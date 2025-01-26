13 фактов о жизни в Древнем Риме, которые поражают так же сильно, как прочность проложенных там дорог

Все мы хоть чуть-чуть знаем историю Древнего Рима по школьной программе. Но так как она не изобиловала занимательными фактами, мы решили при помощи этой статьи немного исправить это досадное упущение.

Чтобы женщина получила права, ей следовало либо родить в браке трех детей, либо вовсе не подпускать к себе мужчину

Независимой женщина могла стать, лишь согласившись на то, чтобы не вступать в отношения с мужчинами на протяжении 30 лет — то есть, став весталкой, жрицей богиней Весты. При этом в весталки девочек отбирали еще в раннем детстве. Весталки обладали довольно широкими правами: они могли иметь имущество, получали пенсию, могли свидетельствовать в суде и даже миловать осужденных. Но, согрешив с мужчиной, девушка каралась мучительной казнью. Был еще один способ в Древнем Риме получить определенную свободу для женщины: для этого ей надо было родить в браке не менее трех детей. Такая замужняя патрицианка имела права на получение наследства и избавлялась от опеки со стороны родственника мужского пола. Но этот закон действовал лишь в короткий период: с I века до н.э. и до I века. И только потому, что население римского высшего класса уменьшалось, хотя в целом число жителей Рима росло.

Римляне хотели благоухать и снаружи, и внутри

Духи древние римляне наносили не только себе на кожу, но и распыляли их со стен вилл на гостей. А чтобы пахнуть изнутри так же хорошо, как и снаружи, некоторые безумцы даже употребляли их внутрь. Кроме того, втирая в кожу духи или поливая ими, людей лечили от расстройства желудка или лихорадки.

Женщины красили волосы при помощи пиявок и червей

Носить естественные локоны римская женщина посчитала бы позором: так ходили только варвары. Поэтому приличные женщины часами сидели, пока им создавали сложные укладки. Кроме того, римлянки красили волосы разными способами, в том числе, используя хну и шафран для золотистого оттенка. Но прекрасные волосы цвета вороньего пера получали при помощи весьма специфического зелья: пиявки вымачивались в уксусе несколько месяцев, а потом эта смесь наносилась на локоны. Столь же неприятным было закрашивание седых волос, которые на ночь покрывались смесью из дождевых червей и трав.

В интерьерах своих домов использовали фальшивые двери

Фреска ложной двери на вилле Поппея.

Мы любим делать свои комнаты в домах визуально больше при помощи зеркал. Древние римляне поступали схожим образом, но они создавали впечатление, что их виллы больше по размеру при помощи ложных дверей, которые расписывались красками на стене. Также расписные двери и ложные колонны служили и другой цели: они создавали симметрию в комнатах, уравновешивая настоящие двери и колонны.

Детей после развода отдавали отцу

Развестись в Древнем Риме было несложно. Вот только женщина после развода не могла претендовать на собственных детей: они принадлежали отцу. А если того не стало, то детей отдавали ближайшему родственнику отца мужского пола. Права отца на своих детей были настолько велики в Древнем Риме, что женщина, даже выходя замуж, оставалась под контролем отца, а ее муж не имел над ней никакой законной власти — и это давало женщинам того времени определенную свободу.

Временами Колизей был бассейном

Навмахия — постановочное гладиаторское морское сражение — было популярным развлечением у римских императоров. Навмахии проводились в вырытых бассейнах, озерах или зданиях. Император Домициан в 89 году провел такое представление в самом Колизее, наполнив его арену водой, проводил навмахию в нем и император Тит. Подобный момент нашел свое отражение в фильме «Гладиатор II».

От волос избавлялись и мужчины, и женщины

Некоторые римляне и римлянки избавлялись от нежелательных волос, причем довольно суровым способом: выщипывая их пинцетом. Делали это либо в банях, либо в парикмахерских. При этом мужчины вполне охотно избавлялись от волос под мышками, а вот выщипывание волос на ногах считалось исключительно женским делом. Уши тоже чистились при помощи приспособлений, похожих на лопаточку или совок. Кроме того, большинство мужчин старше двадцати с небольшим лет брились каждый день, а отращивали бороду обычно только после тяжелых жизненных потрясений.



