13 построек, которые мужчины возвели своими руками
Эти дома строили не профессиональные архитекторы, а обычные мужчины с золотыми руками и огромным желанием сделать что-то по-настоящему крутое. У каждого своя история: кто-то построил уютный домик на дереве, кто-то — офис. И — да, домик для четвероногого друга тоже считается!
"К счастью, моя жена считает, что размер не имеет значения"
"2 года и почти $ 20 тыс. спустя"
Почему-то не открывается первоисточник. Интересно, там тоже только такое не слишком показательное фото или это как всегда адме для нас постарался
«Я построил собачью будку под лестницей! Первый раз делаю что-то подобное»
И правда, отличный закуток получился! Тем более они так любят дремать под лестницей.
«Построил во дворе маленький офис с террасой и сауной»
«Почти закончил семейный домик на дереве. В нем есть мини-кухня, второй уровень для двуспальной кровати, а также душ и компостный туалет»
Я бы не рискнула там работать и уж тем более спать. Но выглядит замечательно.
«Планирую использовать его как домашний офис или сдавать в аренду».
«Я наконец-то закончил! Моя гордость и радость — дом на колесах»
"Мы с детьми сделали скворечник. Я каменщик, а не плотник, так что не судите строго"
"Я все построил вручную. Мне немного помогли с электрикой, сантехникой и, конечно, с фундаментом"
«Три года назад у нас родилась первая внучка, и мы решили, что ей нужен игровой домик»
"Построил своими руками"
«Закончил свой первый крошечный домик»
«Это дом для отпуска. Его изготовление обошлось примерно в € 7,5 тыс. евро, и он мне очень нравится! В доме есть душ и туалет, кухня, а также место для сна!»