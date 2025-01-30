13 построек, которые мужчины возвели своими руками

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1 день назад

Эти дома строили не профессиональные архитекторы, а обычные мужчины с золотыми руками и огромным желанием сделать что-то по-настоящему крутое. У каждого своя история: кто-то построил уютный домик на дереве, кто-то — офис. И — да, домик для четвероногого друга тоже считается!

"К счастью, моя жена считает, что размер не имеет значения"

"2 года и почти $ 20 тыс. спустя"

Просто_пря
9 часов назад

Почему-то не открывается первоисточник. Интересно, там тоже только такое не слишком показательное фото или это как всегда адме для нас постарался

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«Я построил собачью будку под лестницей! Первый раз делаю что-то подобное»

OLE
17 часов назад

И правда, отличный закуток получился! Тем более они так любят дремать под лестницей.

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«Построил во дворе маленький офис с террасой и сауной»

«Почти закончил семейный домик на дереве. В нем есть мини-кухня, второй уровень для двуспальной кровати, а также душ и компостный туалет»

OLE
17 часов назад

Я бы не рискнула там работать и уж тем более спать. Но выглядит замечательно.

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«Планирую использовать его как домашний офис или сдавать в аренду».

«Я наконец-то закончил! Моя гордость и радость — дом на колесах»

"Мы с детьми сделали скворечник. Я каменщик, а не плотник, так что не судите строго"

"Я все построил вручную. Мне немного помогли с электрикой, сантехникой и, конечно, с фундаментом"

«Три года назад у нас родилась первая внучка, и мы решили, что ей нужен игровой домик»

OLE
17 часов назад

Домик здоровский, но такой унылый вид вокруг участка. Степь?

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"Построил своими руками"

«Закончил свой первый крошечный домик»

«Это дом для отпуска. Его изготовление обошлось примерно в € 7,5 тыс. евро, и он мне очень нравится! В доме есть душ и туалет, кухня, а также место для сна!»

«Я построил сарай (мини-домик)»

"Я строю игровой домик для своих детей по образцу дома из игры "Breath of the Wild""

Фото на превью Vermont_Chalet / Reddit

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