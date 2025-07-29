13 человек, жизнь по соседству с которыми сродни походу в цирк
Иногда самые яркие комедийные сюжеты рождаются не в сценарных комнатах, а за стенкой вашей квартиры. Соседи — это неиссякаемый источник неожиданных диалогов, абсурдных ситуаций и чистой импровизации. Эти пользовательские истории — как ситком без титров: смешно, странно и почему-то очень жизненно. Если же у вас тихие соседи, не переживайте — чужие эпизоды вам все компенсируют.
- У меня пару дней назад сосед сверху слегка сошел с ума. Сначала слышался звон разбитой посуды, потом было слышно, как он с кем-то общался на повышенных тонах, а потом он начал выкидывать из окна свои вещи. Через пару часов успокоился, вышел, все собрал, вернулся домой и больше от него не было слышно ни звука. Чуть позже выяснилось, что ему задержали зарплату, поэтому он не смог оплатить подписку для приложения по медитации и очень по этому поводу расстроился. © Не все поймут / VK
- У соседей собака начала громко лаять по ночам. Я долго пыталась привыкнуть к этому, даже беруши себе купила, но толку от них не было, все равно слышно хорошо. Решила подойти к ним и нормально поговорить. Звоню в дверь, открывает милая женщина, я говорю ей про собаку, объясняю ситуацию, о том, что на работу рано вставать. Она мне спокойно отвечает, что ее муж сломал ногу и собака почему-то злится на его гипс. Ночью он высовывает ногу из-под одеяла и та лает на гипс. Женщина извинилась и попросила потерпеть еще неделю, пока ее мужу не снимут гипс. Вот такая вот личная неприязнь собаки к ноге хозяина, бывает. © Не все поймут / VK
Моя собака не лает вообще, но очень не любит, нервничает, когда я убираюсь/готовлю и надеваю хозяйственные или тонкие медицинские перчатки. Не нравится что-то инородное нa хозяйке, не понимает, поэтому злится)
- Делали с мужем ремонт в детской. Красили стены и начали дурачиться, брызгать друг в друга желтой краской, бегать, кричать, веселиться. Вдруг звонок в дверь. Открываем, а там злой мужик сосед смотрит на нас и говорит: «Так, цыплята, вы же нормальные... цыплята? Желтые такие... В общем, вы же нормальные. Не шумите больше, пожалуйста!» © Не все поймут / VK
- Забавная история о том, как моя подруга вышла замуж. Захотелось ей как-то кокос, купила она его, принесла домой, а открыть не может. Все перепробовала, уже молотком час его била, но силенок не хватает, орех не поддается. На стук молотка пришел молодой сосед, который попросил быть потише, ведь его ушам больно. Они поговорили, чуть не дошло до ссоры, но тут он увидел кокос, молоток и бардак на кухне. За один удар он расколол проклятый кокос, чем и покорил сердце моей подруги. Их ссора быстро переросла в знакомство за чашкой чая. Спустя полгода уже под венец пошли. Эх, где бы мне найти такого соседа, который и кокос расколоть может, и женится на мне сразу... © Не все поймут / VK
Моей маме папа помог заклинивший замок нa двери домика (мама проходила практику вожатой в детском лагере, папа там работал водителем) починить. Покорил)))
- Есть у меня соседка — такая прилипчивая, жуть просто. Наверное, она неплохой человек, но общаться с ней я просто боюсь, поскольку, если попала ей в клешни, то она не отстанет. Обычно я делаю очень занятой вид и на скорости прорываюсь мимо, но в тот вечер она сама ко мне постучала, поскольку были проблемы с отоплением по нашему стояку. Мы обсудили наши батареи и я начала пытаться просочиться назад в квартиру. Мне удалось пролезть ровно наполовину, а вторая половина торчала на лестничной площадке. Но Милу это вовсе не смущало.
— А ты покрасилась, да? А что за цвет? А что за краска?
— Из супермаркета... — сказала я и протащила внутрь квартиры 10 сантиметров себя.
Мила не собиралась сдаваться:
— А у тебя машина новая, да? Недавно купила? А мы с девчонками тут обсуждали: «Глянь, какая, машину купила новую!»
— Она служебная! — я почти залезла внутрь, но Мила не собиралась отпускать меня живой и вдруг нанесла сокрушительный удар:
— Сыночка твоего сегодня видели. Хорошенький такой. Интересно, в кого?
