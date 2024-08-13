Да, обидно с пончиками. Я б плакала наверное.
А с другой стороны вдруг он , когда вырастет, наоборот будет вспоминать эту ситуацию со смехом и любовью к бабушке. Люди всё же такие разные.
17 человек, чья заветная мечта наконец-то сбылась. Вот только есть нюансы
Когда мы мечтаем, то редко задумываемся, какая цепочка событий должна сложиться, чтобы наши желания сбылись. А ведь порой путь к исполнению мечты может быть настолько извилистым, что впору об этом писать отдельный рассказ. Да и само загаданное оказывается иногда не совсем тем, чего нам хотелось бы. В общем, как советует одна из героинь нашей подборки, формулировать надо четче.
- Когда все подруги говорили о том, что мечтают выйти замуж и завести детей, я мечтала стать пожарной. С подросткового возраста очень старательно готовилась к поступлению, тренировалась, изучала всю базу и поступила. Выучилась, меня определили в бригаду, где кроме меня было двенадцать парней и всего две девушки, считая меня. Год работала, чувствовала себя самой счастливой, а потом взяла и влюбилась. В парня из моей же бригады. Свадьба, ребенок, потом еще один. Теперь я жена и мама двух малышей. И я не знала, что буду так счастлива, занимаясь тем, о чем никогда не мечтала. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 10 лет, я сбегал с уроков и катался на автобусе , мечтая, чтобы можно было бесплатно целыми днями ездить на автобусе. Мечта сбылась. Через 30 лет. Я работаю водителем автобуса и целыми днями катаюсь. И платят за это мне. © badabumka / Pikabu
- Семилетний сын очень любит пончики. А мы его в них ограничиваем. Так он на Новый год загадал, чтобы ему на день рождения подарили много пончиков. Свекровь спросила: «А много — это сколько?». Сын ответил: «Целую тачку!». Так она ему на этот день рождения подарила целую садовую тачку вязаных пончиков. И ведь не поленилась, связала их просто кучу всех форм и размеров. © Мамдаринка / VK
Да, обидно с пончиками. Я б плакала наверное.
- Как-то с мужем обменивались детскими мечтами. Мое детство было бедным, и мечта о доме для куклы Барби была чем-то запредельным. В мой день рождения слышу в пять утра сквозь сон, как муж встал, открыл кому-то дверь, а потом пошел в другую комнату. Ну, думаю, цветы, шары, не буду мешать делать сюрприз. Представьте мой восторг и шок, когда я захожу, а там стоит огромный розовый дом, в котором обитают Барби, Кен и малышка. Мне 25, ему 30, мы врачи, а полдня играли в куклы. Лучший день рождения! © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
- В детстве я коллекционировал марки и мечтал о некоторых «экзотических» местах, откуда они приходили, о том, чтобы когда-нибудь там побывать. Много лет спустя мне удалось посетить некоторые из них и даже получить за это деньги — я устроился бортпроводником и смог по работе туда слетать. © Tasqfphil / Reddit
- Еще в школе мечтали с лучшей подругой, что назовем дочерей именами друг друга. Подруга родила чудесную малышку. Сдержала обещание и правда назвала ее моим именем. А я узнала, что бесплодна. Долго горевали с мужем, а потом решили взять малыша из детского дома. Нас пригласили на территорию, дети как раз играли на спортивной площадке. Только одна малышка стояла в стороне, гладила плюшевого зайца и тихонько плакала. Я подошла и спросила, что же случилось? А девчушка ответила, что зайка упал и ей его жалко. Я поинтересовалась у девочки, как ее зовут. А она с улыбкой ответила: «Танюююша». Стоит ли говорить, что имя моей лучшей подруги — Таня? Тогда мы с мужем поняли, что это точно судьба. И уже два месяца с нами живет наша любимая доченька Танюша и ее плюшевый зайчик. © Карамель / VK
Какая милая история про Танюшу. Хотелось бы, чтобы это было правдой. Но так в жизни не бывает. Детдом, не базар, чтобы ходить, детей выбирать.
