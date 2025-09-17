12 хитростей для маникюра, который долго не боится ни мытья посуды, ни дачных грядок

Если вы планируете наращивать длину акрилом или гелем, то лучше всего для этого подойдут родные ногти небольшой длины. На первый взгляд может показаться, что это неправильно и нелогично. Ведь акрил будет гораздо лучше держаться, если у него будет своеобразная «поддержка» из родного ногтя, но это не так. Дело в том, что если вы будете наращивать ногти на всю свою длину, то существенно возрастет риск трещин, в которых могут появиться бактерии. Поэтому, если вы хотите продлить жизнь именно длинным ногтям, то в качестве базы лучше убрать свою длину.