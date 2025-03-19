13 творений 3D-принтера, которым позавидуют даже профессиональные дизайнеры

Народное творчество
35 минут назад

Сегодня купить 3D-принтер также легко, как заказать доставку еды. Для одних это способ развлечься, для других — возможность создавать полезные вещи, а для третьих — настоящее творчество. Вот 13 человек, которые воплотили самые смелые идеи и остались в восторге.

«Я напечатал рюкзак в виде торгового автомата с планетами»

«Снова полюбил 3D-печать»

«Напечатала маленького единорога»

«Собрал целую стену для хранения инструментов с помощью 3D-принтера»

«Напечатала и вручную расписала фигурку»

  • Я подумала, что это какая-то редкая порода, поэтому он такой крошечный! © Flokiraa/ Reddit

«Наконец-то получилось сделать так, чтобы не видно было слои»

«Меня попросили напечатать вот такую голову за $100, а клиентка еще и раскрасила ее»

«Эта лампа — мой любимый 3D-проект»

«Сделал пазл в форме пирамиды. Мне пришлось постараться, чтобы его собрать»

«Мой трехлетний ребенок узнал, на что способен 3D-принтер. Теперь печатаю только для детей»

«Моя новенькая 3D-печатная гитара в бирюзовом цвете»

«Фигурки из научной фантастики»

«Напечатал зарядку в ретро-стиле для телефона и часов»

А в этой статье вы найдете 15 работ, доказывающих, что плохой дизайн — это тоже искусство, но своеобразное.

Фото на превью VirtualClay / Reddit

Комментарии

Уведомления
Шуршилла
13 минут назад

В общем, понятно: бытовой 3D-принтер - это сложное высокотехнологичное устройство для переработки пластика сразу в мусор.

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