13 творений 3D-принтера, которым позавидуют даже профессиональные дизайнеры

Сегодня купить 3D-принтер также легко, как заказать доставку еды. Для одних это способ развлечься, для других — возможность создавать полезные вещи, а для третьих — настоящее творчество. Вот 13 человек, которые воплотили самые смелые идеи и остались в восторге.