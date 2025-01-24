18 мужчин, которые делают восхитительные вещи своими руками
Народное творчество
1 день назад
Когда мужчины занимаются любимым делом, на свет рождаются вещи, от которых трудно отвести взгляд и которые хочется сразу забрать их домой. Такие работы не только радуют глаз, но и раскрывают историю о терпении, таланте и безупречном внимании к деталям.
«Я и моя новая скульптура»
«Подарок для дочки»
«Сам сделал дверь. Там потом еще витраж будет»
«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»
«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».
«Изготовил полки для книг и заодно — место для хранения велосипеда»
«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»
«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»
«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»
«Часы своими руками»
«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»
«Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше»
«Изготовил портал для электрокамина»
«Двойной шезлонг со столиком»
«Запилил садовую скамейку»
«Сделал кресло-качалку своими руками»
- Ах, были бы деньги, я бы его купила! © J_Lo88 / Reddit
«Наконец-то закончил свадебный подарок для жены»
«Я новичок в работе по дереву»
- Извините, но у вас навык уровня бог. © Buck_Thorn / Reddit
«Я выжигаю по дереву»
- Это настоящее искусство! А не способ порадовать маму разделочной доской на 8 марта. © fokodan / Pikabu
Вот что у нас есть еще:
Фото на превью *ustysweat / Reddit
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