К обучению детей грамоте подходили творчески

Можно подумать, что изучая грамоту в то время, детям приходилось только нудно чертить буквы стилусом на глиняной или восковой табличке. Но учителя не так уж редко подходили творчески к обучению. Когда дети знакомились с алфавитом, им выдавали сладости в форме той буквы, которую они изучали. Также у римских детей имелись буквы, сделанные из слоновой кости, что также помогало запоминать формы и названия букв. Кроме того, для запоминания правил сложения и букв дети пели песни и учили стихи, о чем, впрочем, Цицерон вспоминал без всякого удовольствия. Также описан еще один способ творческого подхода к обучению. Сын Герода Аттика никак не мог запомнить азбуку, поэтому отец привел к нему 24 раба, чьи инициалы имен соответствовали 24 буквам алфавита.

Дождаться конца недели было сложнее, ведь в ней было 8 дней

Римский календарь до изменения его Юлием Цезарем.

У древних римлян было 7 рабочих дней и всего один выходной, рыночный день, который назывался нундины. В нундины фермеры и ремесленники из глубинки Рима отдыхали от обычной работы и привозили продукты своего труда на продажу на рынке. Римляне и их рабы делали покупки на предстоящую неделю, а дети и подростки отдыхали от школы. Также в эти дни проводились общественные развлечения и устраивались званые обеды.

Женщины тоже были гладиаторами

Хотя гладиаторами часто становились подневольные люди, например, рабы или преступники, были случаи когда и свободнорожденные люди могли выступать на арене. И, поскольку публика любила сюрпризы, бои старались делать зрелищными: иногда гладиатор мог появиться на колеснице или взять в качестве снаряжения лассо. Еще более редким шоу и от того еще более захватывающим, было появление женщин-гладиаторов на арене. В Галикарнасе была найдена резьба, которая изображала двух женщин в гладиаторском снаряжении. Однако выступление женщин было зрелищем все же слишком скандальным по тем временам, так что в 200 году император Септимий Север запретил их бои.

Женщины обожали жемчуг и носили такие тяжелые серьги, что мочки ушей не выдерживали их

Страсть к жемчугу в Древнем Риме была сродни современному увлечению бриллиантами. Римский писатель Марциал описал женщину, которая пошла даже дальше, чем Мэрилин Монро, утверждавшая, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. Эта женщина вместо богов клялась своими жемчугами, называла их своими братьями и сестрами и, по мнению писателя, даже любила их больше, чем родных детей. Серьги с жемчугом, которые стоили целое состояние, могли позволить себе только очень знатные женщины. И они нередко надевали такие тяжелые сережки, что от этого страдали и воспалялись мочки их ушей. Это было, по-видимому, настолько распространенным явлением, что появилась даже отдельная специальность женщин-парикмахеров, которая занималась как раз лечением воспаленных мочек.

Римляне читали тексты вслух — даже если были одни

Оригинальные тексты на латыни, как, впрочем, и на древнегреческом, не имели пробелов, каких-либо знаков пунктуации или заглавных букв. Лишь в 600-700 гг. н. э. монахи, изучавшие древние латинские тексты, начали сами вводить пробелы в них, чтобы упростить восприятие. Поэтому чтение древним римлянам давалось сложнее, чем нам, и занимало у них больше времени, а делать это приходилось вслух, чтобы верно понять смысл написанного.

Парикмахерское искусство было делом прибыльным

Римские парикмахеры не только стригли и укладывали волосы своих клиентов, но и делали маникюр, выщипывали лишние волоски и срезали мозоли. Седые волосы, если их было не слишком много, парикмахеры просто выщипывали из головы. Некоторые парикмахеры зарабатывали так хорошо, что содержали 20 рабов и имели 20 лошадей.