Я запрыгнула в квартиру и начала хохотать. Ну, и смешно, с одной стороны, а с другой — темный ужас охватывает при мысли, что на каком бы дне я не находилась, обнаруживаются люди, которые чему-то в моей жизни завидуют. © iranaut / Pikabu
- Мама занимается своими делами и зачем-то понадобилось ей залезть на балкон. Пару минут шуршит. Потом выходит с удивленным лицом, в руках держит мешок с елкой.
— Я, — говорит, — три года назад решила что-то с ягодами и елкой сделать... Так и забыла что... Хм... Надо выбросить...
Меня послали выбрасывать сию прелесть. Выхожу на улицу, втыкаю палку от елки в землю и слышу крик с этажа выше:
— Слабаки! У нас еще стоит!
Недолго думая отвечаю:
— Так третий год пошел, надоела она нам!
В ответ тишина, а после чей-то удрученный женский голос свыше:
— Нет, Леша! Эта палка не будет стоять у нас три года!
В общем, давно я так не смеялась. © HisKaktus / Pikabu
- Мой сосед, похоже, считает себя вампиром. Он держит шторы плотно закрытыми 24/7, выходит только после заката. Всегда носит длинные черные плащи и у него самые острые клыки, которые я когда-либо видел. Заставляет задуматься, правда? Но, честно говоря, я ценю преданность этого человека своему образу жизни. © VelvetAfterDarkk / Reddit
Или просто прикус такой и аллергия на солнце. (грустно вздыхает про исправленным брекетами в 15ть лет клычкам)
- Соседняя квартира довольно долго пустовала после того, как предыдущий жилец съехал, но не продал ее. Через некоторое время в квартиру въехала пожилая женщина, и все решили, что это мама или дальняя родственница того парня. Ничего странного не происходило, все было обычно, разве что она редко выходила из квартиры. Однажды я вернулась из школы и увидела группу полицейских и мужчину (предыдущего жильца), стоявших у опечатанной квартиры и разговаривавших. Проходя мимо, я услышала, как он сказал: «Я даже не знаю эту женщину». Оказалось, этот парень пришел, чтобы сделать генеральную уборку и обнаружил, что какая-то пожилая женщина живет там уже больше года. © mini_seonmii09 / Reddit
- Наш сосед каждую осень сгребал листья во дворе, сортировал их по видам, определял, с какого дерева они упали, и возвращал на соответствующий участок. Каждый год. © Worried_Locksmith797 / Reddit
- Живем тут не очень давно. В лифте встретились с соседкой и ее собакой. Немного поговорили. Она: «А у вас, кроме детей, больше никаких зверушек нет?» «Нам и детей хватает», отвечаю. © srjhyuvfdmg / Pikabu
- Когда мы купили наш первый дом, мы жили по соседству с двумя, как мне казалось, близнецами среднего возраста. Один из них заговаривал с вами, когда вы пересекались, а другой был несколько отстраненным и чудаковатым. Я никогда не видел, чтобы они вместе выходили из дома, но я видел их по отдельности, каждого в своей одежде, с разными характерами, уезжающими и возвращающимися домой. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что эти «близнецы» — один и тот же человек! © bumbasquat86 / Reddit
- У соседей сверху постоянно слышались звуки, будто они таскали что-то тяжелое по квартире из комнаты в комнату. Так продолжалось целый год. Это был довольно престижный жилой дом в Нью-Йорке, и арендная плата была высокой. Однажды почту соседей по ошибке принесли в мой почтовый ящик, и я отнес ее им. Дверь открыли женщина с маленькой девочкой. Я объяснил про почту, и женщина пригласила меня на чай. Войдя, я заметил, что в квартире абсолютно ничего нет. Ни книг, ни штор, ни телевизора, ни электроники, ни бытовой техники... Деревянные полы, полки и шкафы. Выглядело так, будто кто-то только что съехал. Из вещей остались только несколько чашек и чайник, да единственный стул в центре гостиной. Насколько я мог судить, шум издавали женщина и девочка, тащившие стул из комнаты в комнату. Это было чертовски странно. © fulthrottlejazzhands / Reddit
А вот еще больше историй про соседей, общение с которыми может бодрить не хуже чашки эспрессо: