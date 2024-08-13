17 человек, чья заветная мечта наконец-то сбылась. Вот только есть нюансы

Когда мы мечтаем, то редко задумываемся, какая цепочка событий должна сложиться, чтобы наши желания сбылись. А ведь порой путь к исполнению мечты может быть настолько извилистым, что впору об этом писать отдельный рассказ. Да и само загаданное оказывается иногда не совсем тем, чего нам хотелось бы. В общем, как советует одна из героинь нашей подборки, формулировать надо четче.