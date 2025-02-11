13 парней, которые вкладывают душу в свои творения
Многие из нас любят создавать вещи своими руками. Но кто сказал, что рукоделие — это только для девушек? Это мир, доступный каждому, независимо от возраста, пола или опыта. Рукоделие — это не просто хобби. Оно помогает расслабиться и снять стресс. Вязание успокаивает, а вышивка развивает внимательность. Давайте посмотрим, как в этих видах творчества преуспели мужчины.
«Сшил грелку для своей девушки»
«Моя новая работа»
«Сумка-гитара — подарок для моей невесты»
идея хорошая, но неужели кто-то захочет носить сумку из такой пряжи? 1 раз выйти?
«Закончил бежевый свитер»
«Связал сумку-гуся!»
«Наконец-то доделал льняную кофту!»
мне кажется, что если бы синий цвет пошел от того места, где он начал вязать по кругу, то это могло смотреться лучше, а так разница в вязке слишком бросается в глаза и смотрится неаккуратно. Я у него вижу 5 разных структур вязки (по рисунку и плотности), что не есть хорошо. Реглан крючком лучше вязать снизу и соединять детали невидимым соединением (с лица).
«Вязаные снежки для моего брата и его дочек»
Прикольный подарок. Особенно там, где нет зимы со снегом. Детям должно понравится.
«Связал крутого покемона!»
«Моя первая связанная одежда»
«Я связал сумку в виде пальца»
- Я резко бросил просмотр любимого шоу, чтобы скорее показать это своим родителям. Смеялись до слез! © Snoo42327 / Reddit
«В свободное время связал новую шапочку»
Пасхалку на этом свитере найдут только самые внимательные
- Какой прекрасный свитер! Очень мило, что вы сделали сердечко на месте одного из квадратов. И овцы очаровательны! © anita_username / Reddit
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Комментарии
Молодцы мужчины! Чем сидеть целыми днями в компьютере играть, хорошо, что нашли полезное хобби.
Myжчины с Reddit: вяжут себe paзное клaccное.
Тем временем, Marc Jacobs вecнa - лeтo '25: