии. Раньше всегда мечтала уехать из дома: хотелось самостоятельности, свободы. Но потом оказалось, что еда сама не готовится, а деньги каким-то образом тают на глазах. А стипендия, которую раньше всегда хотелось тратить на развлечения и отдых, — уходит на еду. Только уехав далеко от дома, поняла, как скучаю по родным, как важна их поддержка. Приехала домой на Новый год с подарками, на которые заработала сама. Сижу, ем домашнюю еду, разговариваю с мамой и понимаю, что именно этого мне и не хватало. Ребята, не торопитесь взрослеть. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
что значит - не торопитесь взрослеть? как будто это зависти от желания человека. и не уверена, что родители будут рады факту сидения у них нна шее великовозрасной детинки. всё хорошо в меру. и поддержка и тёплые близкие отношения - это немного другое, однако же возможное именно во взрослом возрасте. и я не знаю как кто, а лично я рада была жить отдельно, выстраивать свою жизнь самостоятельно. да, не забывая, любя и поддерживая отношения с близкими, но всё же отдельно
- Вчера в моей жизни состоялось долгожданное свидание. Как я и мечтала, мой кавалер повел меня в театр. И именно с этого момента история перестает быть чудесной. Рядом со мной сидела женщина, которая на протяжении всего спектакля ела шоколадную пасту руками прямо из банки. Спереди сидела бабуля, своей прической напомнившая мне Пизанскую башню. Сзади же был очень нервный молодой человек, периодически наклонявшийся ко мне и дышавший прямо в ухо. А когда мы вышли из проклятого театра, мой принц представил мне свою семью: бабулю-Пизанскую башню, нервного брата и сестру с черными от шоколада пальцами. Сюрприз. Вот и познакомились. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мы с мужем поженились, когда нам было мало лет. Но через несколько лет оказались на грани развода, потому что он не устраивает меня в быту. Мы изначально договорились, что будем убираться дома вместе, но супруг не выполнял свои обязанности. Несмотря на то что мы оба хорошо зарабатываем, я все тратила на семью, а он — только на свои развлечения. Он из богатой семьи и не умел разумно распределять бюджет. Между нами пропала романтика. А все мои замечания муж воспринимал в штыки. Я ушла от него. А через время он попросил дать ему еще один шанс, и я согласилась. Он будто стал другим человеком: убирается дома, на себя ничего не тратит, делает романтические сюрпризы и прислушивается к моим словам. Я получила идеального мужчину, но у меня ощущение, что теперь он стал другой личностью. Он будто полностью ограничивает себя и свои потребности, хотя и говорит, что все в порядке. Друзья тоже заметили, что он стал более скрытным, не таким веселым, как раньше. Я благодарна за его работу над собой, но себя же тоже нужно баловать... Чувствую вину.
- Всегда мечтал о гедонистическом образе жизни. И я сейчас говорю не о чем-то криминальном — я просто хотел постоянно играть в видеоигры, есть что хочется и при этом иметь минимальные обязанности взрослого человека. Я получил то, что хотел, и начал жить именно так. Но потом понял, что хочу достижений и вызовов в жизни. Жизнь «без забот» оказалась скучной и не вдохновляющей. Дни сливаются воедино, а вещи, которые раньше приносили радость, постепенно приедаются. © DuncSully / Reddit
"я просто хотел постоянно играть в видеоигры, есть что хочется и при этом иметь минимальные обязанности взрослого человека." (c)
А потом такой кукусик передается из рук мамы в руки жены и недоумевает, когда его просят сходить за картошкой)
- Всегда хотел дом в деревне — и моя мечта сбылась. Сначала было весело: есть земля, можно делать что захочу. Но теперь это стало моей головной болью: доставка занимает много времени, за продуктами в город просто так не сходишь. Да и выбраться в люди стало проблематично. На содержание земли теперь уходит очень много времени. Иногда я просто мечтаю, чтобы кто-то привез мне доставку пиццы. Этим летом снова переезжаю в город. © Zorro-the-witcher / Reddit
- Всю жизнь с мужем мечтала о собаке, но у него страшная аллергия. Переехали в свой дом, я уже в предвкушении красивой, породистой собаки: заказала будку, сделала вольер. И тут на тебе — прибился к нам болезный, драный двортерьер. Покормили, обласкали, подлечили, и теперь нам никто не нужен, кроме этого чуда. Как он бежит навстречу, когда мы приезжаем с работы, как он встает на задние лапы и обнимается с нами — это просто не передать словами! Любовь! © Подслушано / Ideer
- В детстве мечтал о компьютере. Они тогда только начали появляться у друзей, но жили мы бедно, и, естественно, денег на него не было. На день рождения я «заказал» его маме.