- Питер. Сдаю квартиру студентам из Череповца. Девушка учится на художественном факультете. Как-то пишет: «Простите, пожалуйста, но вы сказали, что летом будете делать ремонт в нашей комнате, да? Можно мне до лета рисовать на обоях и прикреплять туда мои эскизы?» Я сказала: «Да нет проблем». Обрадовалась: «Ура! Я с детства мечтала рисовать на обоях, а мама не разрешала». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда-то давно я вышила маленький домик. Зимний, с дымком из трубы и елочками. Через месяц мы переехали в свой дом. И замерзли в нем на фиг, потому что центрального отопления в нем нет, пришлось изобретать свое. Естественно, я сразу принялась вышивать домик побольше.© NikaNaja / Pikabu
- Мама все время смеется надо мной, что мои мечты сбываются. Говорит, была маленькая, стояла на остановке, увидела мерседес, кричала, хочу такую машину! Выросла, забыла, купила мерседес, мама рассказала мне эту историю. Много работаю, взяла ипотеку, купила квартиру в центре города с видом на любимый театр. Выяснилось, что в 4 года я закатила скандал, плакала, хотела, чтобы окна выходили на этот театр. Я ничего не помню из своего детства, кроме одного. Мечтала, чтобы моим мужем был Гастон из сказки «Красавица и чудовище». С ужасом думаю о будущем. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В 16 лет у меня была мечта: работать в библиотеке. Родители эту мечту не оценили, так как платят там очень мало, да и они считали эту работу скучной и абсолютно не престижной. Я выучилась на переводчика. Работа мне нравилась, но мечта осталась. И вот два года назад я работала персональным переводчиком у одного австралийца. Так вышло, что мы полюбили друг друга. Через год он сделал мне предложение, и мы поженились. Я уехала в Австралию, выучилась на библиотекаря и сейчас работаю в детской библиотеке. © Палата № 6 / VK
- Долгое время мечтала о старшем брате. Но быстро осознала, что это не так просто устроить. Потом родители развелись, и моя детская мечта просто забылась, не до этого стало. А через десять лет мама рассказала, что у моего отца есть сын от первого брака. И тогда я узнала, что моя мечта живет со мной на соседней улице. Решила любой ценой найти братика. И нашла. Не отказывайтесь от мечты, пусть она и кажется невозможной. © Карамель / VK
- Загорелась купить коллекцию книг о Гарри Поттере, хотя в детстве прочла их все — брала у одноклассницы. Начала мониторить различные сайты, поделилась своим желанием с мужем, а он: «Так у меня есть почти все книги, а точнее первые пять». Ему в детстве мама покупала, а он не читал — было неинтересно, они так и стояли у родителей дома ни разу не открытые. Моей радости не было предела, мы их забрали, а шестую и седьмую докупили. © Maria1924 / Pikabu
- Подруга всегда мечтала работать визажистом. Ходила на дорогие курсы по макияжу, практиковалась. К слову, у нее шикарно получалось. Недавно пишет: «Галина Ивановна на пенсию ушла. Я теперь вместо нее. Буду людей красить, как и хотела. Недовольных клиентов не будет». И вроде бы мечта осуществилась. Вот только работает она в морге. © Real Story / VK
- Всегда мечтала о кошке. Мой отец их не любил, и мне не разрешали завести. Теперь я живу с парнем, и у нас есть свой дом. Когда мы переехали, вокруг были бродячие кошки. Мы начали их подкармливать. Теперь у меня так много кошек, что если мы заказываем пиццу, я предупреждаю о них курьера. © xscumfucx / Reddit
- Разбирала старые коробки с бумагами, нашла в школьных тетрадках сочинение. На тему «Кем я хочу стать, когда вырасту». Так вот, в третьем классе я мечтала стать дрессировщицей животных в цирке. Теперь мне почти пятьдесят, я работаю заведующей детским садом, и меня последнее время не отпускает чувство, что моя детская мечта сбылась. © NataliCon / Pikabu
- Мой папа всю жизнь мечтает стать богатым, но так и колупается до сих пор с кредитами и так далее. Как-то в Новый год, он написал в записке, которую надо сжечь: «Хочу 3 миллиона». И каково было его удивление, когда ему мама подарила парфюм с названием One million, моя тетя подарила ему такой же и еще мне подарили такой же женский. Вот тебе и 3 миллиона. Видимо, в желаниях надо уточнять валюту и вообще писать предельно четко все. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне 36, но я выгляжу довольно молодо. Я не очень высокая. А моя 11-летняя дочка, напротив, уже догнала меня в росте и обзавелась фигуркой. Однажды мы отправились на отдых. Я, как обычно, без косметики, веселюсь в бассейне и подначиваю дочку. И тут к нам подходят парни лет 20-23 и спрашивают: «Вы тут без родителей отдыхаете, девчонки?» А моя дочка с серьезным видом отвечает: «Я здесь с бешеной бабушкой» — и показывает на меня. Я всегда мечтала, чтобы нас принимали за сестер, но когда это произошло, стало как-то неловко. © Real Story / VK
А вот еще несколько историй о людях, которые пришли к своей мечте, и вы можете посмотреть, к чему же она их привела:
Комментарии
Нифигасе, работу в детском саду сравнивать с работой дрессировщика зверей! Такую заведующую надо поганой метлой гнать с работы. А с желаниями надо быть поосторожнее и повнимательнее. И да, конкретика нужна обязательно.