18 мужчин, которые делают восхитительные вещи своими руками

Когда мужчины занимаются любимым делом, на свет рождаются вещи, от которых трудно отвести взгляд и которые хочется сразу забрать их домой. Такие работы не только радуют глаз, но и раскрывают историю о терпении, таланте и безупречном внимании к деталям.

«Я и моя новая скульптура»

«Подарок для дочки»

«Сам сделал дверь. Там потом еще витраж будет»

«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»

«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».

«Изготовил полки для книг и заодно — место для хранения велосипеда»

«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»

«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»

«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»

«Часы своими руками»

«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»

«Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше»

«Изготовил портал для электрокамина»

«Двойной шезлонг со столиком»

«Запилил садовую скамейку»

«Сделал кресло-качалку своими руками»

Ах, были бы деньги, я бы его купила! © J_Lo88 / Reddit

«Наконец-то закончил свадебный подарок для жены»

«Я новичок в работе по дереву»

Извините, но у вас навык уровня бог. © Buck_Thorn / Reddit

«Я выжигаю по дереву»