И вот она дарит мне небольшой компьютер, размером как современный планшет (их тогда ещё не было вообще). Ну, думаю, крутой, наверное, суперновинка. Потом включаю — а это такой «тетрис»! Спасибо Китаю за первое детское разочарование. © Подслушано / Ideer
Про деревню и свой дом тоже напомнило....
Всегда мечтала о даче: земля, свои огурцы помидоры, цветы садовые..... прелесть...
Дождалась. Купили наираскошнеейшую дачу: рядом с домом, ухоженная, много ягод, фруктов, чего там только нет. Мечта, а не дача.
Как же мы ее полюбили, как сильно радовались, как счастливы были, когда ее купили, не передать словами. Счастливее мы были, наверное, только кода продавали этот грёбaнный палисадник 😂😂😂
Больше я в такую экзотику ни ногой)
Бонус: когда мечта сбылась со счастливым «но»
- Я всегда мечтал о внуках. Мы с дедушкой были очень близки — он всегда меня поддерживал. И я хотел быть таким же дедушкой для своего внука. Но у меня появились внучки. Эти молодые дамы стали для меня благословением. Они открыли мне глаза на трудности, с которыми сталкиваются женщины на работе. Они приходили ко мне, когда им нужен был совет или просто поболтать. Мои девочки занимались спортом, а я приходил почти на все их игры. Мои внучки уже взрослые женщины: работают преподавательницами, у них свои семьи. Но я искренне скучаю по их подростковым годам, когда они устраивали беспорядок на моей кухне, часами примеряли одежду в магазинах. И даже по их безумным, цветным волосам. Мне повезло — я получил от судьбы то, что мне было нужно. © Unknown autor / Reddit
Истории о том, что порой мечты сбываются, но порой за этим следуют разные последствия:
- 15+ историй о том, что свои мечты нужно формулировать точнее
- 17 историй о том, как мечты стали реальностью, но не совсем так, как герои этого ожидали
- 15+ примеров, когда мечта стала явью, но есть нюансы
Комментарии
Мой папа просил внучку)) он и меня, дочку, когда-то хотел, а не сына.
Но я родила ему внука - и это такая любовь уже два года! Как малыш бежит, крича «Де! Де!», к нему, как внук абсолютно все дела по дому за дедом повторяет (он у бабушки и дедушки всегда с пятницы по понедельник), обожает отвертки, болтики, прочие инструменты, хохочет, едва видит дедушку и сбегает из своей комнаты, когда моя мама его укладывает спать вечером, чтобы забежать к дедушке и залезть под бочок)))
Как говаривала моя бабушка - "нна живых не угодишь!"
Муж из истории в статье тратил только нна свои развлечения - плохо, жена недовольна, романтика пропала...
Спустя время:
"Он будто стал другим человеком: убирается дома, na себя ничего не тратит, делает романтические сюрпризы и прислушивается к моим словам. Я получила идеального мужчину, но у меня ощущение, что теперь он стал другой личностью."
Опять ей не так 😄😵🙄
Интересно, что произошло с тем мужчиной, который изменился. Выглядит как что-то нехорошее.