13 парней, которые вкладывают душу в свои творения

мне кажется, что если бы синий цвет пошел от того места, где он начал вязать по кругу, то это могло смотреться лучше, а так разница в вязке слишком бросается в глаза и смотрится неаккуратно. Я у него вижу 5 разных структур вязки (по рисунку и плотности), что не есть хорошо. Реглан крючком лучше вязать снизу и соединять детали невидимым соединением (с лица).