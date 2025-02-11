13 парней, которые вкладывают душу в свои творения

Фотоподборки
1 день назад

Многие из нас любят создавать вещи своими руками. Но кто сказал, что рукоделие — это только для девушек? Это мир, доступный каждому, независимо от возраста, пола или опыта. Рукоделие — это не просто хобби. Оно помогает расслабиться и снять стресс. Вязание успокаивает, а вышивка развивает внимательность. Давайте посмотрим, как в этих видах творчества преуспели мужчины.

«Мой приятель осьминог и я»

«Сшил грелку для своей девушки»

«Моя новая работа»

«Сумка-гитара — подарок для моей невесты»

«Закончил бежевый свитер»

«Связал сумку-гуся!»

«Наконец-то доделал льняную кофту!»

полосатый енот
1 день назад

мне кажется, что если бы синий цвет пошел от того места, где он начал вязать по кругу, то это могло смотреться лучше, а так разница в вязке слишком бросается в глаза и смотрится неаккуратно. Я у него вижу 5 разных структур вязки (по рисунку и плотности), что не есть хорошо. Реглан крючком лучше вязать снизу и соединять детали невидимым соединением (с лица).

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«Вязаные снежки для моего брата и его дочек»

«Связал крутого покемона!»

«Моя первая связанная одежда»

«Я связал сумку в виде пальца»

  • Я резко бросил просмотр любимого шоу, чтобы скорее показать это своим родителям. Смеялись до слез! © Snoo42327 / Reddit


«В свободное время связал новую шапочку»

Пасхалку на этом свитере найдут только самые внимательные

  • Какой прекрасный свитер! Очень мило, что вы сделали сердечко на месте одного из квадратов. И овцы очаровательны! © anita_username / Reddit

Предлагаем прочитать еще несколько наших статей про рукоделие мужчин:

Фото на превью stinkfistian / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 день назад

Молодцы мужчины! Чем сидеть целыми днями в компьютере играть, хорошо, что нашли полезное хобби.

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