13 человек, жизнь по соседству с которыми сродни походу в цирк

Иногда самые яркие комедийные сюжеты рождаются не в сценарных комнатах, а за стенкой вашей квартиры. Соседи — это неиссякаемый источник неожиданных диалогов, абсурдных ситуаций и чистой импровизации. Эти пользовательские истории — как ситком без титров: смешно, странно и почему-то очень жизненно. Если же у вас тихие соседи, не переживайте — чужие эпизоды вам все компенсируют.